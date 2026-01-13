Da quando abbiamo visto Selena Gomez ai Golden Globes siamo ossessionate dalle suo rossetto rosso profondo. Come ricrearlo

Tutti vogliono il rossetto di Selena: ecco quale ha scelto e i dupe per ricreare il beauty look

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Pubblicato:

Da quando abbiamo visto Selena Gomez ai Golden Globes siamo ossessionate dalle suo rossetto rosso profondo. Come ricrearlo
GettyImages
Il rossetto di Selena Gomez ai Golden Globes 2026

Selena Gomez incanta sempre quando partecipa agli eventi di Hollywood e i Golden Globes 2026 non hanno fatto eccezione. L’attrice e fondatrice del brand Rare Beauty era candidata come Miglior Attrice in Serie TV (Musical o Commedia) per la serie Disney Only Murders in the Building, e non ha mancato di fare la sua apparizione all’evento ricco di star.

Accompagnata dal marito Benny Blanco, Selena era assolutamente splendida in un elegante abito nero caratterizzato da frange bianche e spalle scoperte. Ha inoltre voluto rendere omaggio agli anni ’20 con un’estetica perfetta per inaugurare la stagione dei premi.

Ma qual è stato il vero protagonista del make-up di Selena? Beh, senza dubbio il colore audace delle labbra. Come rivelato su Instagram da Rare Beauty, il look è opera del truccatore Hung Vanngo, che ha utilizzato il rossetto Hung Vanngo Beauty Creamy Matte Longwear Lipstick nella tonalità “New York Red”. Il rossetto, già virale e ora sold out, attualmente non è disponibile in Italia. Quale occasione migliore se non cercare il suo dupe perfetto ( e magari low cost?)? Lo abbiamo fatto noi per voi. Ringraziateci più tardi!

L’opzione economica “cult”

Maybelline Color Sensational The Mattes – Tonalità 975 Divine Wine.

Maybelline
Maybelline
Maybelline Color Sensational The Mattes - Tonalità 975 Divine Wine.
10,00 EUR
Acquista su Amazon

È un classico assoluto per chi cerca un bordeaux profondo a un prezzo accessibile. La texture è cremosa (non è una tinta secca), il colore  pieno e vinoso. Le recensioni garantiscono un ottimo comfort, il che lo rende simile a com’è descritto per il rossetto di Selena.

Matita abbinata ideale? Rimmel London Lasting Finish – Tonalità Bitten Red.

Rimmel London
Rimmel London
Rimmel London Lasting Finish - Tonalità Bitten Red
6,39 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Il dupe perfetto per formula (cremoso e volumizzante)

L’Oréal Paris Color Riche Intense Volume Matte – Tonalità 346 Rouge Détermination.

Offerta
L'Oréal Paris
L'Oréal Paris
L'Oréal Paris Color Riche Intense Volume Matte - Tonalità 346 Rouge Détermination
13,50 EUR −33% 9,10 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Questa è l’alternativa più fedele per formula al rossetto di Hung Vanngo. Contiene acido ialuronico (come l’originale), ha un finish opaco vellutato ma rimane morbido sulle labbra. Dona un effetto volumizzante e non secca le labbra. Il “346” è un rosso deciso e profondo.

Matita abbinata ideale? L’Oréal Paris Color Riche Le Lip Liner – Tonalità 374 .

Offerta
L'Oréal Paris
L'Oréal Paris
L'Oréal Paris Color Riche Le Lip Liner - Tonalità 374
8,69 EUR −22% 6,74 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

La scelta comfort Made in Italy

Deborah Milano – Red Mat – Tonalità 35 Wine.

Offerta
Deborah Milano
Deborah Milano
Red Mat - Tonalità 35 Wine
11,90 EUR −6% 11,20 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Questa è la soluzione ideale se cerchi il look di Selena ma temi che i rossetti opachi possano seccare troppo. La formula è il suo vero punto di forza: arricchita con collagene e acido ialuronico, offre un finish “velluto” che nutre e rimpolpa le labbra mentre le colora. La tonalità “Wine” è un bordeaux profondo e intenso che scivola morbidamente, garantendo un risultato sofisticato senza rinunciare all’idratazione.

Matita abbinata? Deborah Milano – 24 Ore Lip Pencil – Tonalità 11 Burgundy (perfetta per creare una barriera a lunga tenuta che impedisce alla texture cremosa del rossetto di sbavare).

Offerta
Deborah Milano
Deborah Milano
Deborah Matita Labbra 24 Ore N.11 Burgundy
11,00 EUR −36% 7,06 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Il classico professionale (fascia media)

Mac ximal Silky Matte – Diva by MAC for Women.

Mac
Mac
Mac ximal Silky Matte - Diva
34,48 EUR
Acquista su Amazon

È il rosso bordeaux per eccellenza usato dai truccatori di tutto il mondo. Il colore è un rosso-vino scuro e intenso con finish completamente opaco. Se vuoi esattamente quel sottotono “Old Hollywood” freddo e scuro. È un investimento sicuro.
Matita abbinata? NYX Professional Makeup Matita Labbra Waterproof – No Wine (l’abbinamento iconico e low cost per questo rossetto).

NYX Professional Makeup
NYX Professional Makeup
NYX Professional Makeup Matita Labbra Waterproof - No Wine
7,50 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al canale Whatapp e resta sempre aggiornata.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Cinema Cura del viso Selena GomezStar e Vip