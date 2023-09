Asia Nuccetelli contro Ilary Blasi: “Mi ha messa alla gogna”

Asia Nuccetelli è tornata e, come sempre, le sue pungenti dichiarazioni non sono passate inosservate. La figlia di Antonella Mosetti è ormai lontana dal mondo dello spettacolo da tempo: dopo aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip (2016) ed essere stata brevemente ospite nel salotto di Barbara D’Urso ha preferito farsi da parte per dedicarsi alla sua passione più grande, l’equitazione.

Asia Nuccetelli e quelle parole su Ilary Blasi e il “Grande Fratello Vip”

In un’intervista rilasciata a Fanpage, Asia Nuccetelli ha parlato a lungo della sua esperienza al Grande Fratello Vip dove è finita, suo malgrado, al centro di un triangolo amoroso che coinvolgeva gli ex fidanzati Andrea Damante e Giulia De Lellis. “Ero solo una ragazzina e sono entrata in un circolo vizioso. Volevano a tutti i costi creare quella dinamica del triangolo, quando io non avevo fatto nulla di male”.

Poi ha aggiunto: “Volevo solo fare amicizia con i concorrenti e avevo lo stesso atteggiamento con tutti. Aggiungo che in 27 anni, non ho mai avuto a che fare con un ragazzo fidanzato o sposato. Ho un’unica regola: non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Subii una forte discriminazione mediatica. Ho sofferto veramente tanto“.

Asia Nuccetelli ha precisato di non aver mai davvero litigato con Giulia De Lellis: “A 20 anni non sapevo neanche come comportarmi in una situazione del genere. Oggi direi: “Alt, gli autori stanno montando tutto questo teatrino”. Rimpiango di aver fatto il Grande Fratello in quel modo”.

E poi ancora: “Non mi hanno dato la possibilità di essere me stessa, ma quello che volevano loro. Odio le ingiustizie e quella è stata un’ingiustizia al 100%. Prendersi le critiche senza avere fatto niente, credimi, fa ancora più male”. La 27enne si è così scagliata contro gli autori del reality show e la conduttrice dell’epoca: Ilary Blasi.

“Avrebbe potuto gestire meglio il mio caso, evitando di mettere alla gogna una ragazzina su fatti non reali. Immagino sapesse che era tutto un teatrino messo su, poteva placare gli animi e invece ha preferito non farlo. Solo questo posso dire. Non ho alcun rapporto con lei, non la conosco”, ha fatto sapere Asia Nuccetelli.

Asia Nuccetelli e quell’aneddoto su Francesco Totti

Diversa l’opinione di Asia Nuccetelli su Francesco Totti, tra i migliori amici del padre Alex Nuccetelli. “Francesco è una persona meravigliosa e altruista. Tempo fa gli ho scritto perché il parente di un mio conoscente aveva una malattia terminale. Gli ho chiesto di fare un video per lui che ci teneva tanto. Me lo ha fatto subito”, ha assicurato l’ex gieffina.

Asia Nuccetelli oggi: cosa fa e chi è il fidanzato

Asia Nuccetelli ha deciso di mollare il mondo dello spettacolo perché “continuavano ad uscire articoli falsi su di me. Gettavano in rete queste foto prima e dopo, storpiate per creare più distacco e provocare un accanimento nei miei confronti. Sono stati spietati. Ci ho sofferto tantissimo, devo essere sincera. È sbagliato giudicare una persona per il suo aspetto fisico”.

In merito al lavoro la figlia di Antonella Mosetti ha affermato: “Fino a giugno ho fatto un tirocinio in uno studio medico dentistico. Una bellissima esperienza, formativa, però non era il mio campo. A inizio settembre ho intrapreso il corso U.D.1 della Federazione Italiana Sport Equestri, ho passato l’esame per diventare istruttore di equitazione“.

“Ora sto valutando le varie ipotesi che mi si aprono davanti. Sono alla ricerca di un lavoro nell’ambito dello sport o che permetta di stare a contatto con gli animali”. Da sei anni Asia Nuccetelli è legata a Luigi Del Prete, conosciuto nel mondo dell’equitazione. La coppia convive a Roma ed è molto riservata: non si hanno ulteriori informazioni a riguardo.