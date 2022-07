Divorzio Totti-Blasi, Ilary vola a Zanzibar con Silvia. Lui cerca casa

Ilary Blasi prende con sé i figli e vola via lontana, mentre Francesco Totti cerca casa. E, all’indomani della separazione, entrambi stanno cercando di ricostruire lentamente la loro vita. Per la prima volta lontani l’uno dall’altra, dopo 20 anni d’amore e 17 di matrimonio.

Divorzio Totti-Blasi: lui cerca casa, lei vola via con i figli

La notizia sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, confermata nella serata dell’11 luglio attraverso un comunicato Ansa, ha scosso il pubblico, i tifosi e tutti quelli che – negli anni – si sono appassionati alla loro storia d’amore. Un sentimento che sembrava infinito, eterno, diverso da quelle passioni effimere che sono (talvolta) tipiche delle coppie celebri.

Nonostante il dolore e, forse, quel senso di vuoto che si prova dopo aver messo la parola fine a un capitolo così importante della propria vita, Ilary Blasi ha le idee molto chiare. Deve e vuole proteggere i suoi figli, che ha sempre messo al primo posto. Proprio per questo, la conduttrice ha preso la decisione di volare a Zanzibar in compagnia di sua sorella Silvia e dei suoi figli Cristian, Chanel e Isabel. Un viaggio lontano dall’Italia, come testimoniano le immagini che ha condiviso sul suo profilo Instagram, e dalle conseguenze emotive, inevitabili per i suoi tre ragazzi.

Una decisione che non sorprende e che dimostra, ancora una volta, che l’amore che ha provato per Francesco Totti ha generato del bene. Quello che riesce a leggere nei volti dei suoi figli. Nel frattempo, però, pare che Francesco Totti sia rimasto a Roma e che sia alla ricerca di una casa in cui andare a vivere nella Capitale, lasciando così a lei la mastodontica dimora all’Eur. La notizia non è stata ancora confermata, ma stando a quanto riportato sul Messaggero, questo è ciò che bisognerà aspettarsi nelle prossime settimane.

Ilary e Totti: le precedenti voci sulla crisi e la fine del matrimonio

Era febbraio 2022, quando Dagospia aveva lanciato lasciato trapelare le prime voci su una presunta crisi tra loro, montata col tempo e difficilissima da risolvere. La portata delle indiscrezioni aveva richiesto un duro intervento da parte di Francesco Totti, che si era affrettato a richiedere discrezione e rispetto per la sua famiglia, catalogando la notizia del divorzio come falsa. Lei, dal canto suo, aveva voluto fare di più. Dalla poltrona di Verissimo, condotto dall’amica Silvia Toffanin, aveva tuonato contro i giornali che si erano affrettati a trasformare una voce in una notizia certa.

“Su questa storia si è detto tanto, forse anche troppo. È stato un accanimento mediatico nei miei confronti e in quelli della mia famiglia. Sinceramente, noi non dobbiamo dare spiegazione a nessuno se non ai nostri figli, che sono grandi e ci hanno chiesto cosa stesse succedendo”, aveva così spiegato Ilary Blasi. “La cosa vergognosa è che quotidiani nazionali hanno dato la notizia come certa”, aveva aggiunto.

Adesso, però, non ci sono più dubbi. L’ex letterina di Passaparola e Francesco Totti si sono detti addio, nonostante avessero smentito le voci sulla crisi di coppia. Una separazione che ha di certo colpito. Per il tempo che hanno trascorso insieme, per la famiglia che hanno formato e per aver essere riusciti a superare lo stereotipo del calciatore e la letterina. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono amati davvero.

