Come riciclare le creme solari: 6 modi utili per non sprecarle

Fonte: iStock Come riciclare le creme solari avanzate

Fare uso di un’adeguata protezione è fondamentale, ogni volta che ci esponiamo al sole: ecco perché d’estate è bene avere sempre una crema solare a portata di mano. Ma una volta finite le vacanze, cosa fare di quelle avanzate? La loro scadenza è molto breve, e l’anno prossimo non avranno più efficacia nello schermare i raggi UV. Meglio dunque non rischiare: sfruttiamole in qualche modo più originale, facendo del bene all’ambiente (e al portafogli) senza mettere a repentaglio la salute della nostra pelle. Ecco 6 idee furbe per non sprecare le creme solari avanzate.

Crema solare, quando scade

Utilizzare una buona crema solare durante l’esposizione al sole è fondamentale per proteggere la pelle dai pericolosi raggi UV: non solo possono causare brutte scottature, ma aumentano anche il rischio di poter sviluppare un melanoma. I dermatologi consigliano dunque di avere sempre con sé una protezione solare, da usare sia in estate che in inverno, ogni volta che si trascorre del tempo all’aria aperta. Naturalmente, ce n’è maggior bisogno durante i mesi caldi, quando andiamo in vacanza al mare o in montagna, perché passiamo molte ore sotto il sole rovente.

Vista l’importanza della crema solare, prima di partire andiamo in rassegna dei migliori prodotti e scegliamo con attenzione il fattore di protezione necessario per il nostro tipo di pelle, partendo da uno più alto per le prime esposizioni e poi riducendolo pian piano per abbronzarci meglio. Questo significa acquistare diverse creme solari, che inevitabilmente non riusciremo a finire. purtroppo riutilizzarle il prossimo anno non è possibile: questi prodotti hanno generalmente una scadenza che varia dai 6 ai 12 mesi dall’apertura, trascorsi i quali il loro filtro solare potrebbe non funzionare correttamente.

Come riciclare le creme solari

Riciclare le creme solari l’anno seguente non è un’opzione, se non vogliamo rischiare pericolose scottature o addirittura ustioni. Dobbiamo quindi gettarle via? Assolutamente no! Sarebbe un vero spreco, oltre che un danno per l’ambiente: ci sono diversi modi per riutilizzare questi prodotti senza correre alcun pericolo per la nostra salute. Possiamo, ad esempio, spalmare la crema dopo la doccia per idratare a fondo la pelle e sentirci addosso l’odore delle vacanze al mare, anche se ormai è pieno inverno. Ma ci sono impieghi decisamente più originali per sfruttare gli avanzi estivi: ecco 6 idee che ci permetteranno di evitare inutili sprechi e di risparmiare.

Pulire la pelle

Il divano in pelle è meraviglioso, ma come pulirlo quando si sporca? Per rimuovere le macchie, viene spesso consigliato il latte detergente: possiamo sostituire quest’ultimo con della crema solare scaduta, per ottenere risultati strepitosi. Basta prendere un batuffolo di cotone e spalmare un po’ di prodotto sull’area da trattare, massaggiando delicatamente. È un’ottima idea anche per nutrire la pelle, evitando così che si screpoli. Naturalmente, possiamo usare la crema su qualsiasi tipo di accessorio realizzato in pelle, dai rivestimenti interni dell’auto alle calzature.

Lucidare i metalli

Il metallo tende inevitabilmente ad ossidarsi, assumendo sfumature nerastre davvero spiacevoli da vedere. Come risolvere questo problema? La crema solare aperta da troppo tempo può venirci in aiuto: versiamone una piccola quantità su un panno morbido, strofinando poi con cura gli oggetti in metallo, soprattutto nei punti in cui sono più ossidati. Basta davvero poco per farli tornare brillanti e puliti come nuovi. E se non ha funzionato, non ci resta che ripetere il procedimento ancora una volta, insistendo un pochino di più.

Eliminare i residui di colla

Capita spesso di tornare a casa dopo un po’ di sano shopping e di dover trascorrere mezz’ora per cercare di rimuovere l’etichetta adesiva da quel bel vaso che abbiamo appena comprato. Anche facendo molta attenzione, i residui di colla sul retro lasciano un brutto alone appiccicoso che proprio non se ne vuole andare. Ecco allora che la crema solare scaduta può tornarci di nuovo utile. Spalmiamone una dose abbondante sulla zona in questione, quindi lasciamola in posa per 10/15 minuti e infine strofiniamola via con una spugnetta. Ora non ci resta che risciacquare e il gioco è fatto.

Pulire le mani dall’inchiostro

Macchie di pennarello o di inchiostro sulle mani? A volte può succedere, per una piccola disattenzione. Ma se ci sono bambini in casa, questo è un problema davvero molto comune: per rimuovere ogni traccia di sporco occorre fare davvero molta fatica, a maggior ragione sulla pelle delicata dei più piccini. Possiamo dunque provare ad applicare un po’ di crema solare avanzata sull’area interessata, massaggiando bene con un panno morbido: in un attimo, potremo dire addio ad ogni macchia di inchiostro. Ogni genitore dovrebbe averne sempre un flacone con sé, per intervenire rapidamente in caso di “incidente”.

Fare un impacco per capelli

Se la crema solare non è ancora scaduta, possiamo usarla per fare un impacco per capelli: è l’ideale per nutrirli e idratarli a fondo, rendendoli più morbidi e lucenti, ma anche più sani e robusti. Sotto la doccia, stendiamone una piccola quantità sulle lunghezze e sulle punte, lasciandola poi in posa per una decina di minuti. Infine non ci resta che risciacquare abbondantemente e procedere con il solito shampoo. Una volta asciutti, i capelli saranno visibilmente più belli e luminosi. Questa è un’ottima idea per chi, dopo l’estate, si ritrova con i capelli secchi a causa della salsedine e della sabbia.

Creare uno scrub fai da te

Periodicamente, la pelle ha bisogno di essere esfoliata per pulirla dalle cellule morte: possiamo allora sfruttare la crema solare aperta (ma non ancora scaduta) per realizzare uno scrub fai da te economico e super efficace. Di ricette ce ne sono tantissime, basta scegliere quella che fa al caso nostro. Come prima cosa, travasiamo la crema in un barattolo capiente. Quindi aggiungiamo gli altri ingredienti: possiamo usare il bicarbonato di sodio o il sale grosso, per la loro azione esfoliante, mentre il caffè è utile per creare una lozione energizzante – perfetta anche per combattere la cellulite. Un cucchiaino di miele si rivela ottimo per le pelli sensibili, e se vogliamo rendere lo scrub più profumato possiamo versare qualche goccia del nostro olio essenziale preferito.