Personalmente amo i colori pastello. Li trovo così freschi e delicati che li indosserei tutto l’anno! E Onestamente non vedo ragione per cui non si dovrebbe farlo: declinati in versione tricot e velluto sono perfetti con il freddo, invece in raso, cotone, lino e seta sono meravigliosi anche per la primavera estate. Vediamo insieme qualche idea per abbinare queste deliziose tonalità che, detto per inciso, andranno alla grande per la prossima stagione.

Come abbinare il colore pastello: a chi stanno bene

Normalmente, le tonalità pastello sono tendenzialmente fredde, qui di staranno meglio a chi ha sottotono freddo. Questo però non vieta a chi invece avesse colori più caldi di indossarle con stile. Il mio suggerimento, nel secondo caso, è quello di non portarle in versione total look, ma di preferirle ad esempio negli accessori, nei dettagli e, in generale, nella metà inferiore del corpo, in modo che non spengano il viso. Piuttosto del bianco, abbinatele al nero o al denim, che tenderanno a riscaldarle un pochino.

Come abbinare il colore pastello: idee di look

Il total look non mi dispiace, ma, come per qualunque colore o fantasia, è un pochino rischioso, nel senso che ci vuole una buona dose di personalità e carattere per indossare un solo colore dalla testa ai piedi, accessori compresi. Sono dell’idea che spezzare sia sempre una buona idea. Potete farlo con colori neutri come il bianco, oppure tutta la gamma dei beige, anche se, a mio avviso, questa seconda opzione spegne un pochino la brillantezza e la delicatezza delle nuances pastello. Altre alternative utili sono i colori analoghi, quindi quelli che sono dalla stessa parte nella ruota dei colori: per capirsi, un rosa starà bene con un rosso, un arancio o un viola (sempre com moderazione e sempre spezzando almeno con un capo bianco, in denim o nero).