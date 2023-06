Rossetto corallo: a chi sta bene e come scegliere la sfumatura giusta

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: GettyImages Come scegliere il rossetto corallo

Perfetto per ogni stagione ma ideale per l’estate, il rossetto corallo può essere declinato in varie sfumature, da quelle che si avvicinano più al rosa a quelle più intense e sature che ricordano il rosso. Versatile e adatto per ogni occasione, il rossetto corallo può essere indossato di giorno così come di sera, cambiando semplicemente il trucco occhi. Il consiglio? Di giorno meglio mantenere il focus sulle labbra con un trucco occhi leggero e quasi nude, mentre di sera può essere abbinato ad un trucco smokey eye intenso e brillante.

Bellissimo e dall’animo gioioso questo rossetto nasconde però alcune insidie. Attenzione però, il rossetto corallo – avendo una sfumatura tendenzialmente calda – potrebbe ingiallire i denti. Imparare a scegliere la nuance e la texture più adatta ad ognuno è fondamentale, per esaltare al massimo la propria carnagione e anche l’abbronzatura.

Rossetto corallo: come sceglierlo in base alla propria carnagione

Mix irresistibile di rosso, arancione e rosa il rossetto corallo fa subito pensare all’estate, motivo per cui è tra le sfumature più richieste durante la bella stagione. Il motivo? Mette subito il buon umore, riscalda l’incarnato e intensifica l’abbronzatura.

Ma come scegliere la nuance perfetta? Innanzitutto bisogna partire dalla texture, che può essere opaca, shimmer, cremosa o perfino metallizzata. Per chi ama un trucco leggero e fresco via libera anche ai gloss colorati che rendono subito le labbra succose e sensuali. Per la scelta del colore invece bisogna basarsi sulla teoria del sottotono: caldo, freddo o neutro. Scegliere infatti un rossetto corallo in contrasto con la propria carnagione e sottotono significherebbe auto-sabotarsi e andare ad evidenziare imperfezioni e rughette. Le tinte in accordo cromatico permettono invece di esaltare i propri colori naturali, creando un beauty look armonico ed equilibrato.

Rossetto corallo con sottotono caldo per pelle chiara e capelli scuri

Per chi ha un sottotono caldo e una carnagione rosa con capelli scuri il rossetto corallo deve essere intenso e pieno, una sfumatura satura che tende all’arancione.

Fonte: GettyImages

Tra le proposte in questo caso c’è The Lipstick 243 “Shiny Coral Red” di 3INA un rossetto in stick dalla formulazione vegan, facile da applicare e dal finish luminoso.

Offerta 3INA Make up Rossetto numero 243 vegan e a lunga tenuta

Rossetto corallo con sottotono freddo per pelle chiara e capelli chiari

Sfoggiato recentemente al Festival di Cannes da Scarlett Johansson, il rossetto corallo può essere adatto anche alle bionde con pelle chiara. Il segreto, come dimostrato dall’attrice è saper scegliere la sfumatura perfetta di colore. In questo caso infatti meglio propendere per una tonalità che tende al rosso, più fredda e perfetta sui capelli chiari.

Fonte: GettyImages

Per ottenere un beauty look simile, il colore più consigliato è il numero 060 Intensely Coral di Max Factor. Il rossetto in bullet è caratterizzato da una formula arricchita da vitamina E ed estremamente idratante che lo fa somigliare quasi ad un balsamo. Ideale per chi soffre di labbra secche e soprattutto estremamente facile da riapplicare durante la giornata.

Offerta Max Factor Rossetto corallo 060 Intensely Coral, formula idratante con vitamina E

Rossetto corallo per pelle nera

Sulla pelle nera il rossetto corallo deve essere intenso, saturo e vibrante. In questo caso ruolo fondamentale lo gioca anche la texture che sarebbe meglio fosse opaca per dare alle labbra un aspetto ancora più elegante e sofisticato, e diventando le protagoniste del beauty look.

Fonte: GettyImages

Ideale in questo caso anche il rossetto liquido corallo, dalla tenuta estrema e no transfer. Da provare è il SuperStay Matte Ink di Maybelline nella colorazione 25 “Heroine” caratterizzato da un finish matte vellutato che non secca le labbra.

Offerta Maybelline New York SuperStay Matte Ink rossetto liquido a lunga tenuta

Rossetto corallo per pelle mediterranea

Perfetto sulla pelle mediterranea, il rossetto corallo esprime tutto il suo fascino sulle carnagioni naturalmente abbronzate. In questo caso infatti si può spaziare molto di più non solo tra le nuance disponibili ma anche per quanto riguarda le texture che per questo tipo di pelle possono essere anche luminosi e shine.

Fonte: GettyImages

Dal finish opaco, il rossetto “Tell Laura” di Charlotte Tilbury è la quinta essenza della sensualità. Caratterizzato da pigmenti che catturano e diffondono la luce per risultati luminosi e tridimensionali che creano un effetto volumizzante sulla bocca. Inoltre la formula è arricchita da antiossidanti di bixa orellana che proteggono le labbra dai danni provocati dai raggi UV e contrastano lo stress ossidativo.

Offerta Charlotte Tilbury Rossetto Hot Lips List nella colorazioni Tell Laura

Rossetto corallo per pelle olivastra

Amatissimo da Penelope Cruz, Eva Longoria e Salma Hayek il rossetto corallo si adatta molto bene alla pelle olivastra, latina e che tende ad abbronzarsi facilmente. In questo caso è necessario scegliere una tonalità calda, dalla base ambrata. Il rischio infatti con questo tipo di carnagione è di scegliere una nuance troppo fredda che potrebbe ingrigire la carnagione. Meglio quindi propendere per una sfumatura intensa e satura ideale per la pelle olivastra.

Fonte: GettyImages

Ideale per l’estate è il rossetto Aqua Tint di Deborah Milano. La formula in formato pennarello è a lunghissima tenuta e completamente waterproof. Caratterizzato da una texture leggera, idratante e dal colore brillante, rimpolpa le labbra e dona morbidezza.

Offerta Deborah Milano Aqua Tint Lipstick water resistant in formato a pennarello

Rossetto corallo per pelle asiatica

Infine, anche la pelle asiatica può essere esaltata dal rossetto corallo. In questo caso è importante scegliere bene la texture che dovrebbe essere leggera e luminosa, quasi gloss. Per quanto riguarda la nuance meglio optare per sfumature delicate che virano verso il rosa e con un sottotono giallo.

Fonte: GettyImages

Il prodotto da provare? Il rossetto di Oulac 2 in 1 dal finish soft matte – non secco e morbido come la seta. La formula con glicerina e olio di ricino assicura un’idratazione duratura, inoltre il rossetto contiene pigmenti altamente concentrati per un colore intenso e duraturo.

Olulac Rossetto 2 in 1 idratante e a lunga tenuta