Totti, l’accordo con Ilary è vicino. E intanto lei manda frecciate su Instagram

Francesco Totti starebbe per raggiungere finalmente un accordo giudiziario con l’ex moglie Ilary Blasi. È quello che ha rivelato il Corriere della Sera, che ha raccolto una confessione inaspettata dell’ex capitano giallorosso. E mentre lui vive alla luce del sole ormai da tempo la storia con Noemi Bocchi, anche la conduttrice è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, l’imprenditore tedesco Bastian, senza rinunciare a mandare qualche frecciatina social.

Francesco Totti, l’accordo sulla separazione con Ilary Blasi è vicino

Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini a un accordo. E si tratta di una vera e propria notizia, visto che la battaglia legale sulla loro separazione ha tenuto banco fino a oggi, tra Rolex rubati e borse e scarpe sottratte di nascosto, ripicche e provocazioni finite più volte sulle pagine dei giornali.

Adesso pare che tra i due ex coniugi stia finalmente tornando il sereno – per quanto è possibile, ovviamente – forse ben consigliati dai loro legali che vorrebbero trovare una soluzione pacifica per la separazione, con un accordo che soddisfi entrambe le parti. L’avvocato Antonio Conte per Totti – che ha preso il testimone di Annamaria Bernardini de Pace – e l’avvocato Alessandro Simeone per Ilary starebbero trattando per evitare un’aspra separazione giudiziale.

A confermare questa indiscrezione è stato il Corriere della Sera, che ha raccolto una confessione dell’ex calciatore. Dopo la partita di calcio a 8 che la sua Weeze ha vinto 2 a 1 contro la Roma, negli spogliatoi avrebbe risposto così a una battuta dei compagni: “Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto“.

Il Pupone sarebbe quindi fiducioso: con questo accordo si potrebbe definitivamente concludere la loro battaglia legale, andando così avanti serenamente con le loro vite.

Ilary Blasi esce allo scoperto con la nuova fiamma e lancia frecciatine social a Totti

Mentre Francesco Totti ormai da mesi manda avanti la sua relazione con Noemi Bocchi (che nel frattempo ha sfoggiato anche un anello di fidanzamento importante), Ilary Blasi è uscita solo adesso allo scoperto con il suo nuovo amore. Dopo mesi di silenzio, la conduttrice è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia dell’imprenditore tedesco Bastian.

La Blasi è stata “pizzicata” all’aeroporto di Zurigo in atteggiamenti intimi che poco spazio lasciano ai dubbi: baci, abbracci, persino un romantico selfie insieme a testimonianza di questa relazione che le avrebbe finalmente fatto ritrovare il sorriso. Finalmente felice e sorridente, Ilary sembrerebbe essere andata avanti, anche se pare non sappia proprio rinunciare alle frecciatine.

Dopo le storie su Instagram davanti a un negozio di Rolex – che ai tempi fece il giro del web – la conduttrice è tornata a lanciare una stoccata all’ex marito e alla sua attuale compagna. O almeno, quella che a tantissimi è sembrata una frecciata social: la Blasi infatti sempre tra le storie del suo profilo ufficiale, ha pubblicato una foto della sua cena. Fin qui nulla di strano, ma ad accompagnare lo scatto del suo piatto c’era una scritta, “Piccioni”, che in molti hanno interpretato come un chiaro riferimento a Totti e Noemi, che ormai non hanno più alcuna voglia di nascondersi.