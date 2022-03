We love neutrals: come abbinare il beige in primavera

Mi piace tanto il beige, ma ho paura che su di me sia un po' triste: come posso abbinarlo?

Il beige è un delicatissimo colore neutro, elegante e chic. Spesso però non lo si indossa per timore che possa “sbattere” in viso e che non sia adatto a noi. Ecco qualche idea di look per portarlo con gusto in primavera!

Come abbinare il beige in primavera: che beige scegliere

Considerate che il beige è un colore insidioso: se non si accorda al nostro sottotono, il rischio è che ci faccia apparire malaticce. Se avete sottotono freddo, potete optare per tonalità che virano leggermente verso il grigio e magari abbinarlo al bianco o a toni freddi in modo da raffreddare il punto di beige. Viceversa, se il vostro sottotono è caldo, meglio preferire tonalità che tendono al miele o al caramello. Qui sotto vedete un beige raffreddato da scarpe argentate alla sfilata di Max Mara.

Come abbinare il beige in primavera: con il bianco

Bianco e beige, così come bianco e tortora, sono una garanzia di abbinamento chic. Vi basti guardare la foto del look di Bally qui sotto, in cui il tortora della giacca viene abbinato al beige del cappotto, della borsa e delle scarpe.

Come abbinare il beige in primavera: ton sur ton

Anche scegliere delle gradazioni di beige da sovrapporre è un’ottima idea: anche in questo caso potete giocare adattandole al vostro sottotono, in modo che il colore che indossate vicino al viso vi faccia risaltare al massimo. Potete poi abbinare accessori color cuoio o bianchi, se volete essere più cool.

Come abbinare il beige in primavera: con un tocco di colore

Il beige che vedete sotto è caldo: per raffreddarlo vi basterà indossarlo insieme al nero! Una bella soluzione per ravvivare il look è quella di indossare un capo coloratissimo, che faccia da focus dell’outfit e che illumini l’insieme. In questo modo, anche il classico cappotto beige o il trench riacquisteranno una nuova allure glamour!