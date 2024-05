Come togliere le macchie di fondotinta dai tessuti: le tecniche efficaci

Vi state truccando in tutta fretta e vi accorgete di avere una macchia di fondotinta? Nessun problema: ecco alcuni trucchetti per rimuoverla rapidamente

Fonte: iStock I trucchi per rimuovere le macchie di fondotinta

Prima o poi, capita a tutte: davanti allo specchio andate di corsa e vi truccate velocemente, quando una goccia di fondotinta macchia i vestiti che avete già indosso. È un bel problema, soprattutto se non avete tempo per rimediare. A volte conviene cambiarsi rapidamente e pensarci più tardi, ma è meglio agire il prima possibile. Con un pizzico di fortuna, potreste addirittura riuscire ad eliminare la macchia – e ogni traccia di alone – in pochi minuti, uscendo di casa con l’outfit che avevate programmato, senza bisogno di cambi dell’ultimo istante. Vediamo qualche trucchetto utile.

Macchie di fondotinta, come fare

Basta davvero un istante di distrazione per macchiarsi con il fondotinta: una goccia caduta dalla spugnetta o una maglia indossata in fretta senza aver atteso che il make up si asciugasse, e il danno è fatto. Per fortuna, questo tipo di macchie sono abbastanza facili da rimuovere, soprattutto se si agisce per tempo. Dunque, la parola d’ordine è: calma. Respirate e preparatevi ad un intervento last minute che salverà il vostro abito, senza farvi prendere dal panico. Se non avete proprio tempo, cambiatevi e mettete da parte la maglia sporca, consapevoli però che poi ci vorrà un po’ di più per eliminare completamente l’alone. E ora scopriamo le tecniche migliori per dire addio alle macchie di fondotinta.

Come rimuovere il fondotinta dai tessuti

Se volete provare a rimediare subito, la prima cosa da sapere è il tipo di fondotinta che avete utilizzato. Ognuno di essi, infatti, deve essere trattato in modo diverso. I fondotinta liquidi non oleosi sono generalmente abbastanza facili da togliere dai tessuti, perché mancano della componente grassa che penetra a fondo nelle fibre. Provate a tamponare la macchia con uno strappo di carta assorbente e poi strofinatela con un cubetto di ghiaccio, esercitando movimenti circolari. Continuate ad alternare le due tecniche, quella della carta assorbente e quella del ghiaccio, fin quando l’alone non sarà scomparso.

Un’altra alternativa consiste, dopo aver tamponato la macchia con della carta assorbente, nell’usare un po’ di schiuma da barba: spruzzatela sulla zona da trattare e lasciatela agire per 5 minuti, quindi rimuovetela con un panno pulito. Questo dovrebbe bastare, naturalmente se avrete agito tempestivamente. Ben diversa è la situazione se il fondotinta liquido è oleoso: il make up contenente una componente grassa è più ostico da rimuovere dai tessuti. Tuttavia, anche in questo caso ci sono alcune soluzioni da provare.

Tamponate subito la macchia con della carta assorbente per rimuovere l’eccesso, quindi cospargetela con dell’amido di mais o del bicarbonato di sodio. Entrambi questi ingredienti, molto utili nelle pulizie domestiche, assorbono il grasso prima che penetri nelle fibre. Premete leggermente la polvere sul tessuto, quindi lasciate agire per 5 minuti ed eliminate il tutto con un panno umido. Potete ripetere la procedura se è rimasto ancora un alone. In alternativa, il sapone di Marsiglia è un ottimo sgrassatore: versatene qualche goccia sul tessuto da smacchiare e tamponate con un panno bagnato, cercando di rimuovere lo sporco. Se non lo avete in casa, potete sostituire il sapone di Marsiglia con del comune detersivo per piatti.

Con il fondotinta in polvere, infine, dovrete fare particolarmente attenzione: se non lo strofinate, è possibile che il vostro abito sia ancora salvo. Soffiate via la polvere in eccesso, magari aiutandovi con l’aria fredda del phon – l’ideale se non potete togliere la maglia senza combinare un disastro. Quindi, se resta l’alone, applicate su di esso qualche goccia di sapone liquido o di detersivo per i piatti. Strofinate leggermente con una spugnetta umida ed eliminate ogni traccia con un panno morbido. Con un pizzico di fortuna, non rimarrà davvero alcun residuo.

I trucchi per gli abiti di cotone

Non avete proprio tempo di mettervi a rimuovere la macchia di fondotinta? Nessun problema, un cambio d’abito e ve ne occuperete più tardi. Se riuscite, però, fate un rapido pre-trattamento per non trovarvi in difficoltà più tardi. Semplicemente, usate un coltellino di quelli per il burro per rimuovere la maggior parte del fondotinta in eccesso, senza tamponare con un fazzoletto. Non appena potete, provate ad eliminare le macchie con uno di questi rimedi semplicissimi. Nel caso di un tessuto in cotone, la soluzione ideale è il latte detergente – sì, quello che usate per struccarvi la sera.

Versatene qualche goccia sulla macchia, tamponate leggermente e lasciatelo agire per 5-10 minuti. A questo punto rimuovete il tutto con un dischetto di cotone: l’alone sarà probabilmente sbiadito moltissimo. Non vi resta che mettere l’abito in lavatrice e programmare un ciclo di lavaggio normale, alla massima temperatura possibile per il tipo di tessuto (controllate sempre i simboli in etichetta per evitare incidenti). In alternativa, al latte detergente potete sostituire del comune latte da bere, usandone sempre poche gocce, prima del lavaggio in lavatrice.

I trucchi per gli abiti sintetici

Se avete a che fare con tessuti sintetici o con abiti delicati, come ad esempio la seta, usate il sapone di Marsiglia. Diluitene un po’ in una ciotolina con dell’acqua tiepida, quindi versate il composto sulla macchia e tamponate delicatamente. Dopo aver lasciato agire per qualche minuto, rimuovete il tutto con un panno umido e verificate se l’alone è sbiadito. Potete anche ripetere il procedimento, per maggior sicurezza. A questo punto, non vi resta che lavare il vestito in lavatrice o a mano, a seconda del tipo di tessuto da trattare.

Come togliere le macchie dai vestiti bianchi

Con i vestiti bianchi, il fondotinta va davvero a nozze! Per fortuna, ci sono diversi rimedi per eliminare completamente l’alone di make up. Potete provare con il bicarbonato di sodio e l’aceto di vino bianco: fate bollire una miscela dei due ingredienti e applicatela sul tessuto ancora calda, tamponando bene con una spugnetta. Quindi aspettate che si raffreddi e mettete il vestito in lavatrice, alla massima temperatura consentita. Se questo rimedio non funziona, c’è ancora l’acqua ossigenata da provare. Fate prima una prova in un angolo nascosto del vestito, per vedere come reagisce. Quindi versatene una piccola quantità sulla macchia, tamponando con un panno morbido. Dopo aver lasciato agire, risciacquate bene e mettete in lavatrice.