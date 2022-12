Francesco Totti e Noemi, svelata la meta del primo Capodanno insieme

Fonte: IPA Francesco Totti, il primo Capodanno con Noemi Bocchi

In questi ultimi giorni Ilary Blasi sta pubblicando sui social diversi scatti da quel di Bangkok dove è approdata qualche giorno fa per trascorrere un Capodanno d’amore in Thailandia con il nuovo compagno Bastian Muller Pettenpohl.

L’ex marito Francesco Totti però non passerà di certo un San Silvestro meno cool in quanto “er pupone” è stato paparazzato in queste ore all’aeroporto di Roma Fiumicino, proprio mentre era in procinto di prendere un aereo verso una misteriosa meta. Ovviamente al suo fianco c’era l’ormai inseparabile compagna Noemi Bocchi… ma anche le sue due figlie Chanel e Isabel.

Capodanno d’amore Oltreoceano per Francesco Totti e Noemi Bocchi

Mentre l’ex moglie Ilary Blasi si gode alla grandissima e da giorni la sua vacanza in Thailandia con il compagno Bastian Muller Pettenpohl con cui in quel di Bangkok trascorrerà il Capodanno, Francesco Totti è stato paparazzato all’aeroporto di Roma Fiumicino insieme a Noemi Bocchi.

I due, infatti, hanno deciso di non trascorrere il Capodanno nel loro nuovo e lussuosissimo appartamento del quartiere Vigna Clara di Roma ma bensì di fuggire Oltreoceano per trascorrere la notte di San Silvestro (e qualche giorno di relax) a Miami.

Per Totti e Noemi non si tratterà però di un Capodanno romantico a due, in quanto – sempre in quel dell’aeroporto – insieme alla coppia c’erano anche le figlie di Francesco, Isabel e Chanel. A quanto pare, Francesco e Ilary – nonostante le guerriglie legali degli ultimi mesi – da bravi genitori e per amore dei loro pargoli si sono equamente divisi i giorni di festa da trascorrere con loro.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: prove di famiglia allargata

Nonostante le accuse dell’ex di Noemi Bocchi, lei e Francesco Totti restano una coppia molto stabile, come dimostra anche il rapporto che si è creato tra la nuova compagna dell’ex capitano della Roma e suoi figli che ormai la frequentano senza problemi.

Il viaggio a Miami, che probabilmente durerà solo qualche giorno dati gli impegni scolastici delle piccole Totti, è la prova definitiva di famiglia allargata in quanto Totti ha deciso di portare con sé le sue figlie minori.

Nel frattempo, Ilary Blasi, si gode giorni romantici a Bangkok dove (anche se nelle foto non compare mai) è con Bastian Muller Pettenpohl che frequenta stabilmente da qualche mese. Non sappiamo con certezza se Bastian abbia già conosciuto i figli di Ilary ma probabilmente ha avuto qualche contatto con Isabel, la più piccola, che era con la madre durante il weekend a Saint Moritz dove c’era anche Michelle Hunziker.

La dolorosa separazione tra la Blasi e Totti, al netto di un’iniziale battaglia legale, sembra abbia dato ai due l’opportunità di ritrovare la felicità . Secondo amici vicini alla coppia, infatti, sia Francesco che Ilary sono molto presi dai rispettivi compagni.

Tra l’altro, secondo la ricostruzione della love story (inizialmente extra coniugale) tra Totti e la Bocchi, sembra proprio che i due innamorati stiano per festeggiare (o abbiano già festeggiato) il primo anno d’amore.

Nonostante, infatti, a febbraio scorso siano stati fortemente smentiti dallo stesso Francesco Totti i rumors della sua relazione con la Bocchi, i due di fatto all’epoca stavano già insieme come dimostrato, poi, dalla rottura definitiva con Ilary di qualche mese dopo.

A onor del vero, non si sa precisamente quando Noemi e Francesco siano diventati ufficiosamente una coppia, secondo alcuni starebbero per festeggiare il primo anno d’amore, secondo altri, invece, già lo hanno festeggiato, come avrebbe palesato l’anello con diamante a forma di cuore da cinque carati che la Bocchi ha sfoggiato all’anulare sinistro durante la prima uscita ufficiale con il compagno a novembre scorso in occasione dei Globe Soccer Awards 2022 tenutisi a Dubai.