Fedez è stato uno dei protagonisti della puntata del 9 aprile 2024 di Belve, fortunato programma televisivo condotto da Francesca Fagnani. Il cantante si è raccontato apertamente alla conduttrice televisiva, svelando anche dei dettagli sul suo momento complicato con Chiara Ferragni. I due volti noti, infatti, stanno vivendo un periodo di profonda crisi, come raccontato dalla stessa influencer a Che tempo che fa e confermato, adesso, da Fedez, durante la sua recente intervista.

Il rapper è ritornato anche sul chiacchieratissimo caso Pandoro, scoppiato nelle prime settimane dello scorso dicembre. La vicenda ha, di fatto, cambiato le vite di entrambi, contribuendo, come affermato dallo stesso Fedez, alla loro crisi coniugale. Parlando della gestione della moglie della questione, il rapper ha affermato che avrebbe voluto che lei spiegasse che le responsabilità non sono solo sue ma anche in di un suo manager.

Gabriele Parpiglia ha subito visto in queste affermazioni un riferimento a Fabio Maria Damato, braccio destro dell’imprenditrice digitale.

Fedez a Belve parlava di Fabio Maria Damato? L’ipotesi di Gabriele Parpiglia

Fedez ha raccontato la sua vita a Belve, nel corso della puntata del 9 aprile 2024. Il rapper, dopo essersi aperto sulla sua infanzia e sui problemi di dipendenza, ha parlato ampiamente anche del suo rapporto in crisi con Chiara Ferragni. Raccontando il loro momento difficile, il cantante ha fatto riferimento al caso Pandoro, a suo dire, mal gestito dalla moglie: “Chiara ha sbagliato, no aspetta non in termini legali. Se ha gestito in questo modo… sicuramente si poteva gestire meglio. Io una cosa so: tutti cercano la cattiva fede, sono sicuro che non c’è. A me spiace che lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità, quando poteva spiegare che le responsabilità non sono le sue e se ci sono non sono solo sue. Cioè del suo manager, è uno solo”.

Fedez, quindi, ritiene che le responsabilità della chiacchierata vicenda non siano solo della moglie ma anche del suo manager. Per Gabriele Parpiglia il riferimento è chiaramente a Fabio Maria Damato, braccio destro dell’imprenditrice digitale: “Fabio Maria Damato l’ho detto, l’ho scritto per primo, lo sapevo ; credo in questo caso a Fedez . Non aggiungo altro”.

Fedez-Damato, l’astio tra i due

Fedez ha dichiarato apertamente di non aver apprezzato il metodo scelto da Chiara Ferragni per gestire la crisi Balocco che, adesso, sfocerà in una nuova indagine dell’Antitrust. Il cantante ha affermato che preferiva venisse coinvolto nelle responsabilità anche il manager che gestisce le società della moglie.

Si potrebbe trattare, quindi, Fabio Maria Damato, come ipotizzato da Gabriele Parpiglia. Tra i due non scorrerebbe buon sangue e un indizio social sembrerebbe avvalorare questa tesi. Il manager, infatti, avrebbe messo un like davvero sospetto. Secondo quanto riportato da Open, Fabio Maria Damato avrebbe apprezzato digitalmente, con il suo account Instagram ufficiale, la nuova puntata di Muschio Selvaggio, la prima dopo l’abbandono proprio di Fedez e con Luis Sal, nuovamente in veste di conduttore.

Il like sarebbe stato, in seguito, rimosso dal manager ma questo nuovo dettaglio potrebbe essere un’ulteriore prova dell’acredine esistente tra i due uomini vicini a Chiara Ferragni.