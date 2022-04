Verde menta: il colore estivo da portare anche in primavera!

Il verde menta è un colore fresco e primaverile, perfetto per chi ha incarnato freddo e basso contrasto. Se però non rientrate in questa categoria armocromatica, non temete: ci sono molti modi per abbinarlo con stile anche senza farsi condizionare dai dettami dell’armocromia! Ecco qui qualche spunto per voi.

Come abbinare il verde menta: con colori analoghi

Se amate i toni poco saturi, ma vi piacciono i colori luminosi, potete osare il verde menta abbinandolo ad altri colori che ne condividono il livello di intensità e luminosità. Tutti i colori sorbetto vanno benissimo: dal giallo limone, al lilla, al rosa baby, all’azzurro pastello. Il mio consiglio è quello di non mescolarli tutti insieme, ma di sceglierne uno o al massimo due per completare il vostro look.

Come abbinare il verde menta: sportivo

Se volete rendere più grintoso questo colore molto bon ton, vi suggerisco di indossarlo con accessori cool, come in questo di Verdissima: un paio di sneakers bianche e una cintura cool renderanno l’insieme più rock e meno lezioso.

Come abbinare il verde menta: un accessorio

Se questa tonalità di verde non rientra nella vostra palette, niente paura: basterà indossarlo lontano dal viso o metterlo sotto forma di accessorio! Una borsa, un braccialetto, un paio di scarpe saranno il tocco di colore candy perfetto per rendere il vostro look fresco e leggero!

Come abbinare il verde menta: con il nero

Se volete alzare il contrasto, abbinare il verde con il nero è una scelta che funziona. In caso questo punto di verde sia una tonalità che “vi sbatte” molto, mettetela nella parte inferiore del corpo e portate il nero vicino al viso, o, ancora sotto forma di accessorio.

Come abbinare il verde menta: con il bianco

Se invece volete mantenere il contrasto basso, potete abbinare questo colore con il bianco. Potete scegliere un top, una camicia, un abito, oppure anche un accessorio: l’effetto che otterrete sarà quello di rendere il look più fresco e primaverile.