Il regno dei lip balm trasparenti e dei look “nude” è ufficialmente giunto al termine. Nel 2026, la Generazione Z ha deciso di riappropriarsi del simbolo massimo del potere e del glamour: il rossetto rosso. Che sia sfumato per un effetto “labbra morse” o perfettamente definito per un look da diva, il rosso è il nuovo must-have. In un mondo che corre veloce, un tocco di rosso sulle labbra è il “power move” definitivo.

Back to the origin: ecco perché la GenZ ha detto basta al nude

Il declino del nude look non è solo una questione di colori, ma un vero e proprio atto di ribellione contro l’estetica della “clean girl” che ha dominato gli ultimi anni. Dopo stagioni di visi perfettamente levigati e trucco quasi invisibile, la Generazione Z avverte un senso di stanchezza verso un ideale di perfezione troppo standardizzato e, a tratti, noioso. Il ritorno al rosso rappresenta il desiderio di riprendersi lo spazio visivo: in un’epoca di sovraesposizione digitale, il rossetto rosso funge da filtro naturale che comunica sicurezza, carattere e una femminilità più consapevole e “graffiante”. È il passaggio dal voler apparire “naturalmente perfette” al voler essere intenzionalmente audaci, trasformando il makeup da strumento di correzione a mezzo di pura espressione artistica e identitaria.

Le It Girl che hanno reso il rosso un must-have

Non è un caso che il rossetto rosso sia tornato a dominare: le it girl più influenti del momento lo hanno eletto a loro tratto distintivo. Prima fra tutte Olivia Rodrigo, che ha ufficialmente abbandonato l’estetica teen per abbracciare un look più sofisticato e “rock-chic”, spesso sigillato da labbra rosso ciliegia perfettamente definite.

Non possiamo poi dimenticare l’effetto Taylor Swift: con il suo Eras Tour, ha dimostrato alla Gen Z che un rossetto rosso (rigorosamente no-transfer) è l’armatura perfetta per affrontare ogni sfida. A loro si uniscono icone di stile come Iris Law e Jenna Ortega, che reinterpretano il rosso in chiave “grungy” e moderna, spesso abbinandolo a una pelle quasi struccata e sopracciglia naturali. Per queste icone, il rosso non è un trucco per le grandi occasioni, ma un accessorio quotidiano che urla indipendenza e personalità.

La buona notizia? Non serve spendere una fortuna per cavalcare questo trend. Grazie alla viralità di TikTok e alla qualità dei brand accessibili, i migliori rossi del momento si trovano facilmente su Amazon a prezzi mini.

I rossetti rossi must-have 2026

1. Maybelline New York – SuperStay Matte Ink (20 Pioneer)

È il rossetto che non teme nulla. Ha un sottotono decisamente freddo, il che lo rende perfetto per far apparire i denti più bianchi. È dedicato a chi vuole osare al massimo: una volta applicato non si toglie nemmeno con l’olio, ideale per una serata intera senza ritocchi.

Offerta Maybelline New York SuperStay Matte Ink (20 Pioneer)

2. NYX Professional Makeup – Shine Loud (Rebel Red)

Famoso per essere totalmente “kiss-proof” nonostante la lucentezza specchiata. Il sottotono è neutro-freddo, molto bilanciato. È per chi vuole un look audace e moderno, lontano dal classico matte polveroso.

3. KIKO Milano – Unlimited Double Touch (107)

Un rosso ciliegia profondo con sottotono freddo. Grazie al doppio step (base colore + lucido), permette di calibrare l’intensità. È perfetto per chi vuole osare con un effetto bagnato che dura tutto il giorno.

Offerta KIKO Milano Unlimited Double Touch (107)

4. L’Oréal Paris – Infaillible Matte Resistance (420 Le Rouge Paris)

Questo rossetto ha un sottotono universale studiato per adattarsi a tutti. La sua particolarità è la formula infusa di acido ialuronico: è talmente leggero che puoi picchiettarlo con le dita per un look soft e naturale o stratificarlo per un rosso parigino impeccabile.

L'oreal Paris Infaillible Matte Resistance (420 Le Rouge Paris)

5.Elizabeth Arden Lip Color (Red Door Red)

Un pezzo di storia della cosmetica, nato per omaggiare le iconiche porte rosse delle spa di Elizabeth Arden sulla Fifth Avenue a New York. Si tratta di un rosso neutro-freddo, estremamente vibrante e ricco di pigmenti. La sua particolarità è l’equilibrio cromatico: non è troppo scuro né troppo acceso, il che lo rende un “rosso universale” capace di illuminare istantaneamente qualsiasi incarnato, da quello porcellana a quello olivastro.

Elizabeth Arden Lip Color (Red Door Red)

6. Diego Dalla Palma Mattissimo n. 169 (Black Dahlia)

Questa la scelta perfetta per chi, all’interno del trend del rossetto rosso, vuole esplorare il suo lato più misterioso e “dark academy”, molto amato dalla GenZ. Non è il solito rosso primario, ma un Borgogna Scuro profondo e magnetico. Fa parte della linea Mattissimo, celebre per offrire un finish extra-opaco senza l’uso di siliconi o derivati del petrolio.

7. Revlon – Super Lustrous Lipstick (Matte Really Red 006)

Un rosso storico dal sottotono neutro/caldo. È la scelta di chi vuole un look elegante e senza tempo. Non è opaco, ma satinato, il che lo rende molto confortevole e adatto anche a chi ha labbra che tendono a seccarsi.

Offerta Revlon (Matte Really Red 006

8. e.l.f. Cosmetics – O FACE Satin Lipstick (Own It)

Questo rossetto ha un sottotono freddo e una saturazione incredibile. È per chi vuole osare con un look ad alto impatto visivo. La formula satinata lo rende molto confortevole, ma il colore è “pieno” già alla prima passata.

E.l.f O FACE Satin Lipstick (Own It)

9. Bourjois – Rouge Velvet Edition ( 01 Personne Ne Rouge!)

Caratterizzato da un sottotono neutro, questo rossetto ha una texture in mousse unica. È il migliore per chi cerca un look soft e romantico: si presta benissimo ad essere sfumato sui bordi per creare l’effetto “blurred lips” tanto amato su Instagram.

Offerta Bourjois Rouge Velvet Edition ( 01 Personne Ne Rouge!)

10. Maybelline – SuperStay Vinyl Ink (25 Red Hot)

Un rosso fuoco con sottotono caldo, perfetto per risaltare con l’abbronzatura o su pelli dai toni caldi. È un prodotto per chi vuole osare: l’effetto vinilico riflette la luce e rende le labbra visivamente più voluminose.

Offerta Maybelline uperStay Vinyl Ink (25 Red Hot)

