Fonte: iStock Come togliere le macchie di colore a spirito

Quando si hanno dei bambini, le macchie di colore a spirito sono all’ordine del giorno, ad esempio sui grembiuli di scuola, sulle magliette e sulle felpe. Fortunatamente sono anche molto facili da eliminare, grazie alla composizione del colore: non è grassa ed è costituita solo da una combinazione di prodotti coloranti, insieme a solventi. I colori a spirito infatti si trovano nei pennarelli e sono molto utilizzati nelle scuole, negli asili e nei luoghi di svago per i bambini. Ecco come rimuovere le macchie in poche e semplici mosse.

Come togliere le macchie di colore a spirito

I bambini amano colorare, ma spesso i fogli di carta non bastano per dare spazio a tutta la loro fantasia. Un piccolo incidente può sempre capitare, e la macchia di colore a spirito è servita: cosa fare? Innanzitutto, valutate l’ipotesi di sostituire i classici pennarelli con quelli lavabili, che sono adatti soprattutto ai più piccini. Questi, infatti, lasciano macchie che vanno via facilmente con un normale lavaggio in lavatrice. Ma se il danno è ormai fatto, non resta che cercare una soluzione per rimediare, senza dover gettare via una maglietta ancora buona o un grembiule appena comprato.

Macchie di colore a spirito fresche

Come accade per ogni macchia, il tempismo è l’arma migliore. Rimuovere macchie di colore a spirito ancora fresche è solitamente facilissimo, perché i solventi e i pigmenti di cui i pennarelli sono composti non hanno avuto il tempo di penetrare a fondo nelle fibre. Quindi, prendete subito un po’ di carta assorbente e posizionatela sotto la parte di tessuto macchiato, in modo che il colore non si trasferisca altrove, peggiorando la situazione.

Prendete poi una spugnetta e imbevetela in acqua saponata: potete usare qualche goccia di detersivo liquido per piatti oppure del sapone di Marsiglia, che sulle macchie (anche quelle più ostinate) è un vero portento. Strofinate delicatamente la zona da trattare, facendo attenzione a muovervi dall’esterno verso l’interno, così da non portare il colore su altre parti di tessuto ancora pulite. A questo punto non vi resta che sciacquare sotto acqua corrente fredda e mettere il vestito in lavatrice: procedete con un normale ciclo, seguendo le istruzioni riportate sull’etichetta.

Un altro ottimo rimedio per eliminare completamente le macchie di colore a spirito ancora fresche è il latte (molto utile anche sulle macchie di inchiostro): questa è la soluzione consigliata per i capi più delicati, soprattutto in seta, lana o materiale sintetico. Prendete semplicemente un batuffolo di ovatta e imbevetelo nel latte, quindi tamponate il tessuto nell’area da trattare. Lasciate agire per qualche minuto, quindi lavate subito il vestito in lavatrice, al massimo della temperatura possibile in base a quanto scritto in etichetta.

Macchie di colore a spirito secche

Non è sempre possibile intervenire velocemente sulle macchie di colore a spirito: spesso i bimbi tornano a casa da scuola con il grembiulino sporco già da ore, oppure semplicemente vi accorgete solamente a fine giornata di un piccolo incidente con i pennarelli che era passato inosservato. In questo caso, la macchia sarà ormai secca e i rimedi visti fin qui potrebbero non funzionare più. Per fortuna ci sono altre soluzioni da provare, sia sui tessuti resistenti che su quelli più delicati.

Per indumenti in cotone, potete semplicemente spruzzare dello sgrassatore sull’area da trattare, strofinando delicatamente dall’esterno verso l’interno. Lasciate agire per circa 10 minuti, quindi mettete tutto in lavatrice: questo dovrebbe bastare ad eliminare anche le macchie più ostinate. Se così non fosse, provate l’acqua ossigenata: grazie al suo potente effetto sbiancante, è ottima sui capi non colorati. Versatene un po’ sulla macchia e lasciate agire per alcuni minuti, quindi sciacquate e procedete con un normale lavaggio.

Se dovete trattare indumenti in seta, lana o materiale sintetico, che sono particolarmente delicati, c’è una soluzione che potrebbe fare al caso vostro: preparate un composto a base di latte, succo di limone e aceto di vino bianco in parti uguali, immergetevi la spugna e tamponate la macchia senza strofinare. Lasciate agire per qualche minuto, quindi lavate il capo in lavatrice, selezionando un programma alla massima temperatura possibile come riportato in etichetta. Nel caso in cui non funzionasse o rimanessero degli aloni, potete ripetere l’intero procedimento.

Avete già provato di tutto e la macchia è ancora lì? Prima di arrendervi, in commercio ci sono prodotti appositi per il colore a spirito: non dovrete far altro che seguire le istruzioni riportate sulla confezione, e probabilmente riuscirete a recuperare il vostro vestito sporco. Se non dovesse funzionare, passate al riciclo creativo. Una banale maglietta bianca può diventare una vera opera d’arte, e con un pizzico di abilità potete usare persino la candeggina (che solitamente lascia macchie indelebili) per creare delle fantasie stupende.

I rimedi della nonna per le macchie di pennarello

Alle classiche soluzioni utilizzate per rimuovere praticamente qualsiasi macchia, possiamo poi affiancare alcuni rimedi della nonna che si rivelano super efficaci in caso di pennarello. Se lo sporco è ancora fresco, tamponate bene il tessuto con un fazzoletto (senza strofinare) per assorbire l’eccesso di colore e poi versatevi sopra un cucchiaio di yogurt fresco, lasciandolo penetrare bene nelle fibre. Rimuovete quindi il tutto con un po’ di carta assorbente e mettete il vestito in lavatrice. Non ci saranno più brutti aloni.

Per le macchie secche, invece, ci sono altri rimedi fai da te che possono aiutarvi. Uno dei più efficaci prevede l’uso di semplice alcool etilico, meglio se a 90°. Prendete il vestito da pretrattare e sistemate della carta assorbente sotto la macchia, quindi imbevete un dischetto di cotone con dell’alcool e strofinatelo sulla zona macchiata. Continuate a tamponare fin quando non rimarrà più alcuna traccia dell’alone, quindi risciacquate sotto acqua corrente fredda e mettete il capo in lavatrice, per un lavaggio alla massima temperatura possibile.

L’alternativa all’alcool etilico è l’acetone, quel solvente utilizzato soprattutto per togliere lo smalto o rimuovere le etichette senza lasciare tracce. Anche questo va impiegato con un dischetto di cotone, in modo da poter tamponare la macchia. In entrambi i casi, ricordate prima di fare una prova su un angolo di tessuto ben nascosto, per evitare di rovinare il vestito. Meglio evitare questo rimedio in caso di tessuti particolarmente delicati.