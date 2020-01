editato in: da

Ho diversi capi vintage nell'armadio, ma non so mai come metterli perché ho paura che mi invecchino: come posso fare?

Per la mia rubrica qui su Dilei di questa settimana dò spazio alla richiesta di Elisa, che mi fa una domanda la cui risposta sposa un tema a cui sono molto appassionata: la sostenibilità. Vestire vintage può essere molto glamour ed è un’alternativa meravigliosa per farlo in modo sostenibile. Gli abiti e i capi vintage ci regalano dettagli, elementi unici, che hanno una loro storia e che contribuiscono in modo unico alla costruzione di un look che sia soltanto nostro. Il segreto è abbinarli con stile. Vediamo come fare.

Come indossare un capo vintage, consigli di stile: rendetelo moderno

Basta poco: inseritelo in un contesto che lo renda super attuale. Ad esempio, la vecchia borsa della nonna sul cappotto a orsetto, il fiocco di velluto della mamma da appuntare sui capelli con le sneakers, il chiodo in pelle d’epoca con un jeans skinny.

Come indossare un capo vintage, consigli di stile: sdrammatizzatelo con capi semplici

Provate ad inserire un solo capo all’interno del vostro look abituale, partendo dagli accessori. Poi vi basterà una camicia bianca, un paio di jeans, un blazer: un capo classico e semplice insomma, che vi aiuterà a rendere più facile da portare anche la broche d’epoca oversize o la cintura, oppure l’abitino dal gusto seventies.

Come indossare un capo vintage, consigli di stile: calatevi nella parte

Se il vintage vi piace e vi appassiona, fatevi trasportare! Prendete esempio dai look di film che hanno costumi d’epoca e riadattateli. Sto pensando a film come “Adaline – l’eterna giovinezza” con Blake Lively, oppure il più recente “Piccole Donne” adesso nei cinema. Nel primo, i look bon ton degli anni Quaranta e Cinquanta vengono rivisitati in modo moderno e calati nella realtà di oggi, mentre dal secondo potete prendere spunto per un singolo capo che poi potreste reindossare nei vostri look di ogni giorno: la camicia in Sangallo, la borsa in macramè, gli stivaletti allacciati, i capelli raccolti in uno chignon. Piccoli dettagli che rendono un look unico!