Francesca Fagnani ha scelto d'indossare un abito in pelle per l'ultima puntata di Belve, tutti i look della puntata dello show televisivo

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Francesca Fagnani fa segnare ascolti sempre sorprendenti con la sua Belve, trasmissione televisiva dove intervista i personaggi noti dello spettacolo italiano, che devono descriversi, anche, come degli animali feroci. La conduttrice tv, nel corso della stagione attuale dello show, ha ospitato personaggi sulla cresta dell’onda come Fedez, che ha raccontato la crisi con Chiara Ferragni. Nel corso dell’ultima puntata del programma televisivo, andata in onda il 23 aprile 2024, Francesca Fagnani ha intervistato Antonella Clerici, Margherita Buy e Lory Del Santo. La conduttrice televisiva e le sue ospiti hanno scelto i toni del nero e del bianco per i loro look.

Francesca Fagnani, l’abito rock firmato da Versace

Francesca Fagnani è la regina del martedì sera televisivo con la sua Belve. La giornalista, infatti, riesce sempre, con le sue domande taglienti, a far fare ai suoi ospiti, delle rivelazioni che vengono riprese, poi, da tutti i quotidiani. Dopo Fedez e la sua versione sulla crisi coniugale che ha colpito i Ferragnez, anche la recente intervista ad Antonella Clerici, ha fatto alzare un polverone. La conduttrice televisiva, infatti, ha accusato Luciano Ligabue di aver rifiutato di partecipare al suo Festival di Sanremo perché sapeva troppo di sugo e il famoso cantante si è sentito in dovere di pubblicare un video che smentiva tale affermazione.

Fonte: IPA

Per la puntata del 23 aprile 2024 di Belve, Francesca Fagnani ha indossato un tubino nero in pelle dal sicuro effetto. Il vestito, firmato da Versace, infatti, fasciava il suo fisico perfetto, scendendo fino al ginocchio. Nella parte superiore, l’abito era steccato a effetto bustier e presentava una scollatura rotonda. Sulle spalline il capo d’abbigliamento presentava le tipiche meduse in oro, simbolo del brand di moda. La presentatrice ha abbinato al vestito dei collant neri coprenti e a delle décolleté in tinta.

Fonte: IPA

Francesca Fagnani, che nelle prime puntate di Belve ha selezionato dei gioielli costosissimi che le sono valsi un servizio di Striscia la notizia. Questa volta non ha indossato collane, ma solo un paio di orecchini e un anello, sempre del suo brand preferito di gioielli. Si tratta di Pasquale Bruni. Gli orecchini che avevano la forma di petali di fiori ed erano ricoperti da diamanti, avrebbero un costo di circa 30.000 euro. Anche l’anello proveniva dalla prestigiosa collezione di preziosi.

Antonella Clerici, il completo nero è luccicante

Antonella Clerici, una delle ospiti dell’ultima puntata di Belve, ha scelto, per la partecipazione alla trasmissione televisiva, d’indossare un completo pantalone e giacca nero, completamente ricoperto da ricami brillanti. Il tailleur, firmato da Enrico Coveri, era accompagnato da un top di raso nero con scollatura a cuore, scarpe in tinta e una cascata dai collane color argento di diversa altezza.

Fonte: IPA

Lory Del Santo gioca con le trasparenze

Oltre ad Antonella Clerici, anche Lory Del Santo è stata presente alla puntata del 23 aprile 2024 di Belve. La showgirl ha scelto un look di colore nero con un abito corto che presentava delle linee bianche sulla scollatura. Abbinata al vestito anche una giacca dello stesso colore e con gli stessi disegni bianchi sull’orlo. La giacca era trasparente e più lunga dell’abito, dando un effetto vedo non vedo.

Fonte: IPA

Margherita Buy, classica in bianco e nero

Come Lory Del Santo, anche Margherita Buy ha puntato sul contrasto tra il bianco e il nero. L’attrice ha indossato, infatti, un pantalone morbido nero con cintura satinata e una camicia bianca che presentava una striscia nera lungo la scollatura e sul davanti.