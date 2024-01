“Fedez e Chiara Ferragni in crisi”: il rapper replica

Fonte: IPA Fedez e Chiara Ferragni

I fan dei Ferragnez possono tirare un sospiro di sollievo: nonostante le voci che li vorrebbero in crisi, pare che tra l’imprenditrice digitale e suo marito regni il sereno. A ribadirlo, è stato lo stesso Fedez con un commento sui social, in cui ha bollato come “sciocchezze” le indiscrezioni diffuse dalla stampa.

La presunta crisi con Chiara Ferragni e la replica di Fedez

Dopo l’esplosione del Pandoro-Gate, che ha visto Chiara Ferragni prima multata dall’Antitrust e poi indagata per truffa aggravata, l’imprenditrice digitale si è trovata a fare i conti con una vera e propria tempesta mediatica. Che, come spesso accade in questi casi, non ha risparmiato nemmeno suo marito Fedez. Complici alcuni scatti che la ritraevano in vacanza a Courmayeur solo in compagnia della mamma, della sorella e dei figli, in molti hanno iniziato a sospettare che anche con il suo consorte le cose non andassero al meglio.

A queste voci, ha risposto con una lapidaria battuta lo stesso Fedez, commentando un post del magazine Fanpage dall’emplematico titolo “Chiara Ferragni e Fedez in crisi”. Parole che non hanno fatto piacere all’interprete di Magnifico, che ha risposto senza mezzi termini “Mamma mia, quante s******e che scrivete”. Una replica che non lascia spazio a dubbi, e che sembra smentire definitivamente le indiscrezioni sulla coppia.

Fedez e Chiara Ferragni: i presunti motivi della crisi

A parlare per primo di una presunta crisi matrimoniale tra Fedez e Chiara Ferragni, era stato il magazine Chi: “Si parla di crisi nella coppia, cosa che farebbe gioco soprattutto a chi vuole spostare l’attenzione” si legge sul giornale. Ad incrinare il rapporto tra i due coniugi, sarebbe stata la poca stima del rapper nei confronti dei collaboratori della moglie: “Non è un mistero che Fedez reputi i collaboratori di Chiara responsabili del polverone che anche lui sta pagando. E che non condivida le loro strategie”, riporta il magazine.

Altre fonti avevano invece spiegato che l’imprenditrice digitale sarebbe stata molto infastidita dalla condotta assunta da suo marito nei confronti della stampa italiana. In un video pubblicato sui social, infatti, il rapper aveva usato parole molto dure contro Myrta Merlino, rea di seguire con attenzione morbosa le vicende giudiziarie di sua moglie: “Ormai Paloma è diventata una star perché Pomeriggio 5 da diversi giorni mette un giornalista piantonato davanti casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa. Myrta Merlino, devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma: oggi ha fatto la cacca semidura”, spiegava Fedez nel video in questione, per poi incalzare “Ma se mandi il tuo inviato domani ti faccio sapere, perché domani potrebbe farla molla. Si prevede uno scoop”.

Un atteggiamento plateale che, in un momento estremamente delicato per la sua carriera, Chiara non avrebbe ben digerito. Tuttavia le indiscrezioni, per quanto supportate da prove e fonti vicine alla coppia, non troverebbero riscontro nella realtà dei fatti. Per il momento, quindi, la priorità assoluta dell’influencer sarebbe l’indagine relativa alla campagna Balocco, a causa della quale ha perso numerosi contratti di lavoro e followers sui social.