Make up low cost – Quali prodotti si possono fare in casa e come?

Volete risparmiare sul make up e non sapete da che parte iniziare? Con i trucchi fai da te: ecco come preparare i vostri prodotti in casa

Dal mascara al fondotinta, dal rossetto alle mille sfumature di ombretto: se siete appassionate di make up, probabilmente non vi lasciate sfuggire alcuna occasione per rimpinzare il vostro beauty case. Ogni uscita di casa si trasforma nella ghiotta opportunità per fare un salto in profumeria o nel vostro negozio di trucchi preferito, per trovare quella matita che ancora non avete o una nuova tinta per le labbra. Così facendo, tuttavia, vi ritroverete a spendere un sacco di soldi.

C’è un modo per risparmiare? Ebbene sì: potete dedicarvi al fai da te e preparare in casa i vostri prodotti per il make up. Non solo vi ritroverete ad usare ingredienti e pigmenti naturali, più delicati per la pelle, ma avrete anche la soddisfazione di aver fatto tutto con le vostre mani. Vediamo qualche suggerimento.

La ricetta del mascara fai da te

Potrà sembrarvi incredibile, ma potete creare un mascara fai da te che sia non solo volumizzante, ma persino rinforzante: avrete così ciglia lunghissime e robuste, in perfetta salute. Come fare? È davvero facilissimo: come prima cosa, procuratevi il contenitore di un vecchio mascara con scovolino e pulitelo con cura, quindi lasciatelo asciugare bene. In un pentolino, fate sciogliere a bagnomaria della cera d’api, dell’olio di cocco e una capsula di vitamina E, per dare più forza alle vostre ciglia. Quando gli ingredienti saranno amalgamati, aggiungete un cucchiaio di gel d’aloe vera e mescolate bene.

A questo punto non vi resta che dare il colore: grattate della polvere da un vecchio ombretto nero (o della sfumatura che preferite) e amalgamatela al composto, fin quando non avrà ottenuto la giusta tonalità. Travasate tutto all’interno del contenitore e chiudete bene. Il mascara si conserverà per circa un mese, senza fare grumi e dando alle vostre ciglia un aspetto meraviglioso. Provatelo e non ne rimarrete affatto deluse.

L’eyeliner nero super economico

Anche l’eyeliner può essere preparato in casa, e tra le tante idee ne abbiamo trovate due particolarmente interessanti. La prima consiste nell’utilizzare le polveri minerali per il trucco, dei pigmenti naturali che sono molto più delicati per la pelle – soprattutto in una zona così sensibile come vicino agli occhi. Come fare un eyeliner con questi ingredienti? In una ciotolina, versate un pizzico di polveri del colore che preferite, eventualmente mischiando diverse tonalità fino ad ottenere quella desiderata. Aggiungete alcune gocce di soluzione salina o di collirio, mescolando sino ad ottenere un composto denso.

Un’alternativa ancora più economica prevede invece l’uso del carbone attivo, un prodotto di origine vegetale che si trova facilmente in farmacia – viene usato per ridurre il gonfiore e assorbire il gas nell’apparato digerente. Prendetene alcune compresse e riducetele in polvere finissima: travasate quest’ultima in un piccolo contenitore e aggiungete un cucchiaio di burro di karité per ottenere la giusta consistenza. Dopo aver mescolato bene, avrete un perfetto eyeliner nero in crema, da applicare con un pennello sottile inumidito.

Il rossetto homemade

Fare un rossetto in casa è davvero facilissimo, e potete crearne di tante tonalità diverse. Procuratevi del burro di cocco e della cera d’api, da sciogliere insieme a bagnomaria in un pentolino. Quindi aggiungete dei pigmenti naturali per ottenere il colore che preferite: potete usare la cannella, la curcuma, il cacao, il succo di mirtillo o quello di barbabietola. In alternativa, grattate un vecchio ombretto e mescolate la polvere ottenuta agli altri ingredienti. Potete aggiungere anche della vitamina E, che funge da antiossidante e nutre le labbra. Ora travasate tutto in un vecchio stick o in una palette.

Il fondotinta liquido naturale

Fondamentale per ogni make up, il fondotinta aiuta ad uniformare l’incarnato e a coprire le imperfezioni. Si può fare in casa? Assolutamente sì: prendete una crema idratante, meglio se bio o naturale, senza profumazione, e aggiungete un paio di cucchiai di argilla rosa. Questo ingrediente è molto delicato e perfetto per le pelli secche o più sensibili. Mescolate bene, sino ad ottenere un composto omogeneo e facile da stendere. A questo punto, dovrete personalizzare la nuance per adattarla alla vostra carnagione: a questo scopo, potete unire pigmenti come cannella, cacao, noce moscata o altre sostanze naturali.

Lo smalto fatto in casa

Infine, ecco una ricetta semplicissima per avere in casa tanti smalti di colori diversi. Vi serviranno solamente uno smalto trasparente e una palette di vecchi ombretti che magari non usate più – in questo modo riciclerete un prodotto destinato al cestino dei rifiuti, dandogli nuova vita. Tritate gli ombretti sino ad ottenere una polvere sottile e aggiungete ogni colore ad una boccetta di smalto trasparente. Agitate bene il tutto e il gioco è fatto. Potete sbizzarrirvi a creare infinite nuance, semplicemente mescolando polveri di ombretto diverse.

Gli altri segreti per risparmiare sul make up

Preparare in casa i vostri trucchi non è l’unica idea per risparmiare soldi: abbiamo già svelato alcuni segreti per trovare offerte incredibili o per sfruttare gli sconti online, ora vediamo qualche metodo per riutilizzare i prodotti che avete già in casa e che non utilizzate. Può infatti capitare di acquistare un rossetto o un fondotinta sbagliati, che proprio non fanno al caso vostro, e che giacciono da tempo sul fondo del vostro beauty case. Non buttateli via, ma mixateli con altri prodotti simili, per ottenere la tonalità perfetta per voi.

Ad esempio, un fondotinta troppo scuro può essere stemperato mescolandolo ad uno molto più chiaro, ad un’illuminante, ad un correttore o addirittura ad una semplice crema idratante. I rossetti, invece, possono essere fusi e mescolati tra di loro, per creare tanti colori diversi e originali: nessun’altra avrà un prodotto del genere. Il mascara appena acquistato o che vi hanno regalato non vi soddisfa? Aggiungete dell’ombretto in polvere per creare un mascara colorato da applicare solo sulle punte, oppure utilizzate dei glitter per illuminare le ciglia e le sopracciglia durante una serata speciale.

Se invece è la cipria ad essere sbagliata, nessuna paura. Se è troppo scura, potete schiarirla con dell’amido di riso o di mais: in questo modo otterrete anche un effetto opacizzante e sebo assorbente, per eliminare l’effetto lucido su zigomi, fronte e naso, ovvero le zone del viso solitamente più grasse. Se invece la cipria è troppo chiara, potete unire alla polvere del cacao amaro o della cannella, a seconda del risultato finale che desiderate ottenere.