Teddy Bear coat: come indossarlo con stile

Il cappotto a orsetto è un classico dell’inverno: caldo e comodissimo, ormai è sulla cresta dell’onda da qualche anno. Aggiunge un tocco casual al look ed è perfetto per l’inverno sia in città che in montagna! Vediamo qualche idea di look per portarlo con stile.

Come indossare il Teddy Bear Coat: l’originale

Si tratta di un capo creato dal brand Max Mara e che poi è stato rivisitato in tantissime versioni. Colorato in mille varianti diverse, dal pastello, al rosso, al maculato, lungo, corto, per essere riproposto e adattato a tanti contesti diversi. Nel corso del tempo è diventato un capo iconico, la versione calda e invernale del classico cappotto.

Come indossare il Teddy Bear Coat: corto

La versione corta è ideale per chi ama un look sportivo e prettamente casual. Potete indossarlo sopra la tuta o con un paio di pantaloni cargo e rendere tutto il look più grintoso con un paio di Air Jordan e un cappellino bucket magari anche lui in orsetto! Se poi è coloratissimo, come quello di Gigi Hadid qui sotto, ancora meglio!

Come indossare il Teddy Bear Coat: midi

La versione midi è molto comoda e vi consente di portarlo sia con i jeans e un dolcevita in lana o cachemire, sia con un abitino a tubino, da rendere più cool magari con un paio di kombat boots. Se non amate le proporzioni extra long è la lunghezza che fa per voi!

Come indossare il Teddy Bear Coat: lungo

Se siete super freddolose, il Teddy Bear coat in versione lunga è proprio quello che fa per voi! Potete portarlo sopra alla tuta, magari in lana o cachemire, oppure sopra ad un minidress da completare con cuissardes a tacco basso.

Come indossare il Teddy Bear Coat: colorato

Se vi piace l’idea, potete optare per la versione colorata! Personalmente mi piace moltissimo, in qualunque colore decidiate di indossarlo! Attenzione solo alla scelta degli accessori e dei capi complementari. Fate in modo che sia il cappotto il focus del vostro look!