Chiara Ferragni lascia Parigi all’improvviso: paura per Fedez

Ore di apprensione per Fedez. Sembra che il rapper non stia vivendo giorni facili a causa di alcuni problemi di salute. Per questo motivo sarebbe sparito dai social network. Al momento nessuna comunicazione ufficiale a riguardo ma gli ultimi indizi lasciati dalla moglie Chiara Ferragni sembrano parlare chiaro. L’imprenditrice digitale, come raccontato su Instagram, è stata costretta a lasciare all’improvviso Parigi, dove si era recata per la Fashion Week, per rientrare a Milano “per un’emergenza”. Con lei una delle sue migliori amiche, nonché collega, Chiara Biasi. Nelle storie successive, la Ferry ha postato alcuni selfie con i suoi figli, Leone e Vittoria, e le emoji di cuori e mani che pregano.

In più, a destare sospetti, pure lo strano saluto di Davide Marra, il nuovo co-conduttore di Muschio Selvaggio, il podcast di successo di Fedez. Il presentatore ha chiesto ai fan di mandare “un abbraccio a Federico in chat”, facendo così allusione alle sue condizioni di salute a quanto pare non proprio ottimali. Sulla vicenda si è espressa anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riportato la segnalazione di una persona molto vicina ai Ferragnez. Arriva anche la conferma: “Fedez è già stato operato e sta bene. È stata una cosa abbastanza urgente ma pare si sia risolta per il meglio”.

Fedez sta male di nuovo? Chiara Ferragni rientra d’urgenza a Milano

“Fedez è stato operato per ulcere gastriche. È stato dimesso e ora sta bene. L’hanno operato d’urgenza per vari emorragie però tutto ok al momento”, ha riportato una talpa sul web. Dunque per questa operazione improvvisa Chiara Ferragni avrebbe mollato tutti i suoi impegni di lavoro per stare accanto al marito, conosciuto nel 2016. Tra l’altro non è la prima volta che succede: l’influencer è stata sempre vicina all’artista negli ultimi anni che sono stati tutt’altro che sereni.

Fedez ha infatti lottato contro un tumore al pancreas che l’ha costretto a fermarsi un anno fa. Dopo l’intervento per la rimozione del cancro il 34enne ha dovuto fare i conti con alcune scelte sbagliate, come l’uso di uno psicofarmaco che ha rovinato ulteriormente la sua serenità quotidiana. “Per quanto privilegiato io possa essere, è stato un evento molto traumatico e solo oggi mi rendo conto di non essermi preso cura della mia salute mentale. Mi sono affidato agli psicofarmaci, che ho cambiato nel tempo, fino a usarne uno che per me era proprio sbagliato”, aveva raccontato qualche mese fa.

“Se posso darvi un consiglio: qualsiasi evento traumatico vi possa accadere, prendetevi cura della vostra salute mentale e delle vostre ferite. Altrimenti saranno loro a reclamare di essere curate, a volte anche nella maniera più brutta possibile”, aveva consigliato Fedez ai suoi numerosi follower. Sulla vicenda si era espressa poi Chiara Ferragni che, nonostante la mole di lavoro, non ha mai messo in secondo piano la sua famiglia.

“È stata durissima. Per ora è il momento di tirare dritto e provare a far funzionare le cose, di aggiustarle senza fingere che tutto vada bene, ma provando a farle andare bene veramente. Grazie a chi c’è anche per me, e a chi capisce che tante volte il mostrarsi forte anche quando ci si sente fragili non è una scelta ma una necessità”.