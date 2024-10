Plaid shacket, la giacca ossessione dell’autunno che abbiamo visto a Gigi Hadid e che vogliamo indossare

Fonte: IPA La shacket plaid è la giacca dell'autunno 2024

Il neologismo “shacket” che è la crasi fra shirt e jacket è forse uno dei neologismi meno attraenti mai entrati nel linguaggio moderno ma che rende bene l’idea dell’utilizzo che si possa fare di questo capo. Al confine tra una giacca e una camicia, la giacca plaid shacket è presto diventata un nuovo capo essenziale per affrontare i primi freddi, parola di Vip.

Come per la gran parte dei capi di moda, non si tratta di una vera e propria novità ma affonda le sue radici sulla primissima cultura hipster maschile che ne fece un marchio di fabbrica di ogni look. Le caratteristiche sono poche ma essenziali: dev’essere over nel senso di grande come fit, ma anche over per il fatto che va “sopra al resto dell’outfit”. Inoltre, deve ricordare proprio il tipico pattern del plaid ”della nonna’‘, quello che si poggia sulle ginocchia nelle giornate uggiose davanti al camino.

Ma Gigi Hadid, supermodella di 29 anni, ci regala la giusta ispirazione per creare un look comodo ma cool per tutti i giorni, giocando con colori e proporzioni. Proprio questo weekend è stata paparazzata mentre passeggiava per Manhattan con una plaid shacket a quadri, jeans chiari, mocassini scuri e calzini rosso acceso. Con l’aggiunta degli occhiali da sole da aviatore, il look funziona anche per coprire qualche occhiaia di troppo ma rimanendo sempre iconica (anche se l’effetto potrebbe ricordarci il “papà divorziato” di una qualsiasi serie TV americana anni 2000).

Vediamo una selezione di plaid shacket da mettere subito nel carrello per affrontare l’autunno con il giusto mood.

Le plaid shacked su Amazon

La miglior Scelta Amazon è ricaduta su uno dei modelli più versatili per taglie (dalla XS alla XXL) e disponibilità di abbinamenti di colore, sia tono su tono sulle sfumature del beige e del marrone, ma anche con punte di rosso e arancione. Immagina di abbinare il calzino dei mocassini proprio a uno dei colori a contrasto della camicia: chef kiss!

Plaid shacked La giacca camicia del momento in vari colori e taglie

Calda e comoda in tutte le stagioni, questo modello disponibile in ben 16 varietà di colore, è dotato anche del pratico cappuccio! Non perdere l’occasione, il prezzo è davvero piccolo piccolo.

Sonnenna Camicia quadri flanella con cappuccio, colori vari

Se prediligi i materiali naturali a quelli sintetici, puoi scegliere la tua plaid shacket con il 65% di cotone, traspirante ma resistente, sempre in colorazioni assortiti. Occhio al dettaglio dei bottoni in acciaio che donano un tocco ancora più ”da maschiaccio” ma che può fare la differenza!

Timuspo Giacca quadri oversize in cotone

Se non hai un’amica freddolosa, l’amica freddolosa sei tu! Ecco su quale capo puoi puntare: una plaid shacket imbottita all’interno con morbido pile termico, ideale per affrontare il grande freddo. Un capo cozy ma cool, disponibile dalla XS alla XL in tante varianti. Bellissima in rosa e beige per un tocco femminile anche al capo più over e maschile!

Minetom Camicia a quadri imbottita

