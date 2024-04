Fonte: IPA/Getty Images Antonella Clerici contro Ligabue a Belve

Ancora una puntata tutta al femminile per Belve. Martedì 23 aprile Francesca Fagnani ha scavato a fondo nelle vite di Antonella Clerici, Lory Del Santo e Margherita Buy. Interviste con domande scomode e in alcuni casi pruriginose che sono state commentate ampiamente sui social network dove il programma di Rai2 è stato il più commentato della serata. E non è mancata una rivelazione importante, che qualcuno sul web ha già definito sugo-gate.

L’intervista di Antonella Clerici a Belve

Spontanea, sincera, generosa: l’intervista di Antonella Clerici a Belve non è stata per niente scontata, anzi. La conduttrice ha colto appieno il senso del format e ha risposto alle domande di Francesca Fagnani, anche a quelle più scomode, con grande onestà. E non sono mancate le rivelazioni importanti, come quella del cantante che rinunciò al Festival di Sanremo 2010 perché la Clerici “sapeva troppo di sugo”.

Per anni Antonellina ha assicurato che non avrebbe mai detto il nome dell’artista in questione ma a distanza di quattordici anni ha preferito togliersi questo “peso dal cuore”. “Allora me l’hanno riferito, per cui premetto: se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse. Il cantante era Ligabue”, ha svelato la Clerici a Belve.

“Io ho fatto di tutto per averlo al mio Festival, mi piaceva tanto, immaginavo io e lui che andavamo via in Harley Davidson. Sono rimasta così male, detta da lui questa cosa è ancora più grave. Sappiamo tutti e due di sugo, è un bel maschione, un po’ rozzo”.

Non è tardata ad arrivare la replica di Luciano Ligabue, che su X (ex Twitter) ha smentito tutto: “Cara Antonella Clerici, ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono”.

Nel corso dell’ospitata Antonella Clerici ha tirato qualche frecciatina anche alla Rai, azienda dove ha sempre portato risultati importanti ma non è stata ripagata a dovere: “Mi sarei aspettata: ‘Grazie, sei stata fantastica’, ti aspetti che uno ti applauda, non è così questa azienda. Ci ho anche patito, basterebbe una pacca con la spalla, non dico mica una statua al posto del cavallo”.

“La Prova del Cuoco? Se l’avessi fatta a Mediaset oggi avrei comprato mezza Roma, parliamo di dieci volte quello che prendo, ma i soldi non sono mai stati la mia priorità. Finito il Festival di Sanremo non ho chiesto una lira di aumento, solo di fare la mia Prova del Cuoco che mi avevano tolto quando ero incinta. I dirigenti Rai sono spariti”.

Ha poi stroncato Barbara D’Urso, perché “mi fece uno sgarbo a livello personale, che ho patito molto. Era il 2011, ero in un momento di grande successo, la mia bambina aveva 2 anni, ci fu il tradimento del mio compagno (Eddy Martens, padre della figlia Maelle, ndr), con la copertina di Chi che pubblicò le foto”.

“Lei aprì Pomeriggio 5 dicendo ‘Domani c’è l’amante di Eddy’, poi riuscimmo a bloccare tutto. Io non l’avrei mai fatto, uno scoop a tutti i costi. Penso che sia una bravissima professionista che non ha il mio stile di conduzione, questa cosa mi ha ferito molto”, ha evidenziato la bionda presentatrice.

E a proposito di Eddy Martens, la Clerici ha ammesso che sono state le differenze con l’ex animatore turistico a farla innamorare e allo stesso tempo disinnamorare. “Ho capito dopo che non poteva funzionare perché chiaramente eravamo troppo diversi. In amore non bisogna annullarsi perché non si ottiene amore, ma la disistima di se stessi e dell’altro. Io l’ho sempre interpretata così, quando l’ho conosciuto io ero praticamente arrivata a un termine per cui desideravo avere un figlio, ma ero già abbastanza grande e ero rimasta incinta e poi ho perso questo figlio”.

E dunque “credo che quella cosa lì mi abbia fatto pensare che lui potesse essere l’unico uomo con cui potevo avere un figlio. Cioè mi è scattata questa cosa qui, forse perché era più giovane, forse perché chissà cosa pensavo. E quindi forse anch’io in qualche modo ho idealizzato un amore che non c’era”.

“Era un ragazzo che aveva anche delle idee e avrebbe potuto far bene questo lavoro, ma era troppo arrogante”. Per un periodo, infatti, Eddy lavorò come autore insieme ad Antonella ma “non aveva il carattere giusto. Forse non avrebbe dovuto neanche iniziare questa storia però poi alla fine penso che ho avuto mia figlia e quello vale tutto“.

