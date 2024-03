Il SuperStay Matte Ink di Maybelline New York è un best seller: molto amato, fa quello che promette ovvero resistere sulle labbra

Fonte: iStock Photo Costa meno di dieci euro ed è il rossetto liquido a lunga tenuta più amato

Lo mettete la mattina e le vostre labbra saranno perfette (e colorate) sino a sera: è la promessa – mantenuta – di questo rossetto liquido a lunga tenuta. Non stupisce che sia tra i più amati tra quelli in commercio e che sia un vero e proprio best seller.

Inoltre, aspetto non da poco, si può acquistare a meno di dieci euro: un prezzo davvero piccolo, per un prodotto di alta qualità.

Si tratta del rossetto SuperStay Matte Ink di Maybelline New York, una tinta labbra a lunga tenuta, che resta sulla bocca fino a 16 ore dopo la sua applicazione.

Rossetto liquido: il più amato costa meno di dieci euro

Una tinta labbra che resiste da mattina fino a sera? Esiste, costa meno di dieci euro ed è un vero e proprio best seller per chi ama il make-up, ma vuole anche prodotti che abbiano un’efficacia durevole per non doversene preoccupare per tutto il giorno.

Gli “stress test” sul SuperStay Matte Ink di Maybelline New York promettono una tenuta che resiste a bevande, pranzi e cene e colori adatti a ogni tipologia di incarnato.

Si può comprare in una singola confezione, oppure optare per quella da due. Chi, ad esempio, ha ben chiaro quale rossetto è il migliore per la propria carnagione, potrà scegliere di comprare un solo prodotto, dall’effetto coprente e dalla tenuta wow.

Le recensioni sono entusiaste e risulta essere uno dei prodotti più venduti, proprio per le sue tante qualità, inoltre non si trasferisce: questo significa che non vi dovrete preoccupare di macchiare abiti, bicchieri o tazze: il rossetto resta lì, dove è stato steso con l’apposito applicatore a punta.

Offerta SuperStay Matte Ink di Maybelline New York Tinta labbra a lunga tenuta e dall’effetto matte

Si può acquistare anche di due tonalità diverse, sempre a un prezzo piccolo, per avere due rossetti a meno di venti euro. Ma non solo, perché sono dei preziosi alleati per tutte coloro che non vogliono rinunciare al trucco, avendo però la garanzia di non doverlo ritoccare nel corso della giornata.

Offerta SuperStay Matte Ink di Maybelline New York Due tinte labbra a lunga tenuta e dall’effetto matte

Per rimuoverlo, infatti, viene suggerito l’utilizzo di uno struccante bifasico waterproof. Per labbra perfette, tutto il giorno e con colori vibranti e che lasciano il segno.

Tutti i dettagli su questo rossetto iconico che amerai anche tu

La tinta labbra ha un finish matte, no transfer, che non perde di potenza nel corso della giornata: basta una sola applicazione e il rossetto resterà perfetto a lungo.

Inoltre, viene spiegato, che la formula di questo prodotto è stata arricchita con pigmenti molto concentrati, questo rende il colore che si andrà a scegliere, vibrante e moderno. La texture è vellutata e liquida e si stende sulle labbra con un apposito applicatore che permette di essere precisi.

Viene consigliato di procedere prima con la colorazione dell’arco di cupido, poi i contorni e, come ultimo passaggio, sul resto delle labbra. Si deve lasciare asciugare e poi sperimentare la bellezza di avere tutto il giorno il rossetto, senza dover intervenire con nessuna passata e senza timore di sbavature.

Aspetto da non sottovalutare: è inodore, adatto – quindi – anche tutti coloro che non apprezzano i profumi nei prodotti beauty.

Vuoi sempre rimanere aggiornata sulle offerte beauty e sui prodotti più validi per la cura di te? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato al beauty e conosci tutte le offerte e i nostri suggerimenti.