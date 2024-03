Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo un periodo di crisi sempre più evidente, che si è trasformato in un allontanamento della coppia, almeno momentaneo. I due coniugi, infatti, di recente, avrebbero deciso di separare le loro strade per il momento e il rapper avrebbe già da settimane cambiato domicilio.

Restano entrambi, ovviamente, presenti per i due figli: Leone e Vittoria, che, di recente, sono stati accolti nella casa d’infanzia del padre, visto che l’influencer si trovava in viaggio di lavoro a New York. In questi ultimi giorni, sia Leone che Vittoria hanno compiuto gli anni ma, anche in quest’occasione speciale, è stata evidente a tutti la freddezza della coppia. Alla fine del party di compleanno del maggiore dei due, infatti, Chiara Ferragni e Fedez non si sarebbero salutati.

Chiara Ferragni non saluta Fedez, il video che gira nel web

Chiara Ferragni ha raccontato a Che tempo che fa di essere in un momento di reale crisi con il marito Fedez, dopo settimane di illazioni a riguardo. L’imprenditrice digitale e il cantante, però, si sono ritrovati alla festa di Leone e le foto scattate in quest’occasione hanno sottolineato la freddezza esistente tra l’ex coppia. Infatti negli scatti con il piccolo festeggiato appare solo Chiara Ferragni o solo Fedez e i due bambini della coppia vengono immortalati soltanto di spalle.

Ma sottolinea ancora di più la crisi della coppia un video che ha fatto il giro del web. Nel filmato i due coniugi lasciano il locale dove ha avuto luogo il party, davanti c’è Chiara Ferragni con i bambini e dietro Fedez. L’influencer digitale, arrivata fuori dal cancello del ritrovo, non si gira a salutarlo e va direttamente via. Il gesto sembra lasciare un po’ incredulo il cantante e sottolineerebbe, quindi, l’arrabbiatura della moglie nei suoi confronti. Nel filmato, infatti, si sente il rapper esclamare: “Questa qua è bella”, mentre guarda la moglie andare via indifferente.

Chiara Ferragni segue l’ex di Fedez

La crisi matrimoniale tra Chiara Ferragni e Fedez sembra piuttosto profonda visto che non è, ancora, rientrata. Anche in occasione dei due compleanni dei loro figli, infatti, i due hanno continuato a tenere le distanze, facendosi scattare delle foto separati con i bambini. Le frizioni tra i due sembrerebbero confermate anche da un particolare follow messo da Chiara Ferragni di recente su Instagram. L’imprenditrice digitale, infatti, avrebbe cominciato a seguire l’ex fidanzata di Fedez, Giulia Valentina.

Le due ragazze si sarebbero frequentate in passato ma, in seguito alla relazione dell’influencer con il rapper, le due avrebbero deciso di allontanarsi. Adesso questo mossa social farebbe pensare a un nuovo rapporto tra le due.

Ma Chiara Ferragni avrebbe anche messo un like a un commento di un utente molto diretto, che dava la colpa a Fedez del loro momento difficile. Il sostenitore dell’influencer scriveva: “Chiaretta, non spegnere il tuo sorriso anche se sei stata colpita dalla persona a cui più volte hai teso la mano”. Anche questo gesto social di Chiara Ferragni, farebbe pensare a una crisi importante tra i due e a un’arrabbiatura profonda dell’imprenditrice digitale, condivisa, sembrerebbe, anche dalla sua famiglia. Le sorelle, infatti, da giorni, avrebbero tolto il loro follow al cognato.