Fonte: IPA Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez hanno costruito una fantastica famiglia. I due volti noti dello spettacolo italiano, infatti, si sono sposati nel 2018 a Noto, dopo la nascita del loro primo figlio Leone Lucia Ferragni. In seguito è arrivata anche la secondogenita, Vittoria Lucia Ferragni, nata il 23 marzo 2021. La coppia è riuscita a superare molte avversità, soprattutto nel difficile periodo in cui il rapper ha saputo di essere affetto da un terribile tumore.

Chiara Ferragni e Fedez hanno dovuto affrontare anche il secondo ricovero ospedaliero del cantante, arrivato all’improvviso mentre l’influencer si trovava per lavoro a Parigi. Adesso, però, i Ferragnez sono alle prese con un nuovo momento complicato. Lo scandalo Balocco, infatti, ha travolto l’influencer e sembra aver creato, anche, una crisi nel loro rapporto amoroso. Adesso, però, Gabriele Parpiglia ha voluto smentire il momento difficile della coppia.

Chiara Ferragni e Fedez, la verità di Gabriele Parpiglia

Chiara Ferragni sta affrontando una vera e propria tempesta giudiziaria e mediatica. Infatti l’imprenditrice digitale, infatti, ha ricevuto una multa dall’Antitrust per la promozione dell’edizione speciale del pandoro Balocco, firmato dall’influencer. Dopo questa prima indagine, sarebbero nati dei nuovi dubbi dell’inquirenti su altre operazioni commerciali sponsorizzate da Chiara Ferragni. Si tratta delle Uova di Pasqua e della bambola, creata con le sue fattezze in collaborazione con l’azienda Trudi.

Dopo questo polverone mediatico, Fedez è intervenuto sulla questione attaccando Myrta Merlino e i tanti giornalisti che s’appostano giornalmente sotto casa loro, per provare a intervistarli. Il rapper ha anche smentito la crisi che, che avrebbe colpito il suo matrimonio. Le voci di un allontanamento tra i due, però, hanno continuato a girare e sulla questione è intervenuto, di recente, Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha ribadito l’assenza di una crisi tra i due: “Smentiamo chi ha scritto che sarebbero in crisi Fedez e Chiara Ferragni. Assolutamente falso”.

L’ultimatum di Fedez

Chiara Ferragni ha scelto di chiudersi in un fitto silenzio stampa dopo essere stata indagata per pratica commerciale scorretta legata alla promozione del pandoro Balocco. In seguito, però, l’influencer ha ricominciato a postare dei contenuti sui social, ma, solo da poco tempo, Chiara Ferragni ha ripreso a mostrarsi nuovamente con Fedez.

Gabriele Parpiglia, però, ha smentito l’esistenza di una crisi tra i due, spiegando, invece, che il cantante avrebbe lanciato un ultimatum alla moglie: “Fedez ha dato un ultimatum perché è completamente schierato contro il team della Ferragni. In particolare contro Fabio Maria D’Amato che è il braccio destro di Chiara Ferragni. E giustamente da imprenditore qual è, perché Fedez è cresciuto non solo, poi, musicalmente con i suoi concerti. È cresciuto anche da un punto di vista imprenditoriale, giudica un errore, il come è stato gestito il tutto, da chi fa parte del team della Ferragni”.

Il rapper, quindi, non avrebbe apprezzato il metodo utilizzato dallo staff dell’influencer per gestire la crisi. Per il giornalista ci sono due possibili vie d’uscita dalla situazione attuale della coppia: “Ci sono due possibilità. La prima: a giugno D’Amato non ci sarà più. La seconda: magari D’Amato però sai quando hai quei ruoli lì hai dei segreti. Però il vero motivo del perché in questo momento i due non appaiono insieme è perché c’è un motivo di litigo legato a questa situazione”.