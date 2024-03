Antonella Mosetti sulla figlia Asia Nuccetelli: “Vittima di un attacco, oggi fa un lavoro normale”

Fonte: IPA Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli

Ospite di Storie di donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta, Antonella Mosetti ha parlato della sua vita e soprattutto della figlia Asia Nuccetelli. La ragazza era pronta a seguire le orme materne e nel 2016 ha partecipato con la soubrette al Grande Fratello Vip ma subito dopo è finita nel dimenticatoio. “C’è stato un attacco mediatico nei suoi confronti, probabilmente voluto da qualcuno”, ha assicurato la Mosetti che ha deciso di lasciare lo showbiz dopo una lunga carriera.

Antonella Mosetti, che fine ha fatto la figlia Asia Nuccetelli

“Asia ha provato a fare tv, ma poi l’hanno messa in un giro di chiacchiere, di cose non vere. Forse per colpire me, anche questo accade. Si è rifatta il naso, ma non ero stata io a incentivarla”, ha ammesso Antonella Mosetti a Storie di donne al bivio. “Era bellissima prima, ora è bella uguale. In un mondo dove le ragazze già da anni sono completamente tutte cambiate, non capisco perché c’è stato questo attacco mediatico su mia figlia voluto da qualcuno”, ha aggiunto.

Asia Nuccetelli oggi fa un lavoro lontano dai riflettori, come ribadito dalla madre: “Fa un lavoro normalissimo, si impegna molto, non mi chiede niente, solo consigli. Convive da quattro anni, è una ragazza molto sana e molto semplice”. Classe 1996, la figlia di Antonella Mosetti è attiva nel mondo dell’equitazione, sua passione fin da quando era bambina. È felice accanto a Luigi Del Prete, un ragazzo conosciuto nell’ambiente dei cavalli di cui non si sa praticamente nulla.

La figlia di Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli (uno dei migliori amici di Francesco Totti) è molto riservata e ha sofferto parecchio per il triangolo amoroso che si è creato al Grande Fratello Vip con Andrea Damante e Giulia De Lellis. “Volevano a tutti i costi creare quella dinamica del triangolo, quando io non avevo fatto nulla di male. Volevo solo fare amicizia con i concorrenti e avevo lo stesso atteggiamento con tutti. Aggiungo che non ho mai avuto a che fare con un ragazzo fidanzato o sposato. Ho un’unica regola: non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Subii una forte discriminazione mediatica. Ho sofferto veramente tanto”, ha detto Asia.

Cosa fa oggi Antonella Mosetti: dalla tv a OnlyFans

Proprio come la figlia Asia Nuccetelli, avuta dall’ex marito Alex, anche Antonella Mosetti ha deciso di dire basta alla tv. La sua ultima esperienza risale al 2019, quando è stata giurata ad All Together Now di Michelle Hunziker. “A dispetto della nomea che mi hanno appiccicato, non ho mai accettato compromessi. Per 20 anni m’hanno invitata ad Arcore: mai andata. Un agente tuttora molto potente mi ha fatto avances anche pesanti, con acclusa minaccia che, se non avessi ceduto, avrei chiuso con la tv. E infatti…”, ha raccontato in un’intervista al settimanale Oggi.

Antonella Mosetti lavora attualmente con i social network e con OnlyFans: “Mostro l’inguine, una tetta, i piedi. Ho deciso di diventare imprenditrice della mia immagine. C’è l’operaio che si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome, e chi mi dà 2 mila euro per la foto del mio piede con sopra la schiuma da barba. Ora sono arrivate anche la Yespica e Dayane Mello. Tra qualche anno ci saranno tutte. Mi hanno trattato come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista: ricordatevi che vengo dalla scuola Boncompagni!”, ha spiegato.