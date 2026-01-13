Tutti vogliono il rossetto di Selena: ecco quale ha scelto e i dupe per ricreare il beauty look

GettyImages Il rossetto di Selena Gomez ai Golden Globes 2026

Selena Gomez incanta sempre quando partecipa agli eventi di Hollywood e i Golden Globes 2026 non hanno fatto eccezione. L’attrice e fondatrice del brand Rare Beauty era candidata come Miglior Attrice in Serie TV (Musical o Commedia) per la serie Disney Only Murders in the Building, e non ha mancato di fare la sua apparizione all’evento ricco di star.

Accompagnata dal marito Benny Blanco, Selena era assolutamente splendida in un elegante abito nero caratterizzato da frange bianche e spalle scoperte. Ha inoltre voluto rendere omaggio agli anni ’20 con un’estetica perfetta per inaugurare la stagione dei premi.

Ma qual è stato il vero protagonista del make-up di Selena? Beh, senza dubbio il colore audace delle labbra. Come rivelato su Instagram da Rare Beauty, il look è opera del truccatore Hung Vanngo, che ha utilizzato il rossetto Hung Vanngo Beauty Creamy Matte Longwear Lipstick nella tonalità “New York Red”. Il rossetto, già virale e ora sold out, attualmente non è disponibile in Italia. Quale occasione migliore se non cercare il suo dupe perfetto ( e magari low cost?)? Lo abbiamo fatto noi per voi. Ringraziateci più tardi!

L’opzione economica “cult”

Maybelline Color Sensational The Mattes – Tonalità 975 Divine Wine.

Maybelline Maybelline Color Sensational The Mattes - Tonalità 975 Divine Wine.

È un classico assoluto per chi cerca un bordeaux profondo a un prezzo accessibile. La texture è cremosa (non è una tinta secca), il colore pieno e vinoso. Le recensioni garantiscono un ottimo comfort, il che lo rende simile a com’è descritto per il rossetto di Selena.

Matita abbinata ideale? Rimmel London Lasting Finish – Tonalità Bitten Red.

Rimmel London Rimmel London Lasting Finish - Tonalità Bitten Red

Il dupe perfetto per formula (cremoso e volumizzante)

L’Oréal Paris Color Riche Intense Volume Matte – Tonalità 346 Rouge Détermination.

Offerta L'Oréal Paris L'Oréal Paris Color Riche Intense Volume Matte - Tonalità 346 Rouge Détermination

Questa è l’alternativa più fedele per formula al rossetto di Hung Vanngo. Contiene acido ialuronico (come l’originale), ha un finish opaco vellutato ma rimane morbido sulle labbra. Dona un effetto volumizzante e non secca le labbra. Il “346” è un rosso deciso e profondo.

Matita abbinata ideale? L’Oréal Paris Color Riche Le Lip Liner – Tonalità 374 .

Offerta L'Oréal Paris L'Oréal Paris Color Riche Le Lip Liner - Tonalità 374

La scelta comfort Made in Italy

Deborah Milano – Red Mat – Tonalità 35 Wine.

Offerta Deborah Milano Red Mat - Tonalità 35 Wine

Questa è la soluzione ideale se cerchi il look di Selena ma temi che i rossetti opachi possano seccare troppo. La formula è il suo vero punto di forza: arricchita con collagene e acido ialuronico, offre un finish “velluto” che nutre e rimpolpa le labbra mentre le colora. La tonalità “Wine” è un bordeaux profondo e intenso che scivola morbidamente, garantendo un risultato sofisticato senza rinunciare all’idratazione.

Matita abbinata? Deborah Milano – 24 Ore Lip Pencil – Tonalità 11 Burgundy (perfetta per creare una barriera a lunga tenuta che impedisce alla texture cremosa del rossetto di sbavare).

Offerta Deborah Milano Deborah Matita Labbra 24 Ore N.11 Burgundy

Il classico professionale (fascia media)

Mac ximal Silky Matte – Diva by MAC for Women.

Mac Mac ximal Silky Matte - Diva

È il rosso bordeaux per eccellenza usato dai truccatori di tutto il mondo. Il colore è un rosso-vino scuro e intenso con finish completamente opaco. Se vuoi esattamente quel sottotono “Old Hollywood” freddo e scuro. È un investimento sicuro.

Matita abbinata? NYX Professional Makeup Matita Labbra Waterproof – No Wine (l’abbinamento iconico e low cost per questo rossetto).

NYX Professional Makeup NYX Professional Makeup Matita Labbra Waterproof - No Wine

