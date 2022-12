Nuova casa per Totti e Noemi Bocchi. Perché lui vuole chiudere in fretta con Ilary

Per Francesco Totti e Noemi Bocchi, è il primo Natale – ufficialmente – che passeranno insieme, nella loro nuova casa. Dopo la separazione da Ilary Blasi, Totti ha scelto di uscire allo scoperto con la Bocchi: la loro relazione sta procedendo a gonfie vele, tanto che in molti sottolineano la sua felicità. Adesso si stanno preparando alle festività nella casa che hanno deciso di prendere insieme a Roma Nord, ma Totti non vede l’ora di chiudere in fretta con la Blasi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, il primo Natale insieme nel nido d’amore

Sul numero di Chi in edicola dal 7 dicembre, si può notare una Noemi Bocchi che cerca di nascondersi: si trova nella nuova casa, che la coppia sta finendo di arredare e di ristrutturare. Pronta per Natale, l’abitazione si trova a Roma Nord, dove abitava prima la Bocchi. Quest’ultima non era da sola, ovviamente: con lei il padre, Francesco Totti e l’amico di sempre, ovvero Giancarlo Pantano.

Un cambiamento a dir poco radicale, nel giro di pochi mesi. Dopo aver annunciato la separazione da Ilary Blasi su Ansa, Totti e la Bocchi sono usciti allo scoperto. Hanno trascorso l’estate in parte lontani, cercando di sfuggire ai paparazzi, senza davvero riuscirci. E oggi si stanno preparando per il primo Natale insieme, nella loro casa. L’amore, alla fine, ha trionfato.

Perché Francesco Totti vuole chiudere la pratica della separazione in fretta

Ed è proprio la situazione con Noemi Bocchi che sta spingendo Francesco Totti a chiudere in fretta le pratiche della separazione. Non ha infatti intenzione di protrarre ancora a lungo la battaglia legale. Secondo Chi, è consapevole che la separazione avrà un peso sul suo patrimonio e che gli costerà “moltissimo”, ma, alla fine, non avrebbe senso continuare a “lottare” contro la madre dei suoi figli.

Francesco Totti è felice al fianco di Noemi Bocchi: mai stato così

Non ci sarebbe nessun risentimento o rancore per Totti, che ha scelto semplicemente di andare avanti e di non sedimentarsi nel passato. Tutt’altro, perché tutti concordano su un aspetto: l’ex Capitano della Roma è felice. A riguardo è intervenuto anche il paparazzo Max Scarfone: “Le immagini non mentono, raramente ho trovato Francesco così felice e sereno. Ho delle foto bellissime di Noemi che gioca con Francesco e che fanno capire quanto sia innamorato“.

Ilary Blasi è andata avanti: nella sua vita c’è Bastian

Ilary Blasi, invece, non ha mai smesso di condividere momenti della sua vita, come la famosa “cena” in famiglia degli ultimi giorni, in cui era presente anche il cugino di Francesco Totti, che in molti hanno definito come “il traditore” di cui parlava l’ex calciatore.

Al suo fianco adesso ci sarebbe in ogni caso Bastian, il cui bacio è stato condiviso sulle pagine di Chi: dovremo attendere per scoprire se la storia avrà un seguito e se diventerà davvero ufficiale e seria. Il Natale è vicino, e per lei è importante trascorrere del tempo con la propria famiglia, con i figli. Per l’amore c’è sempre tempo, e correre troppo, alla fine, non è sempre positivo. Meglio andarci piano.