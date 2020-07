editato in: da

Il tubino nero è molto probabilmente uno dei capi più iconici della storia della moda. È stato declinato in tanti modi diversi, se ne può trovare uno per ogni fisionomia, adatto ad ognuna di noi. Il rischio del tubino, proprio perché è così iconico, è quello di essere associato ad un look un po’ âgée: come fare per svecchiarlo e renderlo portabile ogni giorno? Ecco qualche idea per voi!

Little black dress, come svecchiare il tubino nero: scollatevi (ma con stile)

Optate per un modello diverso dal solito classico: scollato e sexy, ma sempre con stile e senza esagerare. A volte drappeggi tattici possono bastare per essere eleganti e per svecchiare in modo cool anche il più classico degli abitini neri!

Little black dress, come svecchiare il tubino nero: con accessori colorati

Fate come Karlie Kloss: spezzate l’abitino con una cintura e abbinateci accessori colorati. Bianco e rosso si prestano sempre!

Little black dress, come svecchiare il tubino nero: osate il pizzo

Se il pizzo è doppiato e quindi non è troppo trasparente, è un’eccellente alternativa per svecchiare il tubino. Vi raccomando, indossatelo con scarpe basse: stringate a uomo, mocassini, loafer, mules… ma sdrammatizzate restando raso terra.

Little black dress, come svecchiare il tubino nero: con accessori unconventional

Scarpe in versione sock shoes, borse in pvc, gioielli XXL, charms girly: sono tutte idee che vi aiutano a rendere meno monotono il classico tubino nero.

Little black dress, come svecchiare il tubino nero: taglio bon ton ma allure moderna

Va benissimo anche un taglio classico per il vostro little black dress: l’importante è l’allure che ci mettete voi! Aggiungete una it bag o orecchini oversize, in modo da renderlo moderno e portabile!