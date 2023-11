Kate Middleton rompe il protocollo: look nero e stivaloni. Da copiare

Kate Middleton si veste di nero, anche se non è in lutto: infrange il dress code di Corte ed è una favola

Fonte: Getty Images Kate Middleton, lupetto e gonna svasata: il look effetto snellente

Kate Middleton rompe il protocollo di Corte e si veste totalmente di nero, anche se non è a lutto. La sua scelta dirompente è un successo. Il look total black con stivaloni in suede è perfetto.

Kate Middleton, il look nero

Abbandonati gli abiti formali, dal cappotto rosso di Catherine Walker all’abito bianco per la cena di Stato a Palazzo di Jenny Packham, Kate Middleton si è recata al Sebby’s Corner nel nord di Londra per avviare un’iniziativa del Royal Foundation Centre for Early Childhood che si occupa di sostenere le famiglie con bambini piccoli durante il periodo di Natale.

La Principessa del Galles ha optato per un look casual ma molto femminile. L’outfit di Kate è composto da un lupetto, una gonna svasata con pieghe laterali tra il nero e il testa di mro, lunga fino ai polpacci, una cintura in rettile di Ralph Lauren e degli stivali alti in suede nero con tacco midi, di Gianvito Rossi.

Kate Middleton, perché ha infranto il protocollo

Curiosamente, Lady Middleton ha indossato una mise nera. Una scelta particolare, dato che il dress code di Palazzo impone il nero sono nelle occasioni di lutto o per la commemorazione dei defunti. Dunque, la Principessa ha fatto uno strappo alla regola che probabilmente non si sarebbe mai potuta permettere quando c’era la Regina Elisabetta che ci teneva molto a questo tipo di formalità, convinta che gli abiti veicolano dei messaggi precisi.

Ma l’era elisabettiana è finita, adesso sul trono siede Carlo III che a queste etichette non bada più e così Kate si sente più libera di osare, anche col look, ma sempre con classe e nel rispetto del ruolo che ha all’interno della Monarchia.

Il look black casual è molto raffinato e assolutamente consono alla situazione. Kate infatti ha aiutato a spostare e ordinare pacchi e libri. Perciò aveva senz”altro bisogno di abiti pratici e comodi ma senza dimenticare femminilità e raffinatezza.

Il look della Principessa è completato da un paio di orecchini con pietra rosa da 85 sterline e un cappotto a vestaglia color cammello che si è sfilata in un apposito stanzino, lontano da occhi indiscrete. Il make up era naturale, mentre i capelli erano sciolti e ondulati.

Negli ultimi tempi si è assistito a un cambio di stile nel guardaroba di Lady Middleton che sembra preferire i tailleur pantaloni agli abiti midi, i colori più neutri che le fantasie a fiori o le tonalità pastello con cui la vedevamo spesso in passato.

Si mormora che Kate si avvalga dei consigli di una nuova stylist ma fonti vicine a Palazzo negano, affermando che la Principessa del Galles è semplicemente più sicura di sé e consapevole del suo ruolo a Corte.