Caso Ilary-Totti, perché Alex Nuccetelli salta l’Isola dei Famosi

Ilary e Totti, un amore lungo 20 anni: la loro bellissima storia in foto

La vicenda Ilary Blasi – Francesco Totti non accenna a sgonfiarsi neanche dopo le dichiarazioni dell’ex calciatore che, in modo poco convinto ed entusiasta, ha negato tutto tramite quattro brevi storie Instagram. Questa volta il focus non è direttamente su di loro, ma in qualche modo li coinvolge brevemente: Alex Nuccetelli non sarà all’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Il pr romano, agli onori di cronaca anche come ex compagno di Antonella Mosetti, ha confermato che doveva essere tra i naufraghi confermati per l’Honduras, ma qualcosa è andato storto. Alcuni pensano che il motivo sia chiaro: è “coinvolto” nell’affaire matrimonio naufragato in casa Totti. Proprio lui, che 20 anni fa ha fatto incontrare e innamorare Francesco e Ilary, sarebbe anche l’artefice del discusso rapporto tra l’ex capitano e Noemi Bocchi, la nuova presunta fiamma. A chiarire la situazione ci ha pensato Il Messaggero, con un’intervista ad Alex Nuccetelli.

Alex Nuccetelli e il coinvolgimento con la crisi in casa Totti

La prima cosa fatta da Nuccetelli è stata quella di smentire ogni tipo di responsabilità nella crisi tra Ilary e Francesco, ammettendo comunque di conoscere da tempo la tanto discussa Noemi Bocchi. Il primo a suggerire che il pr romano fosse coinvolto è stato il sito Dagospia, ma lui si giustifica prontamente: “Non l’ho presentata io a Francesco”.

Il dettaglio interessante è che non smentisce il possibile rapporto tra l’ex capitano e Noemi, anzi, incalza dicendo: “Se lui volesse avere altre relazioni, anche lei ne volesse avere ed entrambi decidessero a conti fatti di stare insieme, chi può dire che non può essere così?”. Domanda lecitissima, ma apre nuovamente la possibilità di gossip scatenati sui coniugi Totti, entrambi intenti a cercare attenzioni altrove – e questa frase sembra proprio la conferma che tutti aspettavano. Intanto Ilary ha tolto il like e il segui ai social di Nuccetelli, ennesimo colpo di scena che fa scaldare i motori ai curiosi scatenati: prima di tutto, dimostra che lei potrebbe davvero considerarlo complice del tradimento del marito, in seconda battuta sembra alimentare la voce secondo la quale la partecipazione all’Isola dei Famosi del pr romano sarebbe saltata per l’astio che la conduttrice prova nei suoi confronti.

Alex Nuccetelli non sarà all’Isola dei Famosi: il vero motivo

È Nuccetelli a parlare della situazione, ma in realtà non chiarisce davvero cosa sia successo: ha ribadito che il suo nome era nella lista dei prescelti per il cast di naufraghi in Honduras, pronti a partire a brevissimo (appena terminato il Grande Fratello Vip 6, così da non scontrarsi con gli ascolti), poi conferma nuovamente che purtroppo non sarà presente, ma le sue spiegazioni sulla vicenda restano molto fumose.

Qualcuno pensa che la sua sia una figura troppo “scomoda” in questo delicato momento personale della conduttrice, ma lui insiste che non partecipare sia stata una sua libera scelta, presa in autonomia. Contattato poi dal sito Biccy.it, in cerca di altri dettagli, ha aggiunto: “Col mio preparatore atletico abbiamo fatto una valutazione e abbiamo concordato che la mia fisicità non mi permetterebbe di fare un’avventura del genere”. Un motivo ben strano, visto il fisico forte e scolpito di Nuccetelli. Il pr comunque ammette che il suo nome non è propriamente gradito in quegli ambienti, altro particolare che potrebbe aver contribuito al forfait: “Quest’anno per una mia eventuale partecipazione erano d’accordo: altissima suprema presidenza, conduttrice ed autori. Però qualche dirigente Mediaset desta sempre delle perplessità e mi vengono additati problemi di passato burrascoso, ma in realtà ho la fedina penale limpidissima”.

A quale versione vogliamo credere?