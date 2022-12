Francesco Totti e Noemi Bocchi, scoppia la prima lite: lei in lacrime

Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono nuovamente finiti al centro del gossip, stavolta per un litigio al ristorante che ha fatto preoccupare i fan della coppia. Per la prima volta i due, mostratisi sempre molto uniti e complici, hanno svelato un po’ di normalità, mostrando una piccola crepa in quadro altrimenti perfetto.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: litigio al ristorante

Le immagini pubblicate da Diva e Donna mostrano Francesco Totti e Noemi Bocchi seduti al tavolo di un ristorante romano. Nulla di strano, considerando come non sia di certo la prima volta. La coppia ha ormai smesso di nascondersi, godendosi la possibilità di vivere il proprio amore alla luce del giorno.

Alcune di queste foto, però, farebbero pensare a una lite tra i due. La coppia avrebbe discusso, pare a causa di un cellulare, con tanto di lacrime per Noemi. Lo sguardo di lui evidenzia un certo fastidio, forse a causa dei fotografi presenti, immaginando i titoli di giornale. Lei è invece sembrata alquanto scossa.

Usare la parola crisi, però, sarebbe a dir poco eccessivo. Nessuno ha lasciato quel tavolo e la coppia è andata via insieme. Un episodio che, se immortalato, può apparire di una certa rilevanza, ma che in realtà rientrerebbe nella categoria delle normali discussioni tra innamorati.

Totti e Noemi Bocchi nella nuova casa

Nessuna rottura, come detto, e a sottolineare vi è il fatto che Francesco Totti e Noemi Bocchi abbiano traslocato nella loro nuova casa. I lavori sono terminati nella residenza di Vigna Clara, che consentirà all’ex capitano giallorosso di stare molto più vicino alla sua nuova compagna, che vive a Roma Nord.

Ciò non vuol dire salutare per sempre il lato Sud della Capitale, tutt’altro. La sua vita è però adesso divisa in due. Il settimanale Chi ha documentato il trasloco, a lungo atteso, annunciando di fatto come i due trascorreranno qui il loro primo Natale insieme.

Riunione di famiglia per controllare che i lavori venissero effettuati al meglio. Presenti sul posto suo padre e il fratello, mentre Totti ha portato con sé un amico. La maggior parte dell’arredo, evidenzia il giornale, giunge dall’ex casa di lei, che dista molto poco da questa.

Per quanto riguarda il “Pupone”, invece, l’addio all’enorme villa dell’Eur non è stato ancora dato e probabilmente servirà ancora del tempo. Lì vivono Cristian, Chanel e Isabel, i figli avuti da Ilary Blasi, con la quale prosegue la disputa legale. Ad oggi manca l’agognato accordo, che i rispettivi legali vorrebbero riuscire a raggiungere. Si dovesse andare allo scontro, la questione dell’ex residenza Totti-Blasi sarà risolta in tempi non propriamente brevi.

Proprio la ben nota conduttrice si gode delle meritate vacanze, molto lontana da Roma. È a St Moritz in compagnia di Bastian, che gli esperti di gossip dipingono come suo nuovo compagno. Non è però una fuga romantica in solitaria.

Spazio anche per l’amica Michelle Hunziker, ma soprattutto la tenerissima Isabel, 6 anni, che segue la madre come un’ombra durante le lezioni di sci. Appuntamento con gli altri due figli fissato per il fine settimana. Relax e neve per ancora un po’ di giorni.