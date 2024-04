Fonte: IPA Lory Del Santo, la smentita a Marcella Bella a Belve

Belve è tra gli show più seguiti del momento, e i motivi sono ben chiari. Una volta sedutisi sugli scomodi sgabelli del talk condotto da Francesca Fagnani, i vip si lasciano andare a una sincerità senza freni, rivelando lati nascosti ed esperienze che nessuno avrebbe immaginato. Tra gli ospiti più recenti, anche la cantante idolo degli Anni ’80 Marcella Bella che, nel corso della puntata andata in onda martedì 16 aprile, ha raccontato di un tentato approccio al marito da parte di Lory Del Santo. La risposta della showgirl non si è fatta attendere.

Lory Del Santo, la smentita a Marcella Bella

Tra gli spettatori di Francesca Fagnani, durante la terza puntata della terza stagione di Belve che ha avuto anche Marcella Bella tra i protagonisti, ci deve essere stata anche Lory Del Santo. Anche se, con il distacco e l’indifferenza tipici delle donne tutte d’un pezzo, ha finto di aver ricevuto il video di Bella perché inviatole da amici.

L’intervista non l’avrà guardata in diretta, ma a non molte ore di distanza ha sentito l’urgenza di rispondere. E lo ha fatto con un lungo post di commento sul proprio profilo Facebook: “La mia imitazione, cercando di farmi passare per Marilyn Monroe, è riuscita male. Io non parlerei mai così…” inizia. Seppur, vorremmo ricordarle, paragonarla a Marylin suona come un complimento enorme.

Del Santo prosegue prendendo le distanze da Marcella Bella e dal compagno: “Non ricordo di avere mai avuto l’onore di conoscere ufficialmente questa bella signora e tantomeno non ho mai sentito parlare o anche nominare il nome di suo marito. Cos’è un imprenditore o un cantante?” Noi lo sappiamo, si chiama Mario Merello, è un affermato imprenditore milanese e, dal 1989, coniuge dell’ugola d’oro di Montagne Verdi.

Del Santo sottolinea poi come “riferendosi a fatti accaduti presumibilmente circa 40 anni fa, capisco che ricordare i dettagli sia difficile”. Chiedendosi, poi, come mai Bella, cantante di tale fama, “fosse seduta nelle retrovie e non in prima fila”. E conclude con sicurezza che, insomma, Marcella Bella deve averla semplicemente scambiata per un’altra o che, magari, si sia trattato di un grosso malinteso. Perché lei il marito di Marcella Bella non sa chi sia e, verosimilmente, neppure lui ha mai conosciuto Lory Del Santo.

Il racconto di Marcella a Belve

Ma cosa aveva detto Marcella Bella ospite di Belve? Lo spezzone preso di mira da Lory Del Santo riguarda un vecchio racconto, scongelato dalle memorie della cantante di fronte all’ormai classica domanda di Fagnani su una “belvata” mai commessa. La cantante sembra soffrire di gelosia acuta e, se si è trasformata in belva, lo ha fatto per “difendere” il marito dalle avances altrui.

Ha raccontato di “aver mandato a quel paese Lory Del Santo” che, a quanto riportato dalla cantante, fu colpevole di aver parlato nelle orecchie di Merello per ben due volte nel corso di una serata teatrale. E la rabbia di Bella fu tale che (dice lei) si è persino tolta una scarpa col tacco con l’intento di tirarla in testa alla provocante regista.

Era davvero Lory Del Santo? E stava davvero provocando o, semplicemente, cercava il proprio posto in platea? La verità è che non importa, ma è stato bello osservare le due dive accapigliarsi, seppur solo mediaticamente.