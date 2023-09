Sono ore di grandissima apprensione per Fedez, ricoverato d’urgenza per un’emorragia interna. Il rapper di Rozzano è stato trasportato d’urgenza al Fatebenefratelli di Milano il 28 settembre e, successivamente, è stato sottoposto a un intervento in endoscopia per risolvere le due ulcere che hanno causato l’emorragia interna. Ora, a parlare è il medico che l’ha operato con successo nel 2022 – per la rimozione del tumore al pancreas – specificando quale sia la natura del malore che ha colpito l’artista e che l’ha costretto a una nuova corsa in ospedale.

Fedez ricoverato, perché ha avuto un’emorragia

“Quello che gli è successo non credo sia collegato in alcun modo alla sua malattia di base, per cui non sta facendo nessuna terapia, ed è una cosa che può accadere a qualsiasi persona”, spiega il Professor Massimo Falconi a Corriere della Sera, che torna a parlare a oltre un anno dall’operazione per la rimozione del raro tumore al pancreas, “Può esserci una maggiore fragilità legata all’intervento, anche se osservata raramente. Ed è possibile che sia legata all’assunzione di qualche farmaco, anche se non abbiamo informazioni in merito”.

Fedez è stato quindi sottoposto a gastroscopia: “Generalmente, per questo tipo di episodi, il ricovero dura tre, quattro giorni al massimo e dopo una terapia c’è una guarigione entro sei settimane”. Il suo chirurgo, poi, specifica: “Dopo il tipo di intervento a cui si è dovuto sottoporre è chiaro che lo stato di allerta è maggiore, ma non c’è motivo di preoccuparsi”.

Il malore improvviso accusato dall’artista sarebbe quindi slegato dal grave disturbo che l’ha colpito oltre un anno fa ma si tratterebbe di un caso fortuito e che potrebbe capitare anche a persone con una storia clinica meno complicata. La situazione ha comunque messo in allerta sua moglie Chiara Ferragni, che si è precipitata a Milano lasciando la Paris Fashion Week alla quale stava partecipando. Tutto è infatti cominciato da una story nella quale l’imprenditrice digitale parlava di un’emergenza, stringendo la mano dell’amica Chiara Biasi che è accorsa in suo aiuto. Da qui, le supposizioni sulle condizioni salute di Fedez che sarebbero state di nuovo preoccupanti.

L’appello di Mr Marra e le prime parole di Fedez

A confermare che sì, si trattava ancora della salute di Fedez, è stato Mr Marra nel corso di una diretta Twitch nella quale ha chiesto il supporto del pubblico per lui: “Mandate un messaggio a Federico in chat, non dico altro”. A rompere il silenzio, poi, in serata, è stato il diretto interessato che ha voluto aggiornare tutti sulle sue condizioni che sarebbero in netto miglioramento: “Purtroppo sono attualmente ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio”.

L’artista ha inoltre specificato di essersi trovato in pericolo di vita e ha ringraziato tutto il personale medico che ancora una volta ha risolto una situazione complicata. Il malore improvviso arriva inoltre a un anno dall’intervento per la rimozione di un raro tumore neuroendocrino al pancreas dal quale si era ripreso molto bene. Da qui, una nuova serie di disavventure fisiche che l’hanno costretto a ricorrere a diverse terapie. La depressione, in primis, che ha raccontato attraverso un lungo intervento su Instagram e – successivamente – il fuoco di Sant’Antonio che l’ha colpito nei mesi estivi.