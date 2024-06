Macchie di rossetto, come toglierle dalla camicia

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Come togliere le macchie di rossetto dalla camicia

Se truccandovi in tutta fretta avete sporcato la vostra camicetta preferita di rossetto, niente paura: ci sono alcuni trucchetti davvero semplici per poter rimuovere queste macchie così ostinate, senza lasciare alcun alone. Il rossetto ha infatti una formulazione piuttosto complessa, che include oli (quindi sostanze grasse) e pigmenti in grado di macchiare a fondo i tessuti. Per questo un normale lavaggio in lavatrice – o a mano – con un comune detersivo non è sufficiente per eliminare completamente lo sporco. Scopriamo tutti i rimedi per dire addio alle macchie di rossetto sulla camicia.

Macchie di rossetto sulla camicia: cosa fare

Una piccola distrazione, e il danno è fatto: se avete sporcato la vostra camicetta nuova con il rossetto (o se avete inavvertitamente lasciato una macchia sulla camicia del vostro partner), ci sono alcune soluzioni semplicissime per rimediare al problema. Il rossetto, come abbiamo già detto, è uno dei prodotti più difficili da rimuovere dai tessuti, perché ha una composizione piuttosto grassa che tende a penetrare a fondo nelle fibre, senza contare che è fortemente pigmentato. Insomma, su una camicia bianca risalta davvero tantissimo, e far sì che ogni più piccolo alone scompaia potrebbe sembrare una missione impossibile.

In realtà, le macchie di rossetto possono essere pretrattate prima di mettere la camicia in lavatrice, rimuovendo così ogni traccia di sporco. L’importante è agire immediatamente, senza lasciar seccare il prodotto: in questo modo, non farà in tempo ad attaccarsi alle fibre e non rimarrà alcun segno sul tessuto. Quindi, subito dopo aver notato la macchia potete rimuovere l’eccesso di rossetto utilizzando un coltellino da burro, che non ha la lama affilata. Grattate via il make up, facendo attenzione a non spostarlo attorno alla macchia, allargando l’area da pulire. A questo punto, esistono diversi rimedi in base al tessuto di cui è composta la vostra camicia.

Come togliere il rossetto dal cotone

Il cotone è senza dubbio il materiale più resistente da trattare, quindi niente paura: le macchie di rossetto non avranno vita facile sulla vostra camicetta. Il sapone di Marsiglia è la prima soluzione da provare: bagnate il tessuto nella zona da pulire, quindi inumidite un panno morbido con acqua e qualche scaglia di saponetta (o con qualche goccia di sapone liquido). Tamponate delicatamente sulla macchia, senza strofinare. Ora non vi resta che lasciar agire per una decina di minuti e poi risciacquare, usando un panno pulito inumidito in acqua.

Se la macchia non è ancora scomparsa, ripetete l’operazione dall’inizio, magari lasciando agire il sapone di Marsiglia un po’ più a lungo. Infine, mettete la camicia in lavatrice e lavatela seguendo le indicazioni riportate in etichetta, per evitare di rovinarla. Sarà come nuova e assolutamente profumatissima. Se la camicia è di cotone bianco, potete optare anche per il percarbonato di sodio: si tratta di una polvere bianca che, a contatto con acqua a temperatura di circa 40°C, sprigiona ossigeno attivo e quindi funziona come smacchiante. Bagnate l’area da trattare con un po’ di acqua calda e versateci sopra un cucchiaio di percarborato, lasciate agire per almeno 15 minuti e poi mettete tutto in lavatrice.

Come togliere il rossetto dal lino e dal poliestere

Per il lino e il poliestere, sebbene si tratti di due tessuti molto diversi tra loro, c’è un rimedio semplicissimo che funziona davvero bene. Con la macchia di rossetto ancora fresca, mettete la camicia sotto il getto di acqua calda per far sì che il prodotto si ammorbidisca il più possibile. Quindi, con un batuffolo di cotone iniziate a tamponare delicatamente sulla zona da trattare. Evitate accuratamente di strofinare, perché rischiereste di peggiorare la situazione. Pian piano, il rossetto dovrebbe trasferirsi sull’ovatta e il tessuto tornare finalmente pulito. Completate con un lavaggio in lavatrice, alla massima temperatura consentita dall’etichetta.

Come togliere il rossetto dalla seta

La seta è un materiale molto elegante, ma anche estremamente delicato. Cosa fare, dunque, davanti ad una macchia di rossetto? Agite immediatamente e usate un semplice rimedio della nonna, che si rivela efficace per quei tessuti che non possono essere trattati con prodotti troppo aggressivi. Prendete della mollica di pane, bagnatela a sufficienza da poterla impastare sino a formare una pallina abbastanza compatta, quindi posizionatela sulla macchia comprimendo leggermente, in modo che aderisca bene al tessuto. Lasciatela agire per un paio d’ore, fin quando la mollica non avrà assorbito il rossetto dalla stoffa, quindi risciacquate bene.

In alternativa, potete provare con l’aceto di vino bianco: ne basta davvero pochissimo per rimuovere la macchia di rossetto, senza rovinare la vostra camicetta. Inumidite un panno morbido con qualche goccia di aceto e tamponate l’area da trattare, sempre senza strofinare. Il panno dovrebbe riuscire ad assorbire il rossetto abbastanza facilmente, ma potreste dover ripetere l’operazione più volte per rimuovere completamente l’alone. Per concludere, inumidite un panno con acqua tiepida e risciacquate bene la zona pulita.

Cosa fare se la macchia è secca

Può succedere di accorgersi solamente la sera che la vostra camicetta si è macchiata di rossetto, oppure di non aver tempo di agire subito dopo l’incidente. Come fare in questo caso? Se avete notato la macchia mentre è ancora fresca e non avete tempo di mettere in atto uno dei rimedi che abbiamo visto fin qui, potete spruzzarvi sopra della lacca per capelli: in questo modo la “fisserete” sul tessuto, evitando che si allarghi o che il colore penetri più a fondo nelle fibre. È un piccolo trucchetto che vi lascerà tempo per poter intervenire senza dover faticare troppo. Una volta che la macchia è secca, c’è poco da fare: bisogna utilizzare rimedi un po’ più aggressivi.

Quello migliore da provare è il detersivo per piatti, che ha una formulazione particolarmente sgrassante – l’ideale per il rossetto, che abbiamo scoperto essere molto grasso. Inumidite la macchia con un po’ d’acqua, versateci sopra qualche goccia di sapone per piatti e tamponate con un panno morbido, lasciando poi agire per una decina di minuti. Risciacquate bene e mettete a lavare la camicetta, per eliminare anche gli ultimi aloni. Se questo rimedio non funziona e la camicetta è bianca, potete provare con dell’acqua ossigenata (magari verificando in un angolo nascosto del tessuto per evitare di danneggiarlo). Versatene un po’ sulla macchia, lasciate agire e risciacquate bene.