Fonte: Getty Images Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta affrontando il periodo peggiore della sua brillante carriera da imprenditrice digitale. La content creator, infatti, è al centro di un polverone giudiziario ma anche mediatico. La moglie di Fedez è stata multata per il famigerato caso Pandoro dall’Antitrust lo scorso dicembre, subendo l’accusa di aver effettuato una pratica commerciale scorretta. Da allora molti sono stati i dubbi emersi sulle attività commerciali dell’influencer, che si è stretta in un lungo silenzio.

Tornata sui social network da pochi giorni, Chiara Ferragni non ha ancora ripreso a pieno regime la sua routine lavorativa, fatta da post, viaggi e sponsorizzazioni commerciali. Per adesso, sembra preferire i contenuti digitali che riguardano la sua famiglia e la vita tranquilla nel suo nuovo appartamento di Milano City Life, dove si è trasferita con tutta la famiglia da poche settimane. Lo scorso anno, però, Chiara Ferragni ha acquistato un’altra dimora di lusso.

Si tratta della meravigliosa Villa Matilda sul Lago di Como, che presenta degli spazi interni ed esterni da sogno.

Villa Matilda di Chiara Ferragni, gli interni da lusso

Il 2023 di Chiara Ferragni non è stato del tutto rose e fiori. Infatti l’anno si è aperto con il Festival di Sanremo, dove l’influencer ha messo in mostra la sua bellezza e le sue capacità, ma dalla kermesse musicale è nata anche una profonda crisi con il marito Fedez, raccontata dalla coppia nella serie tv Prime Video The Ferragnez. In seguito, la coppia ha dovuto affrontare anche dei nuovi problemi di salute del rapper, che hanno costretto Chiara Ferragni ad abbandonare gli impegni parigini per tornare ad assistere il consorte. Infine, la bufera del caso Balocco, che ha portato delle ripercussioni importanti nel patrimonio e nella credibilità dell’imprenditrice digitale.

Nelle diverse difficoltà degli ultimi mesi, Chiara Ferragni e il marito hanno deciso anche di fare due passi davvero importanti. La coppia, infatti, ha acquistato due dimore davvero da sogno. L’imprenditrice digitale e il cantante si sono trasferiti in un mega appartamento a Milano City Life, con una cabina armadio enorme e una sala cinema. Ma la coppia si è regalata anche una mega dimora per le vacanze. Si tratta di Villa Matilda, acquistata e restaurata dalla coppia nel 2023, sulle rive del Lago di Como.

La stessa influencer ha postato degli scatti della casa da sogno, che ha definito: “Il nostro sogno”. Nelle foto condivise dall’imprenditrice digitale si nota lo stile classico ed elegante scelto dalla coppia nell’arredare la meravigliosa villa. Gli interni sono stati tutti declinati nelle tonalità del beije e del marrone, a partire dal ricco parquet posto sul pavimento. La casa presenta un grande salone con diversi divani e vetrate che danno direttamente sul Lago di Como.

Villa Matilda di Chiara Ferragni, gli scatti

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di realizzare un loro sogno lo scorso anno. La coppia, infatti, ha acquistato una splendida villa sulle rive del Lago di Como. La splendida dimora, che si trova a Pognana Lario, di fronte a Laglio, è stata acquista per circa 5 milioni di euro e restaurata dall’architetto e designer Filippo Fiora, amico dell’imprenditrice digitale.

Oltre al salotto con vista da sogno, nella villa si trova una zona pranzo con tavolo e sedie in legno. Anche la cucina è nello stesso materiale ma nelle tonalità del verde e con top di marmo. Lo stile classico e senza tempo, scelto nella ristrutturazione, è chiaro anche nell’angolo scrittoio, sempre con vista sul lago. Un’altra luminosa sala da pranzo è separata dal resto degli ambienti solo da alcune porte a vetri.

La camera da letto della coppia, con tende azzurre e bianche, ha una doppia esposizione sul lago. Mentre le stanze dei bambini sono declinate sulle tonalità del blu. All’esterno il sogno continua con una meravigliosa piscina a sfioro e un patio con sedie a sdraio in legno.