La Clerici ha inoltre confidato di aver sofferto molto durante la sua relazione con Eddy, tanto da arrivare al punto di pedinarlo e scoprire che lui mentiva. In secondo momento ha smesso di pedinarlo perché c’erano i paparazzi che la avvertivano, che le dicevano dove si trovava Mertens. Situazione molto diversa da quella attuale: oggi Antonellina è serena accanto all’attuale compagno Vittorio Garrone, petroliere e maggiore azionista dell’Erg.

Antonella Clerici a Belve ha inoltre chiarito che nessuno in Rai le ha chiesto di presentare il Festival di Sanremo 2025 (come insinuato da qualcuno!) mentre sull’addio di Amadeus ha affermato: “Mi è dispiaciuto, è un grande della tv, ho trovato coraggioso il suo addio. Ha parlato di nuovi sogni, credo che abbia voglia di misurarsi con cose diverse e di avere un ruolo diverso”.

L’intervista di Lory Del Santo a Belve

Intensa e a tratti comica l’intervista di Lory Del Santo a Belve. L’attrice, regista e opinionista tv si è raccontata senza filtri a Francesca Fagnani, ricordando la sua infanzia, ma anche i grandi amori della sua vita e la morte dei figli, che hanno inevitabilmente cambiato la sua esistenza. Nella trasmissione di Rai2, Lory ha inoltre ricordato quando è finita in carcere per dieci giorni senza alcun motivo.

“Non ho mai fumato, non mi sono mai drogata. Sono stata 10 giorni in carcere ma non c’era nessuna accusa, sono stata portata lì per nessuna ragione e non mi potevano spiegare nulla finché non avrei incontrato questa super-testimone”, ha assicurato.

“Fortunatamente la persona in questione quando mi ha visto non mi ha riconosciuto quindi sono stata rilasciata. È stata una cosa assurda, non importa chi viene arrestato: è come se volessero prendere un insieme di persone per poi arrivare a capire la verità. Essere incolpati da innocenti è qualcosa di assurdo, è stato un errore…”, ha aggiunto.

A Belve Lory Del Santo ha ricordato anche la sua frequentazione con Gianni Agnelli: “Diceva che per lui rappresentavo la bellezza unita all’intelletto, non tutti gli uomini vogliono una donna vicino solo per fare sesso, no? Alcuni vogliono una donna che possa rallegrare certi momenti. Io sono molto simpatica, arrivo, faccio le scene, con la mia voglia di dire “dai, ce la farai!”.

Non è mancata poi una domanda imbarazzante da parte di Francesca Fagnani: “Ha fatto l’escort per un periodo della sua vita?”. Da qui è partito un divertente siparietto, molto commentato sui social network. “Cos’è? Escort in che senso? Nel senso di escortare? – ha replicato Lory Del Santo – No, mai, non fa parte del mio carattere. Ho incontrato tanti uomini potenti, non ho mai chiesto niente e non mi hanno mai dato niente”.

Dopo aver chiarito che Eric Clapton è stato un grande amore per lei, Lory Del Santo a Belve ha ribadito di essere ancora felicemente fidanzata con Marco Cucolo, nonostante i trentatré anni di differenza. “Io ho 65 anni? Non lo so, non mi ricordo”, ha detto la soubrette, che nel corso della sua lunga vita ha dovuto fare i conti anche con due perdite importanti, quelle dei figli Connor e Loren. “Sono morta anche io, ecco perché non soffro”, ha confessato.

L’intervista di Margherita Buy a Belve

Accantonando la sua proverbiale timidezza, Margherita Buy ha provato a rivelare a Belve alcuni aspetti nascosti del suo carattere, a cominciare dal sesso che non “è mai stata una mia priorità”. “Non è che mi interessa pochissimo, però sono una persona che difficilmente si lascia andare. Poi mi piace, mi è piaciuto, ma non è il mio obiettivo”.

A tal proposito Margherita Buy non ha mai nascosto di provare imbarazzo quando è costretta a girare scene di nudo e Francesca Fagnani ha ricordato di quando “con Sabrina Ferilli per baciarvi vi siete dovute bere prima una grappa!”. E Margherita ha rammentato: “Meno male che lei ce l’aveva! Aveva questa borsa con dentro le grappe, di vario genere. Però devo dire che è stato un bacio bellissimo. Non mi sono vergognata con lei”.

A Belve Margherita Buy ha poi tirato in ballo le canne fumate nell’adolescenza: “Ce ne facevamo tantissime, pure la mattina, con tanto di svenimenti in classe”. E ha scherzato sulla sua competitività con una battuta fulminante sulle 19 candidature di Paola Cortellesi ai David di Donatello: “Sta buona, non glieli hanno ancora dati”.

Non è mancato un riferimento all’ex marito Sergio Rubini: il matrimonio con Margherita Buy è durato dal 1990 al 1993. “Ha un carattere difficile, non piaceva a nessuno della mia famiglia. Mi ha fatto soffrire parecchio”, ha spiegato a Francesca Fagnani.