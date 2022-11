Tutte in tuta: idee di look da provare

Fonte: Getty Images, Hinnominate, Jimmy Lion, Womsh, Verdissima Tutte in tuta: idee di look casual chic

La tuta è il capo comfy per eccellenza e può essere anche molto molto chic! Indossare una tuta infatti non è per nulla sinonimo di sciatteria, anzi: se indossata nel modo giusto, la tuta è davvero super cool! Vediamo insieme qualche idea di look.

Idee di look in tuta: ton sur ton

Realizzare un look ton sur ton con la vostra tuta è sempre un’idea eccellente. Potete scegliere gradazioni di beige, sempre super raffinate, o di grigio, ma anche di blu o di marrone. Anche le calzature si adegueranno all’insieme, che siano trainers, Birkenstock comodissime oppure loafer. Se poi ce la fate anche con gli accessori (occhiali, borse etc.), è ancora meglio!

Idee di look in tuta: colorata

La tuta non esiste solo in tenui colori neutri e pastello: potete scegliere la sfumatura che più vi piace! L’importante è che il pezzo sopra e quello sotto siano coordinati: non c’è nulla di peggio dell’effetto sciatto dato da capi che non si parlano tra loro. Con la tuta questo vale a maggior ragione, perché la linea tra comfy e trasandato è davvero molto sottile.

Idee di look in tuta: con il trench e le trainers

Per rendere immediatamente più chic la vostra tuta, l’ideale è portarla con un trench o un cappotto: questo genere di capi, strutturati ed eleganti, rendono immediatamente più stiloso tutto il look nell’insieme. Se poi indossate delle trainers, allora il mix cool and chic è assicurato!

Idee di look in tuta: con i kombat boots

Se non siete amanti delle trainers e le gambe sono un vostro punto di forza, allora potete accessoriare la vostra tuta preferita con un paio di kombat boots, che aggiungeranno il tocco rock e grintoso. Unico accorgimento: se le gambe non sono un vostro punto di forza, meglio mettere il gambale sotto la tuta: in questo modo la figura risulterà più slanciata.