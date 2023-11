Cherry cola lips: i prodotti per replicare il trend labbra del momento

Fonte: GettyImages Kylie Jenner: ecco le viralissime Cherry Cola Lips

Le Cherry Cola Lips sono l’ultima tendenza make-up che si è guadagnata la vitalità sui social grazie a Kylie Jenner. Dopo il latte make-up, espresso make-up e lo strawberry make-up, ecco un nuovo beautytok ( trend make up di TikTok) che vede protagoniste le labbra.

Il segreto di tanto successo? Delle labbra naturalmente volumizzate grazie all’effetto ombrè tra il marrone e il rosso e il finish super glossy che ricorda proprio la celebre bevanda americana al gusto ciliegia. Per mantenere il focus sulle labbra e non appesantire il volto con un eccesso di trucco, mantieni un trucco occhi abbastanza naturale.

Ma come si realizzano le viralissime labbra tanto amate dalle celeb?

Iniziamo dagli attrezzi del mestiere.

Cherry Cola Lips: i prodotti da utilizzare

Il plus di questo make-up è proprio il non aver bisogno di molti prodotti ma i pochi che servono sono indispensabili.

Il primo prodotto deve essere una matita marrone sfumabile ma a lunga tenuta, così che, anche sovrapponendoci rossetto e gloss, rimanga fissa al suo posto.

Offerta Pupa Matita Contorno Labbra Plain Brown

Offerta Deborah Milano Matita Labbra 24 Ore 5 Chocolate

Il secondo prodotto può essere o un rossetto rosso scuro o una matita – sempre sfumabile – rossa scura.

Kiko Creamy Colour Comfort Lip Liner

Offerta Make up Revolution Satin Kiss Lipstick Vampire

Il terzo prodotto sarà un gloss lucidissimo, fondamentale per esaltare e valorizzare la colorazione delle labbra.

Kiko 3D Hydra Lipgloss

Se hai le labbra sottili, scegli un lucidalabbra volumizzante per ottenere un effetto rimpolpato e rendere ancora più protagoniste le labbra! Solitamente contengono peperoncino o mentolo e pizzicano le labbra ( ma è un effetto momentaneo e naturale).

Dermocura Lip Volumizer Volumizzante Labbra al Peperoncino

Cherry Cola Lips: come si realizzano

Il primo step per realizzare le Cherry Cola Lips è definire i contorni delle labbra con la matita marrone. È importante tracciare una linea definita e poi sfumarla verso l’interno per creare un effetto naturale e ombreggiato. Non colorare l’interno delle labbra e fuoriesci leggermente dal bordo naturale per fare un delicato overline. Concentrati solo sulla parte centrale delle labbra e sfuma leggermente gli angoli perché l’overline risulti più naturale possibile.

Ora scegli se usare la matita rossa scura o il rossetto: nel primo caso importante sfumare bene le due matite ( la marrone, messa in precedenza, e la rossa scura) in modo che i due colori creino insieme un risultato omogeneo. Ricorda che il rosso si deve concentrare ed essere più intenso al centro delle labbra. Se non sei molto pratica o hai le labbra tendenti al secco, puoi optare per l’utilizzo del rossetto ma sempre sfumando bene i due colori. Puoi anche aiutarti con un pennellino e prelevare poco prodotto per volta per lavorare di precisione.

Ultimo ma non per importanza, il tocco che fa la differenza: un gloss lucidissimo volumizzante trasparente da stendere uniformemente su tutte le labbra. Prima di stenderlo, ricorda di far asciugare bene le matite o il rossetto. Se avrai seguito bene tutti i passaggi, le tue labbra saranno super voluminose e protagoniste di tutto il tuo look, tanto che non sentirai il bisogno di truccare anche gli occhi. Porta il gloss sempre con te per ripassarlo durante la giornata e assicurarti che le tue labbra brillino tutto il giorno.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram