Un pensiero per i tanti fan preoccupati per le condizioni di salute di Fedez : così Chiara Ferragni ha scelto di rompere il silenzio su X (ex Twitter), dopo essere stata in ospedale con Leone, che ha potuto rivedere il suo amatissimo papà. Sono giorni di apprensione per il rapper, che è stato ricoverato e operato d’urgenza a causa di un’emorragia dovuta a due ulcere. Secondo le indiscrezioni, però, inizia a trapelare ottimismo.

"Vi leggo e vi sono grata". Poche parole, un sentito ringraziamento per tutti i fan e i vip che si sono stretti attorno alla famiglia Ferragni-Lucia negli ultimi giorni. Chiara Ferragni ha condiviso il messaggio su X, aggiungendo delle emoji con il cuore per ringraziare tutti. Da giorni i profili social dell'imprenditrice digitale e di Fedez sono in silenzio: nessuna stories, nessun post.

Poche le informazioni sullo stato di salute di Fedez: qualche parola dai genitori, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, intercettate all'uscita dall'ospedale. Dopo un cauto ottimismo iniziale, infatti, Fedez ha dovuto subire un'ulteriore operazione chirurgica a causa del sanguinamento. In ogni caso, il rapper è costantemente monitorato con il controllo dell'emocromo, ha fatto sapere l'Ansa.

La famiglia al completo non lo ha mai lasciato da solo: anche le sorelle di Chiara - Valentina e Francesca - hanno annullato tutti gli impegni di lavoro. Ed è proprio Valentina a offrire supporto alla sorella per tenere i bambini, occupandosi di Leone e Vittoria quando tutti sono in ospedale.

Leone in ospedale dal papà

Chiara Ferragni è sempre al fianco di Fedez; dopo la notizia, infatti, ha lasciato immediatamente Parigi per tornare a casa. Dopo essere stata in ospedale al mattino da sola nella giornata del 4 ottobre, ha poi portato anche Leone dal papà nel pomeriggio. Non si è fermata a parlare con i giornalisti ed è subito andata via insieme al figlio, scortati dalla guardia del corpo. La scelta di portare Leone in ospedale potrebbe essere un ulteriore segno di speranza della lenta ma positiva ripresa del rapper.

Come sta Fedez

Per il momento, è ancora incerta la data delle dimissioni. Dopo un iniziale ottimismo, infatti, Fedez è stato male nuovamente. Secondo l'Ansa, in ogni caso, ci sarebbe un "leggero miglioramento". La situazione è costantemente valutata dai medici, e i valori dell'emoglobina farebbero ben sperare. Il papà Franco Lucia ha detto: "Sta un po' meglio. Noi dobbiamo essere forti per lui".

Le condizioni di salute di Fedez sono precipitate all'improvviso giovedì 28 settembre. Anche Fedez ha rotto il silenzio poco dopo l'ospedalizzazione. "Purtroppo sono attualmente ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita". Il primo e unico messaggio; dopo, il silenzio. Le dimissioni sono state rinviate dopo la seconda operazione, ma ora sarebbe in lenta ripresa. La scelta, però, è quella di rispettare la privacy del momento: per questo motivo, non sono previsti bollettini medici né comunicazioni ufficiali.