Un trucco glow, luminoso, con un incarnato sano, colorato e un finish perfetto che sembra il risultato di una giornata trascorsa all’aria aperta e sotto il sole?

No, non è un sogno: per creare un make-up così basta sapere usare i prodotti giusti e i blush in crema e liquidi fanno al caso nostro se vogliamo ottenere un aspetto naturale, se vogliamo dosare il prodotto in maniera più personalizzata e, perché no, giocare anche toni e nuance differenti per trovare la sfumatura giusta per il nostro viso.

Sono facili da applicare (in caso di necessità vanno benissimo le dita) e regalano al trucco un aspetto impalpabile, inoltre sono il prodotto giusto per chi desidera che il make – up ci sia ma senza notarsi troppo.

Sia il blush in crema sia quello liquido sono la scelta perfetta per tutte coloro che hanno una pelle secca, mentre sono meno indicati per chi la ha particolarmente grassa: loro dovranno optare per un prodotto in polvere che regala un finish più opaco. Differenze, must have e prodotti migliori per affrontare il momento trucco con gli alleati giusti e per ottenere un incarnato sano ed estremamente naturale.

Blush in crema, perché e quali scegliere

Se il blush è uno dei prodotti che si devono avere nel proprio beauty per creare dei make-up di tendenza, scegliere la tipologia più adatta è importante per ottenere l’effetto desiderato.

Il blush in crema non solo si riesce a distribuire bene sulle guance, ma ci permette anche di giocare con colori differenti per ottenere il risultato più naturale e luminoso possibile. A differenza di quelli in polvere si può distribuire anche con le dita, oppure con un pennello o un’apposita spugnetta.

Tra i prodotti migliori vi è quello di Kiko, si chiama Velvet Touch Cream Stick e ha una texture cremosa e un finish luminoso. La formula contiene olio di semi di noce africana ed estratto di pistacchio, le proprietà emollienti ammorbidiscono la pelle, alla quale il blush aderisce in maniera perfetta. Inoltre, si sfuma benissimo e ha un colore vivo e vibrante, facilmente modulabile sul viso.

Kiko Milano velvet touch creamy Blush in crema dalla texture cremosa regala un incarnato luminoso

Handaiyan, invece, propone un blush leggero dall’effetto finale estremamente naturale: è un prodotto altamente pigmentato e che promette una lunga durata. Inoltre, ha una finitura opaca, riduce la visibilità dei pori e il viso appare idratato e fresco. Basta tamponare la punta della spugna sulla guancia per avere un effetto naturale come una seconda pelle.

Handaiyan blush altamente pigmentato Perfetto per un finish naturale e seconda pelle

Il blush di Kimuse ha una texture leggera grazie alla sua formula gel-crema modulabile sul viso, che si fonde alla perfezione con il proprio incarnato e che si può personalizzare in base al viso e all’effetto che si desidera ottenere. Le varie tonalità in commercio, poi, si possono mescolare tra loro per avere un risultato perfetto per la propria pelle. Anche in questo caso la punta in spugna aiuta a scegliere la quantità e dove mettere il prodotto, che andrà poi sfumato con le dita, oppure con un pennello o una spugnetta.

Il blush di Kimuse Si fonde alla perfezione con l’incarnato per un effetto wow

3ina Makeup propone The no – rules stick un blush in crema con acido ialuronico che può essere usato sulle guance, ma anche sugli occhi e sulle labbra: l’alleato perfetto per chi cerca un prodotto versatile, che possa assolvere più funzioni e regalare una sensazione impalpabile sulla pelle. Grazie all’acido ialuronico la pelle viene idratata e nutrita e il blush si trova in tante colorazioni diverse. Si può stendere poca crema per un effetto extra naturale, oppure abbondare se si desidera che il trucco si noti e per un risultato più intenso.

Offerta 3ina makeup The no – rules stick Contiene acido ialuronico per una pelle idratata e nutrita

La crema blush 3 in 1 di Duoffanny si può stendere sulle gote per un effetto sano e naturale, ma si può utilizzare anche per sottolineare lo sguardo o per colorare le labbra. È un blush idratante, miscelabile e leggero e si trova in tante nuance diverse per adattarsi a ogni incarnato.

Duoffanny, il blush in crema Prodotto tre in uno, si usa su guance, occhi e labbra

Blush liquido: tipo di prodotto e quali acquistare

Il blush liquido ha una lunga tenuta e, in genere, si tratta di prodotti particolarmente pigmentati che regalano al trucco un’intensità elevata ma anche un finish naturale e luminoso. Inoltre, ha una grande tenuta e questo permette di creare un make – up che riesca a durare tutto il giorno.

In genere i blush liquidi hanno un applicatore che somiglia molto a quello di gloss e tinte labbra e sono facilissimi da stendere, anche in questo caso – in mancanza d’altro – vanno benissimo le dita.

Per chi cerca una mini-size da portare sempre con sé in borsetta Rare Beauty propone Mini Soft Pinch Liquid Blush: liquido, leggero a e lunga tenuta, si fonde con l’incarnato ed è modulabile in base al tipo di risultato che si vuole ottenere. È formulato con una miscela di piante che leniscono e calmano la pelle e si trova in diverse colorazioni. Si trova anche nella versione normale.

Makeup Revolution, poi, propone Superdewy Liquid Blusher, You Got Me Blushing: facile da applicare, regala un aspetto sano e luminoso. Il colore è vibrante, e si trova in diverse nuance, e si può scegliere la sua intensità sula base della quantità di prodotto che si stende sulle gote (ma anche su naso, tempie e occhi).

Offerta Makeup Revolution Superdewy Liquid Blusher, You Got Me Blushing Facile da applicare, basta stenderlo con le dita per ottenere un effetto abbronzatura naturale

È di E.l.f. il blush liquido altamente pigmentato e a lunga durata che restituisce un incarnato che appare morbido, grazie alla sua formulazione leggera, inoltre si sfuma molto facilmente e questo permette di ottenere il look che si desidera in poche semplici applicazioni.

E.l.f. blush liquido Altamente pigmentato promette una lunga durata

Charlotte Tilbury, invece, propone un blush liquido con applicatore. Si chiama Pollow Talk Matte Beauty Blush Wand e promette di esaltare ogni tipologia di incarnato, grazie all’apposita spugnetta incorporata si può stendere facilmente sulla pelle e ottenere il risultato che si desidera modulando la quantità.

Si trova in diverse tonalità. Lo puoi acquistare su Sephora.it.

Per un effetto glow si deve scegliere Dior e, nello specifico, Forever Glow Maximizer, un highlighter liquido a lunga tenuta: il risultato è impalpabile sulla pelle ma la luminosità è evidente grazie ai pigmenti perlati che contiene. Colora, si può scegliere la tonalità preferita, e al tempo stesso illumina.

Lo puoi comprare su Sephora.it.

