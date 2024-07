Occhiali da sole Ray-Ban. I migliori modelli in sconto da acquistare online

Il brand più iconico di occhiali da sole, al prezzo più vantaggioso. Scegli i tuoi preferiti per te e per chi vuoi tu

C’è chi li ama e chi mente. Gli occhiali da sole Ray-Ban sono un’icona del design e della moda, noti per la loro qualità e stile intramontabile. Fondata nel 1937, Ray-Ban è diventata famosa per modelli classici come gli Aviator e i Wayfarer (oggi rivisitata anche nella versione New Wayfarer), che sono stati indossati da celebrità e appassionati di moda di tutto il mondo. Non solo un accessorio di moda ma anche dei validi alleati per i tuoi occhi, gli occhiali statunitensi offrono anche protezione UV di alta qualità per gli occhi, rendendoli una scelta popolare per chi cerca funzionalità e stile. Il loro design intramontabile e le alte prestazioni li rendono tutt’oggi tra gli occhiali più venduti al mondo, offrendo una vasta gamma di opzioni per soddisfare ogni esigenza.

Ray-Ban Aviator, per uno stile senza tempo

Il modello originale è il celebre Aviator, progettato nel 1937 per i piloti dell’aeronautica militare statunitense per proteggere i loro occhi dai riflessi ad alta quota.

Il modello originale presenta la montatura dorata abbinata a una grande varietà cromatica di lenti, tra cui cristallo marrone, cristallo verde, tutte polarizzate per una nitidezza visiva ottimale e una protezione totale dai raggi UV.

Il suo design a goccia non è mai cambiato nel tempo ma è sempre attuale e rimante amatissimo sia dagli uomini ( in molti ricorderanno Antonello Venditti, il cantante che ne ha fatto il suo marchio di fabbrica, ma anche Tom Cruise in Top Gun!) sia dalle donne. La montatura è leggerissima e disponibile in tantissime varianti, tante quante le colorazioni delle lenti. Scegli il tuo preferito e non te ne pentirai!

Se stai cercando il modello Aviator anche per bambini, ecco la soluzione, sempre disponibile in varie combinazioni di colori.

Ray-Ban Wayfarer, il più cool

Tra gli occhiali più iconici e copiati della storia degli occhiali da sole, ci sono loro, i Ray-Ban Wayfarer. Creati per la prima volta nel 1952, i Wayfarer hanno un design distintivo con una montatura in plastica robusta e un look angolare che li differenzia da altri occhiali da sole. Sono subito diventati un simbolo di stile e ha avuto un enorme impatto sulla cultura pop, apparendo in numerosi film e indossati da molte celebrità come Jack Nicholson che ha sempre e solo indossato esattamente il modello Wayfarer. Oltre al classico nero, è iconico il color Avana, un marrone tartarugato che sta bene davvero a tutti.

Ray-Ban Clubmaster, per chi ama gli anni ’50

Ray-Ban Clubmaster sono un altro tra i modelli più popolari della linea Ray-Ban, caratterizzati da un design retrò e sofisticato che ha radici negli anni ’50, ispirati dagli occhiali browline che erano popolari in quel periodo. Ray-Ban ha introdotto questo modello negli anni ’80, mantenendo l’essenza del design originale e quella nostalgia retrò degli anni ’50 e ’60. Questi occhiali da sole si distinguono per la parte superiore della montatura volutamente più spessa e in acetato, mentre la parte inferiore è in metallo sottile. Perfetti per un look distintivo e sofisticato che, come molti altri modelli Ray-Ban, sono stati i protagonisti degli outfit del cinema e nella televisione, contribuendo a cementare il loro status iconico.

Ray-Ban Hexagonal, il vintage che non stanca

Ray-Ban Hexagonal sono un modello di occhiali da sole che unisce il design vintage con un tocco moderno, caratterizzati dalle loro lenti esagonali distintive. Questi occhiali rappresentano una scelta eccellente per chi cerca uno stile unico e all’avanguardia, mantenendo al contempo la qualità e la tradizione del marchio Ray-Ban. Le lenti esagonali offrono un’alternativa elegante alle forme più tradizionali come quelle rotonde o Aviator; un modello molto riconoscibile e particolare per non passare inosservato.

Ray-Ban Round, per uno stile bohémien

Lenti rotonde e montature in metallo, i Ray-Ban Round sono associati a uno stile vintage e bohémien. Ci ricordano molto lo stile naïf di Elton John ma anche quello intramontabile di James Dean ma sono perfetti per chi ama lo stile alternativo e di grande personalità. Disponibili in vari colori, la caratteristica che non deve mancare è la lente non troppo scura per essere indossati anche al calar del sole.

Ray-Ban Erika, il casual chic che si adatta ad ogni occasione

Sportivi ma non troppo, perfetti in ogni occasione, sono loro, i Ray-Ban Erika. La montatura leggera ma robusta, si adatta tanto alle attività all’aperto quanto alle occasioni più formali. Nonostante il nome femminile, gli occhiali Erika sono progettati per essere indossati sia da uomini che da donne, grazie al loro design contemporaneo e universale. Per un look più sportivo puoi optare per la lente specchiata.

Ray-Ban Caravan, squadrati e sofisticati

Forse il modello più tipicamente ”mascolino” degli iconici di Ray-Ban, il Caravan è l’occhiale dell’uomo deciso, classico e dal sapore retrò. Lanciati nel 1957, hanno una forma squadrata con montature in metallo che rappresentano una variazione degli Aviator. Un elemento distintivo del design Caravan è il doppio ponte, che aggiunge un tocco di stile e robustezza alla struttura degli occhiali. Oggi sono disponibili in una vasta gamma di colori per le montature e le lenti, i Caravan possono essere personalizzati per adattarsi a diversi gusti e stili personali.

Ray Ban Predator, solo per grandi personalità

Se non ricordi dove li hai già visti, te lo diciamo noi: questi occhiali sono stati i protagonisti dei look più iconici di Men in black, dove gli attori Will Smith e Tommy Lee Jones indossano proprio il modello Predator. Disponibili anche in marrone, il colore nero li ha resi senza tempo e perfetti per vestire i panni del ”cattivo” della situazione. Un design sportivo e aerodinamico li rendono ideali per le attività all’aperto e risultato leggeri grazie alla montatura in nylon. Per questo, grazie al loro design funzionale e alla protezione offerta, sono molto apprezzati da atleti e appassionati di sport.

