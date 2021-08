Sai come scegliere il rossetto in base alla tua carnagione?

editato in: da

Quante volte ti sei ritrovata davanti alla tua lipstick collection chiedendoti: “che colore di rossetto dovrei indossare?”. Texture, sfumature, finish: le variabili in atto sono tantissime e capire quale rossetto scegliere in base alla tua carnagione è il primo step per un make-up armonioso.

Di certo non è semplice e capire sia il proprio sottotono, sia quali colori meglio si sposino con il tuo sottotono e, per questo motivo, abbiamo deciso di stilare una vera e propria guida da imparare a memoria per il tuo prossimo giro di shopping all’insegna dell’acquisto perfetto.

Il sottotono

La prima cosa da fare, e fondamentale per trovare il giusto colore di rossetto, è identificare il sottotono della tua pelle. La maggior parte delle persone rientra in una delle due categorie principali: caldo o freddo, cioè con sottotono giallo o rosato.

Tendenzialmente, anche se non è una regola fissa e con limiti ben precisi, chi ha un sottotono freddo tende ad avere la pelle più chiara, mentre chi ha sfumature calde ha tipicamente una tonalità dorata o olivastra. Ovviamente esistono anche dei mix, cioè i sottotoni neutri che hanno la fortuna di poter sfruttare un range di colori ben più ampio, sia come rossetti che fondotinta e non solo.

Se osservandoti allo specchio, fatichi a individuare il tuo sottotono (cosa abbastanza comune) devi sapere che c’è un piccolo artificio davvero facile da applicare. Ti basterà munirti di una collana argento e una oro e, davanti allo specchio, indossare prima l’una e poi l’altra.

Nel caso in cui sia l’oro a dare luce al tuo viso e a far risplendere il tuo incarnato, allora la tua pelle è caratterizzata da un sottotono giallo e caldo. Nel caso in cui a valorizzarti, invece, sia l’argento allora sei una ragazza luna, con sottotono freddo e rosato.

È importante, poi, ricordare che il tono della pelle e il sottotono sono due cose molto diverse. Il tono della pelle si riferisce alla tonalità della tua pelle (chiara, media, scura) e può variare anche a seconda della stagione (più chiara durante i mesi più freddi, più scura durante le stagioni più calde e dell’abbronzatura). Poi c’è il sottotono, che riflette la base della tua pelle e che non cambia mai anche con o senza lavoro dei raggi solari.

Attenzione, quindi, a non cadere nel comune malinteso secondo cui la pelle chiara non può essere calda o la pelle più scura non può essere fredda e con sottotono rosato.

I rossetti per i sottotoni freddi

Hai individuato il freddo come tuo sottotono? Allora devi sapere che i migliori rossetti per la tua carnagione sono caratterizzati da sottotoni e sfumature blu e viola sfumature (da non confondere con i rossetti blu o viola dal colore pure, anche se devi sapere che ti starebbero benissimo).

Quindi, quando scegli un rossetto rosso, orientati di più verso i rossi bluastri, come il rosso ciliegia, rispetto a quelli che tendono più all’arancione e sfumature corallo. Per le labbra nude, puoi migliorare il colore stesso delle tue labbra con un nude rosato o rosa, oppure optare per un beige taupe per un look più sofisticato.

I rossetti per i sottotoni caldi

Hai individuato il caldo come tuo sottotono? Nel tuo caso i migliori rossetti sono quelli caratterizzati dalle tonalità calde. Pensa ai colori corallo, ai rosso mattone e ai marroni che simulano la tonalità della terracotta. E se ti senti audace e senza paura, sappi che anche il rame e oro renderanno uniche le tue labbra e arricchiranno il tuo incarnato.

E se sei nude lipstick addicted? In questo caso è bene far corrispondere il tono della tua pelle con la tonalità del rossetto.

I rossetti per i sottotoni neutri

Hai individuato il neutro come tuo sottotono? Qui la partita si fa più semplice e devi sapere che lo spettro di colori da indossare si amplia e il gioco si basa tutto sulla tonalità della carnagione stessa.

Sì al rosa per la pelle molto chiara, il malva per la pelle media e leggermente olivastra e, infine, i colori intensi come il borgogna e i colori violacei per le pelli più scure e intense.

Parola d’ordine: divertiti, i colori per te non rappresentano nessuna barriera.

Da ricordare

Nonostante la regola voglia che i rossetti con sottotono freddo si sposino al meglio con le pelli rosate e i rossetti con sottotono caldo vadano in accordo con le pelli dal sottotono giallo, devi ricordare che il colore perfetto per le tue labbra è quello che ti fa sentire meglio, sempre e comunque.

Se un rosso ciliegia evoca fiducia in te ma non si allinea con le “regole”, fallo. La cosa importante e usare e amare solo ciò che ti fa stare bene.

In caso di dubbio, un lipbalm colorato può adattarsi al colore delle tue labbra e adattarsi a diversi look senza stravolgere o andare in contrasto con il sottotono, oltre a idratarle a fondo rendendole ancora più piene e sane.