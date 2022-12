Noemi Bocchi, l’ex marito Mario Caucci torna all’attacco: la sua verità

Mario Caucci è tornato a parlare della sua relazione con l’ex moglie Noemi Bocchi. Non è la prima volta che l’imprenditore si lascia andare a dichiarazioni sulla storia d’amore con Francesco Totti, ma questa volta si è soffermato sui motivi che avrebbero portato alla loro separazione.

Mario Caucci, la confessione sulla fine del loro amore

Non si placa la voglia di raccontare la sua verità: Mario Caucci è tornato a confessarsi sulle pagine del settimanale Chi, tornando a parlare della sua storia d’amore con Noemi Bocchi. L’imprenditore si era già sfogato contro l’ex moglie, accusandola di manipolare gli uomini per raggiungere i propri obiettivi.

Ma questa volta nella lunga intervista concessa al giornale di Alfonso Signorini ha voluto ripercorrere la loro storia d’amore, da quando si conobbero per caso nel 2008 su Facebook, alla nascita della loro Sofia e all’arrivo del piccolo Tommaso, che sembrava aver suggellato un amore solido e duraturo.

Pare che la relazione abbia cominciato a incrinarsi nel 2017, quando la famiglia si trasferì da Tivoli a Roma per volontà proprio della Bocchi, che mal sopportava di vivere in una realtà “che ti tiene stretto”. “È stato il mio primo grande errore, l’inizio della fine”, ha confessato Caucci. Stando alle sue parole, la perdita della madre e l’allontanamento di Noemi lo avrebbero gettato in una profonda depressione, che lo hanno portato a trasferirsi di nuovo nella città d’origine, da solo. A quel punto gestire l’azienda che aveva messo in piedi, senza alcun tipo di supporto emotivo, era diventato impossibile, tanto da portalo al fallimento.

La situazione non sarebbe stata compresa da Noemi, che proprio in quel momento avrebbe cominciato ad avanzare pretese economiche che l’imprenditore non era in grado di soddisfare. “Da lì è scaturita una richiesta di separazione giudiziale”, ha spiegato.

La denuncia per maltrattamenti, “una macchinazione” di Noemi Bocchi

Qualche settimana fa il Corriere della Sera aveva reso noti i dettagli del processo (ancora in corso), dai quali sono emersi dettagli di una certa gravità. La Bocchi infatti nel 2019 ha depositato una denuncia contro l’ex marito per maltrattamenti: stando alle sue dichiarazioni la storia con Mario Caucci sarebbe finita nel 2017, quando lui, a causa di un grave lutto, sarebbe cambiato improvvisamente, abbandonando da un giorno all’altro lei e i figli. Parole gravi quelle dell’attuale compagna di Francesco Totti, alle quali si aggiungono le accuse di violenza fisica.

“È una macchinazione per arrivare ad altri risultati“, ha raccontato Caucci sulle pagine di Chi. “Non è assolutamente verso quello che racconta (…) Sono sconvolto perché soltanto oggi viene alla luce questa storia, viene infangato il mio nome, la vita di un uomo, di un padre, quando fino a ieri non c’era alcun interesse a renderla pubblica. Dall’inizio di tutta questa storia non ho mai attaccato, nemmeno una volta, ho sempre subito richieste assurde, di tutti i tipi, ho dovuto lottare per difendermi”.

L’imprenditore ha voluto, tramite l’intervista, proclamare la sua verità, sottolineando anche il rapporto con i figli: “Dall’inizio di questo incubo ho cercato di proteggerli (…) Voglio poter dimostrare ai miei figli che si deve impegnare nella vita con tutte le forze per difendere i propri valori e la propria storia e bisogna andare avanti a testa alta con coraggio”.