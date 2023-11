Come risparmiare sui cosmetici

Si può risparmiare pur senza rinunciare ai propri prodotti preferiti: ecco qualche dritta per non spendere troppo sui cosmetici (sia nei negozi che online)

Se il tuo beauty case è sempre “affamato” di qualche ultima novità e ti sembra di star spendendo troppo per i cosmetici, nessuna paura: ci sono alcune dritte che potranno tornarti utili, per risparmiare davvero tanto senza dover rinunciare ai tuoi prodotti preferiti. E no, non si tratta di andare per forza sui cosmetici low cost (che in realtà, se scelti accuratamente, possono rivelarsi persino migliori in termini di qualità ai “colleghi” più blasonati). Vediamo qualche spunto per dimezzare la spesa sia nei negozi che online.

Risparmiare sul make up, i consigli

Dall’immancabile crema idratante al tuo rossetto preferito: hai un beauty case che straborda, eppure non riesci a rinunciare ad un po’ di sano shopping? È il momento di adottare qualche stratagemma per risparmiare un po’, così da avere ugualmente tutti i cosmetici di cui hai bisogno senza far piangere il portafogli. Se amate girare per negozi, allora questi trucchi d’acquisto si riveleranno perfetti per le tue esigenze.

Innanzitutto, compra i tuoi prodotti preferiti quando sono in promozione: se trovi il fondotinta del quale sei innamorata al 50% di sconto, approfittane e prendine due confezioni invece di una. Attenzione a non farlo con i cosmetici che non hai mai provato, perché sbagliare colore o scoprire che in realtà quel prodotto non ti piace affatto sarebbe un vero peccato.

Lo sapevi che diverse profumerie, periodicamente, ti offrono la possibilità di portare in negozio un vecchio flacone ricevendo in cambio uno sconto sull’acquisto di un nuovo prodotto? Tieni d’occhio i volantini del tuo beauty store preferito e ricordati di conservare sempre i flaconi vecchi (o dei prodotti che non ti piacciono più).

Generalmente questa tipologia di promozioni di permette di portare un flacone vuoto di qualunque marchio e in qualunque stato (nuovo, vecchio, usato) e di ricevere uno sconto del 20 o del 30% sull’acquisto di un nuovo prodotto della stessa tipologia. Questo tipo di scontistica generalmente viene applicata per i fondotinta, per i mascara, per i profumi e per i prodotti solari.

I cosmetici non sono solo grandi marchi, spesso dispendiosi. In commercio puoi trovare tantissimi prodotti altrettanto validi ma realizzati da marche meno conosciute. I brand low cost ormai sono sempre più diffusi, e alcuni di essi non sono affatto scadenti. Prodotti come la cipria e gli smalti sono davvero ottimi e sono disponibili a un mini prezzo alla portata di tutte.

Provane qualcuno: sicuramente ne troverai almeno un paio che potresti alternare al tuo prodotto di fascia più alta che ami tanto. Cerca anche in rete delle recensioni sui prodotti prima di acquistarne uno nuovo e fatti dare dei campioncini omaggio da testare: in questo modo puoi evitare un acquisto sbagliato.

Shopping online: come risparmiare

Se invece preferisci fare shopping online, allora sicuramente avrai già adocchiato tanti sistemi per risparmiare, soprattutto su Amazon. E se te ne fosse sfuggito qualcuno? Vediamoli insieme!

Uno dei suggerimenti più utili per risparmiare consiste nell’iscriversi ad Amazon Prime: l’abbonamento ti permette di accedere a tantissimi, fantastici servizi, e sul lungo periodo è senza dubbio un gran vantaggio. Come fare? Innanzitutto, scegli la formula che fa per te: puoi abbonarti mensilmente, al costo di 4,99€ al mese, oppure sottoscrivere il servizio per un anno intero, pagando solo 49,90€ (hai due mensilità gratuite!). Se non lo hai ancora fatto, puoi anche iscriverti per un mese di prova gratuito.

A questo punto, potrai iniziare ad usufruire di tutti i vantaggi come la consegna gratuita in un solo giorno lavorativo. E le offerte? Ebbene, ogni tanto Amazon organizza degli eventi esclusivi come gli Amazon Prime Days, la Festa delle Offerte Prime e l’immancabile Black Friday, spesso riservati solo ai suoi utenti iscritti a Prime. Potrai risparmiare davvero tantissimo, facendo incetta dei tuoi prodotti preferiti nel corso di queste promozioni. E se tutto ciò non bastasse, tieni d’occhio la pagina delle offerte del giorno dedicate ai clienti Prime: prima o poi troverai proprio quello che fa al caso tuo.

Un altro sistema per avere sempre nel beauty case i tuoi prodotti preferiti (senza spendere troppo) è il servizio Iscriviti & Risparmia di Amazon. In che cosa consiste? Scegli i prodotti dei quali non puoi fare a meno – sono centinaia quelli che aderiscono a questo servizio! – e abbonati. In poche parole, li riceverai a casa automaticamente con la frequenza da te selezionata (una volta alla settimana, una volta al mese, una volta ogni due mesi…), senza più doverti preoccupare di fare un nuovo ordine.

Il servizio è davvero utilissimo per chi va sempre di fretta e non ama perdere tempo per fare shopping davanti al computer, ma non solo. Se effettui una o due iscrizioni, puoi avere uno sconto fino al 10%, mentre se ti iscrivi a 3 abbonamenti (da ricevere nello stesso giorno comodamente a casa) puoi arrivare sino al 15% di sconto. Insomma, la comodità dei tuoi prodotti preferiti già nel carrello e persino in promozione! E niente paura: non sei vincolata all’acquisto, dal momento che puoi disdire o rimandare la spedizione ogni volta che lo desideri.

C’è poi la pagina dei coupon di Amazon da tenere sempre sotto controllo: ogni tanto, si possono trovare delle offerte davvero strepitose su centinaia di prodotti diversi. Usarli è facilissimo, perché basta selezionare il coupon che ti interessa, mettere il prodotto apposito nel carrello e procedere con l’ordine. Lo sconto verrà inserito automaticamente durante il completamento dell’ordine, e tu non dovrai fare nulla.

Hai mai provato Amazon Seconda Mano? Si tratta del servizio che permette di accedere a centinaia di prodotti usati, ancora in ottimo stato e attentamente controllati (oltre che riparati, se necessario), naturalmente a prezzi imbattibili. Puoi trovare tutto quello che ti serve per un look impeccabile: dal phon alla piastra per capelli, dalla spazzola rotante all’epilatore. E a tua volta, se non sarai soddisfatta di ciò che hai acquistato, potrai sempre fare il reso e rimettere in circolo un prodotto ancora buono, per fare del bene anche all’ambiente.

