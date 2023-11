Kate Middleton e Camilla al banchetto di Stato

Due Regine al banchetto di Stato, almeno metaforicamente parlando, perché Kate Middleton di fatto è sullo stesso piano di Camilla durante il ricevimento a Palazzo in onore del Presidente sudcoreano sudcoreano Yoon Suk Yeol e di sua moglie Kim Keon Hee. E non sono mancati i colpi bassi, in fatto di look