Cappotto a vestaglia, gli outfit più cool da provare

Come indossare il cappotto con la cintura in vita, un classico che non tramonta mai

Fonte: Getty Images Idee di look con il cappotto a vestaglia

Il cappotto è un classico e in color cammello è ancora più classico. È proprio uno di quei capi di abbigliamento intramontabili che, se abbiamo la fortuna di possedere tramandati dalla mamma o addirittura dalla nonna, faranno sempre un figurone. Quest’anno poi, il cappotto va alla grandissima, in versione destrutturata e in versione a vestaglia, o tie waist coat: vediamo insieme come indossarlo.

Idee di look per indossare il cappotto a vestaglia

Streetstyle

La versione in cammello, magari in cachemire, è veramente un capo che non passerà mai e poi mai di moda. Nel modello a vestaglia ha quell’allure più rilassata, molto parigina, molto streetstyle, facile da ottenere… ma altrettanto facile da travisare: il cappotto a vestaglia non è una vestaglia. Quindi sotto vestitevi con stile: sì al jeans a sigaretta, anche ripped, ma con un bel taglio, che vi cada a pennello. Se volete essere comode, niente tacchi, vanno benissimo le sneakers.

Glam

Se volete aggiungere il tocco in più e volete essere super glam anche in ufficio, allora mettete un bel paio di tacchi: va bene una décolleté o anche uno stivaletto. Un’altra cosa: normalmente questi cappotti hanno dei bei colli con ampi révers avvolgenti. A seconda del vostro stile potete decidere di indossare una maxi sciarpona tricot oppure di optare per una sciarpa a maglia rasata da infilare dentro le due ali del cappotto.

Colorato

Non esiste solo il color cammello. È vero, è stilosissimo ed elegantissimo, ma in inverno possiamo indossare mille altre sfumature! Bordeaux, blu, color ghiaccio… sbizzarritevi, anche tenendo presente il colore della vostra carnagione e dei capelli, e, soprattutto, quello che avete già nel vostro armadio.

In fantasia

Il cappotto a vestaglia si può declinare in svariate fantasie: dal tweed, al principe di Galles, allo spinato, al bouclé… Sceglietelo a seconda del vostro stile e della vostra personalità!

Quando indossare il cappotto a vestaglia

Il cappotto a vestaglia va bene praticamente sempre, anche per un contesto più formale o elegante. La differenza, in questo caso, la farà il colore: se dovrete portarlo di sera, e quindi indossarlo in un contesto più elegante, meglio sceglierlo nero o blu. Di giorno invece andrà benissimo il color cammello, ma anche il grigio e tutti i colori più brillanti.

A chi sta bene il cappotto a vestaglia

In linea di massima, il cappotto a vestaglia, proprio perché segna il punto vita, è più valorizzante per chi vorrà mettere il punto vita in evidenza, quindi per chi ha nell’addome il proprio punto di forza. Questo però non significa che chi invece ha nell’addome il proprio punto di debolezza non possa indossarlo! Cercate di allacciarlo morbido e di non vestirvi sotto con capi molto voluminosi, in modo da non infagottare la parte superiore del corpo. Se siete minute, fate attenzione a dove sono posizionati passanti della cintura: potrebbero non essere all’altezza giusta del vostro punto vita. In questo caso, fateli spostare da una brava sarta.

Consiglio importante per scegliere il cappotto a vestaglia

Vi raccomando: quando acquistate il vostro cappotto a vestaglia, leggete con attenzione l’etichetta. Se non volete soffrire il freddo, ricordatevi di sceglierlo con una percentuale di almeno l’80% di cachemire o lana, o comunque fibre naturali. Non farà peeling e vi terrà calde!