Dopo il ricovero al Fatebenefratelli di Milano, sono giunte ulteriori notizie rassicuranti sulle condizioni di salute di Fedez. Chiara Ferragni è arrivata in ospedale nel pomeriggio del 30 settembre, intorno alle 18,30. Sempre al suo fianco, il rapper ha informato i fan su Instagram di avere avuto un’emorragia interna a causa di due ulcere.

Come sta Fedez dopo il ricovero

“Scalpita per uscire”. Questo è il ritratto che viene rimandato di Fedez dalle fonti interne del Fatebenefratelli di Milano, dove è stato ricoverato nei giorni scorsi a causa di un’emergenza. I fan si erano allarmati in seguito a una story di Chiara Ferragni su Instagram: “Alle migliori amiche che saltano sul primo aereo con te quando hai un’emergenza“, aveva scritto, condividendo una foto in cui stringeva la mano di Chiara Biasi.

Dopo ore di silenzio, è stato Fedez stesso a rompere il silenzio su Instagram, spiegando cosa ha avuto. Ora, si aggiungono ulteriori voci, riportate dall’Adnkronos, che fa sapere che “filtra ottimismo sulle condizioni di salute del rapper, che si trova presso il reparto di Chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Quando può tornare a casa Fedez

La situazione è delicata, ma l’emergenza è rientrata. C’è ottimismo, e questo è l’aspetto più importante. In seguito al ricovero per ulcera, che ha causato un’emorragia, Fedez è stato subito seguito dai medici: sembra, però, non esserci alcuna correlazione tra quanto accaduto e il tumore al pancreas. Potrebbe tornare a casa presto, visto l’ottimismo dei medici e anche quanto spiegato da Massimo Falconi, il direttore della Chirurgia del pancreas del San Raffaele di Milano.

Proprio lui si è occupato di rimuovere il tumore endocrino al pancreas di Fedez nel marzo del 2022. All’Adnkronos Salute, ha spiegato: “La durata del ricovero in questi casi dipende dalle condizioni generali del paziente. Lui è un ragazzo giovane e sano, quindi io credo che i colleghi lo terranno in ospedale 3 o 4 giorni, per essere sicuri che ci sia una stabilità dell’emocromo e dei parametri vitali, poi potrebbe essere dimesso”.

Al massimo entro una settimana, Fedez potrà dunque tornare a casa. “Se non prima”, ha spiegato il medico. La struttura ospedaliera ha scelto di non emettere bollettini medici, ma a rassicurare i fan del rapper è stato Massimo Falconi.

Chiara Ferragni sempre al suo fianco

Impegnata con la Paris Fashion Week, Chiara Ferragni è rientrata da Parigi immediatamente, per stare vicina a Fedez. Sempre al suo fianco, proprio come quando il rapper ha combattuto contro il tumore. L’imprenditrice digitale si è recata al Fatebenefratelli in un minivan nero, accompagnata dalla guardia del corpo.

Dopo il rientro, le ore di silenzio sono state piuttosto difficili, anche perché si sono rincorse diverse voci su una presunta operazione subita dal rapper. Probabilmente, proprio questo ha spinto Fedez a rompere il silenzio e chiarire le sue condizioni di salute: “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue, ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.

Stando a quanto riportato da La Stampa, avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo per Los Angeles. Poi, però, sul volo non è mai salito. Alla vigilia della partenza, infatti, Fedez ha accusato un malore: forti dolori addominali. Dopo aver chiamato il 118, i medici hanno deciso di trasportarlo immediatamente in ospedale per un esame endoscopico.