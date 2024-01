Per Chiara Ferragni e Fedez l’ultimo anno è stato pieno di cambiamenti e di accadimenti imprevisti. La coppia d’oro dei social network ha dovuto affrontare, infatti, diversi momenti complicati a cominciare dai primi mesi dell’anno e dalla partecipazione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. L’imprenditrice digitale e il rapper, infatti, hanno litigato molto dopo quell’apparizione televisiva e la conseguente intrusione sul palco di Fedez, durante un’esibizione canora di Rosa Chemical. Da quest’episodio ne è nata una vera e propria crisi di coppia, raccontata nel documentario di Prime Video dedicato alla coppia.

In seguito, però, i guai non sono finiti. Prima le difficoltà di salute del rapper, in seguito la burrasca del caso Pandoro, che ha travolto Chiara Ferragni. In tutto questo turbinio di diverse problematiche, i Ferragnez hanno anche effettuato un trascolo, trasferendosi nella loro nuova abitazione. L’attico dove hanno sempre vissuto in precedenza a Milano City Life, adesso, è in affitto per una cifra stratosferica.

Chiara Ferragni e Fedez, l’annuncio della casa milanese

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di cambiare residenza. La coppia di volti noti dello spettacolo, infatti, ha comprato due differenti case nel corso dell’ultimo anno. Si tratta di Villa Matilda, sul lago di Como e di una casa di lusso a Milano City Life, dove hanno spostato la loro residenza. Il nuovo appartamento da sogno, presenta anche una sala cinema e un’enorme cabina armadio.

La vecchia casa della coppia, invece, è stata messa in affitto, come riportato da Open. Nel sito dell’agenzia immobiliare di lusso la casa dei Ferragnez è stato denominata Penthouse Stravinskij ed è quotata a una cifra vertiginosa: 35.000 euro al mese. L’immobile presenta, in ogni caso, delle caratteristiche eccezionali, a cominciare dalla metratura di 447 mq.

Fonte: IPA

La vecchia casa di Chiara Ferragni e Fedez presenta quattro camere da letto e quattro bagni, si eleva su due piani, ed ha tre posti auto riservati nel garage. L’attico offre anche di una stupenda vista: “Frutto dell’intenso lavoro di progettazione e ricerca di un team di ingegneri, architetti e interior designer. Questa moderna ed affascinante Penthouse può essere considerata uno degli appartamenti più suggestivi di Milano. Situata nella residenza firmata Zaha Hadid all’undicesimo ed ultimo piano, del quale gode dell’uso e dell’accesso esclusivo, si riserva una vista unica nel suo genere sullo skyline milanese ed il paesaggio circostante”.

Chiara Ferragni e Fedez, la presunta crisi

Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo un nuovo periodo difficile. L’influencer, infatti, sta affrontando la sua più grande crisi lavorativa, conseguente alla condanna ricevuta dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta, riguardo alla promozione dell’edizione speciale del pandoro Balocco, firmata con il suo nome nel 2022.

Dopo questa prima indagine, però, gli inquirenti avrebbero cominciato a prendere in considerazione diverse altre operazioni commerciali dell’imprenditrice digitale, come le uova di Pasqua, la bambola Trudi e la promozione dei biscotti Oreo. Chiara Ferragni si trova, quindi, nell’occhio del ciclone e molti hanno parlato anche di una crisi esistente tra la coppia, per diverse esternazioni del rapper. Quest’eventualità è stata, però, smentita dallo stesso cantante e dal giornalista Gabriele Parpiglia.