Totti e Noemi: bracciale da 8mila euro e anello da 5 carati: i retroscena

Francesco Totti ha fatto dei regali piuttosto costosi – e appariscenti – alla sua Noemi Bocchi: bracciale da 8mila euro, anello da 5 carati. Ma questi gioielli nasconderebbero dei retroscena, dei piccoli segreti che meritano di essere raccontati. Ormai, la storia d’amore tra i due è sotto gli occhi di tutti, tanto che hanno presenziato anche al primo red carpet insieme a Dubai. C’è qualcosa che però non torna: le date. Ed è proprio qui che il nome di Ilary Blasi torna a essere al centro dell’attenzione mediatica.

Francesco Totti, il bracciale da 8mila euro a Noemi Bocchi

A raccontare i retroscena dell’anello che Francesco Totti ha regalato a Noemi Bocchi è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Interessandosi alla vicenda, infatti, sono state scoperte diverse cose. Una fra tutte riguarda proprio la data in cui l’anello è stato acquistato, che non torna con l’intervista fatta dall’ex Capitano della Roma al Corriere della Sera.

Oltre all’anello, tuttavia, Noemi Bocchi ha sfoggiato – sempre sul red carpet dei Globe Soccer Awards 2022 – un bracciale firmato Cartier da 8mila euro, e anche un collier, per cui tuttavia non si conosce l’esatto valore. Gioielli di lusso, certo, ma non è questo che ha catturato l’attenzione del settimanale.

L’anello della discordia: il retroscena sulle date

“L’anello è apparso su una storia Instagram della Bocchi. Dal tag siamo risaliti alla catena di negozi in cui l’anello sarebbe stato acquistato”. Ma c’è di più, perché la gioielleria in questione avrebbe un valore di un certo peso anche per Ilary Blasi, dal momento in cui è il punto vendita in cui Totti si è sempre recato per acquistare i regali all’ex moglie.

Il settimanale, tuttavia, ha raccolto un’ulteriore testimonianza chiave che metterebbe Totti in difficoltà. Stando alle informazioni reperite da Chi, le date non tornano, o almeno non coincidono. “L’ordine dell’anello risalirebbe a dicembre di un anno fa. Prima, quindi, rispetto alla data fornita da Totti”. Ed è chiaro il riferimento: Noemi Bocchi era presente nella vita dell’ex Capitano da prima.

Quello che in questo momento tutti si chiedono è: quando è iniziata – davvero – la storia con Noemi? Perché, nel giro di pochi mesi, Totti ha fatto dei passi in avanti importanti, come la ricerca di una nuova casa dove andare a vivere con la compagna, così come il debutto ufficiale sul red carpet dei Globe Soccer Awards 2022.

Ilary Blasi ignora la nuova coppia: si è rinchiusa nel silenzio

D’altro canto, Ilary Blasi ha scelto di allontanarsi dal chiacchiericcio e ha deciso di non commentare ulteriormente. Si è presa un periodo di relax a New York, dove ha condiviso foto splendide, quasi in “risposta” al look della Bocchi sul red carpet, che ha preso certamente ispirazione da lei, e dai suoi abiti super attillati (e spesso di colore nero, che simboleggia l’eleganza per eccellenza). La Blasi non ha intenzione di commentare negativamente la vicenda, anche per rispetto ai figli avuti con Francesco Totti: non vuole in alcun modo che possano risentire della separazione e dei problemi che si sono verificati, tra cui la sparizione delle borse e dei Rolex.