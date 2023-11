Fonte: IPA La conduttrice Ilary Blasi in Unica

Nel corso degli anni si è parlato di Alex Nuccetelli come di un amico della famiglia di Ilary Blasi e Francesco Totti. A dire il vero, però, si ha sempre avuto l’impressione che il legame esistesse con l’ex capitano della Roma, principalmente. L’uomo ha spesso fatto rivelazioni, offrendo la sua versione dei fatti e avanzando ipotesi, il che pare aver accentuato l’allontanamento della presentatrice, che non intende però lasciar cadere nel silenzio certe parole.

Blasi contro Nuccetelli

Su Netflix ha fatto il suo esordio Unica, documentario che racconta la versione dei fatti di Ilary Blasi in merito al divorzio con Francesco Totti. Un racconto che però non ha convinto Alex Nuccetelli, che ha ammesso d’aver interrotto rapidamente la visione.

Intervistato da Tag24, ha sottolineato come quella proposta non fosse la sua verità. Qualcosa che lo ha infastidito fin da subito, il che lo ha poi portato a interrompere la visione dopo poco: “Mi era passata la voglia di proseguire”.

È evidente da che parte si schieri nella vicenda, e infatti sottolinea come speri che sul fronte di Ilary Blasi e dei suoi legali, vengano ben accolte le parole di pace di Francesco Totti. Ad oggi, inoltre, il clima con la conduttrice è particolarmente teso. Nuccetelli si è infatti “lasciato sfuggire” come gli siano stati chiesti ben 80mila euro di danni da Ilary Blasi, “una persona alla quale ho comunque voluto bene”.

Parla al passato, a evidenziare un rapporto di fatto rotto dopo la separazione dei due ex coniugi. Da allora le sue apparizioni, interviste e brevi dichiarazioni sono state svariate. È divenuto un punto di riferimento per la narrativa di questa vicenda, il che potrebbe costargli caro.

La verità di Alex Nuccetelli

Partendo proprio dalla richiesta di risarcimento, Alex Nuccetelli ha voluto fare chiarezza. In molti lo hanno accusato di voler lucrare su quanto stesse accadendo tra Totti e Blasi, ma così non è stato, dice.

“Non ho mai preso un centesimo dalle mie ospitate”. Ha svelato d’aver rifiutato denaro, dal momento che il suo lavoro è un altro. I suoi guadagni provengono da ben altre fonti. Le sue ospitate avevano ben altro scopo, quello di “mettere pace, perché non è stato giusto il modo in cui Francesco è stato etichettato”.

Ecco, il riferimento va ovviamente sempre al vero legame d’amicizia, quello che lo vede al fianco dell’ex capitano della Roma. Non una fonte imparziale, che però non si è mai definita tale. Il bene per Ilary Blasi, in quanto moglie di Totti, non lo nega, ma ora le cose sono ben diverse.

Continua a restare in campo per difendere il buon nome del “Pupone” che, precisa, non gli ha pagato le spese legali per far fronte a questa vicenda. Infine, al netto del fatto di voler parlare meno, si lascia andare anche sul caso Verissimo. Il riferimento è ala mancata ospitata della Blasi in studio da Silvia Toffanin, dopo l’annuncio della separazione.

Nuccetelli si è fatto una sua idea: “Probabilmente è stato Pier Silvio Berlusconi a non volere quell’intervista, per non creare polemiche. Suo padre era un leader pazzesco ma lui è più conservativo e forse è meglio così. Tranne Barbara D’Urso, che è la numero uno, condivido le sue scelte”.