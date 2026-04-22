Rania di Giordania, look da 2.690 euro e scarpe vintage che fanno invidia

Rania di Giordania lascia senza fiato con un look divino e scarpe di Prada effetto slanciante che da sole costano 1.200 euro. E tutte le vorremmo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Rania di Giordania

Rania di Giordania ha lasciato senza fiato al suo ritorno in pubblico dopo che per più di un mese è stata lontano dai riflettori. La Regina ha incontrato da sola a Jabal Al Weibdeh un gruppo di giovani imprenditori, come lei stessa li descrive in un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Il suo look è strepitoso e il dettaglio vintage delle scarpe di Prada dall’effetto slanciate è superlativo.

Rania di Giordania rivisita la camicia bianca

Rania di Giordania è tornata dunque ufficialmente al lavoro per visitate l’associazione di volontariato Ezwitti, situata nel centro di Amman. La moglie di Re Abdullah ha, come sempre, piacevolmente stupito per la sua eleganza scegliendo un outfit non scontato.

Rania infatti ha preferito uno stile occidentale, ma con alcuni dettagli che richiamano la tradizione araba. Dunque, ha lasciato nel guardaroba sia il caftano sia il tailleur pantaloni che è diventato ormai il look da working girl preferito dalle teste coronate.

La Regina ha infatti sfoggiato uno spezzato, molto elegante ma allo stesso tempo poco formale. Perfetto insomma per il tipo di appuntamento che aveva.

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Rania ha indossato un’elegante camicia bianca, ma non classica. Infatti, è impreziosita sul davanti da un ricamo floreale a colori vivaci e presenta maniche ampie senza polsi. Il capo è del brand Chorus che ha condiviso orgogliosamente su Instagram la foto della Regina mentre indossa la camicia e commenta: “Sua Maestà la Regina Rania Al Abdullah di Giordania, sostenitrice a livello globale dell’istruzione, dell’emancipazione giovanile e del dialogo interculturale, indossa la nostra Pressed Petal Shirt della collezione Autunno/Inverno 25-26, Otherworlds” (circa 500 euro).

Rania di Giordania, i pantaloni di Max Mara

Rania ha abbinato la camicia a un paio di pantaloni in tela, color cammello, con pence, modello “Kabuki”, firmati Max Mara. Corti fino alle caviglie, presentano delle gambe leggermente a sbuffo che si stringono sull’orlo (390 euro).

Il look sofisticato è arricchito da un paio di occhiali da sole dalle lenti ovali “Transparentes Beige/Marmor” di Ferragamo, che sono perfetti per il viso della Sovrana, incorniciato dai lunghi capelli ondulati. Costo? Circa 300 euro.

Rania di Giordania, le décolleté vintage di Prada

Come è nel suo stile, Rania utilizza accessori ricercati che danno un tocco distintivo ai suoi outfit. In particolare, questa volta, ha sfoggiato un paio di décolleté bianche, in pelle anticata, dal tacco midi, firmate Prada.

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Queste scarpe, dall’effetto vintage, elegantissime, dalla punta affusolata si sono rivelate il dettaglio strategico per dare slancio alla figura. Si tratta delle “85mm Antiqued Leather Pumps”, da 1.200 euro.

Rania le ha abbinate a una borsa a tracolla plissettata, la “Lenglen Pleated Shoulder Bag” di Lacoste, che costa 300 euro.